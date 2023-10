Rafael Vela califica de "absurda, abusiva y desproporcionada" suspensión dictada en su contra

El fiscal superior, Rafael Vela Barba, se pronunció la noche de este jueves contra la suspensión de más de 8 meses dictada en su contra por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por dos presuntas infracciones "muy graves" y una "grave" en el ejercicio de sus funciones.

"Es que es absurda, es abusiva, es desproporcionada. Ha sido una decisión tomada, no solamente festinando trámites, sino también en un espacio de abuso permanente", dijo en el programa Nunca es tarde de RPP Noticias.

Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, sustentó su afirmación en el hecho de haber sido sancionado por el fiscal superior provisional Carlos Muñoz León, quien -según aseguró- "recién se hizo cargo de sus funciones el día de hoy", tras haber jurado a su cargo en la víspera.

"No me ha escuchado, no ha valorado ningún tipo de pruebas. [...] Hoy incluso estuvo en mi oficina en la mañana, entregándome notificaciones, algo que es inédito, porque un fiscal superior no cumple ese tipo de funciones", afirmó.

"Más allá de que esto pueda ser tomado como parte de la respetabilidad del cargo, creo que es, más bien, una confrontación y abuso de poder. Es una demostración de poder", agregó.

Carlos Muñoz León es el fiscal superior que firma la resolución fechada este 5 de octubre y que sanciona a Vela por acciones que "comprometen los deberes de su cargo" y por haber comentado aspectos de un proceso en curso e interferir "en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado".

El caso de la jueza Sonia Torres

Vela Barba también se refirió al caso de la jueza Sonia Torres, uno de los procedimientos por el que ha sido sancionado, por supuestamente haber vertido expresiones ofensivas contra la magistrada al cuestionar una decisión de su colegiado que permitió la excarcelación en 2020 de Keiko Fujimori, quien cumplía prisión preventiva por el caso de presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial.

"Son parte del ejercicio de la crítica a las decisiones judiciales. Lo que hice fue, dentro de lo que correspondía a mi trabajo, criticar una decisión judicial [...] en el sentido que le habían aplicado un plazo procesal distinto a la señora Fujimori", señaló.

"Yo conozco a la doctora Torres [...] sería incapaz de ser infraterno con ella y de realizar expresiones que no correspondan o que no es estrictamente de trabajo, porque yo no he dicho nada personal de la doctora Torres", agregó.

Vela recordó que la queja de la jueza Torres fue interpuesta en el 2020, pero quedó "congelada" y señaló que, "probablemente, hasta ella se habría olvidado del tema", al aludir a una intencionalidad desde la Autoridad de Control de retomar el tema para atacar su trabajo.

Sobre cuestionamientos a jefe de la Autoridad de Control

Al ser consultado sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el nombramiento de Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, entidad que dispuso la sanción en su contra, indicó que no le corresponde opinar sobre un proceso que debe ser resuelto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

No obstante, indicó que "estos cuestionamientos siempre ponen en la perspectiva de análisis si estamos ante una autoridad que pueda representar y cumplir con los deberes".

Vela Barba indicó que fue Fernández Jerí quien solicitó a través de un oficio a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la designación del fiscal Muñoz León en el órgano de control del Ministerio Público

"Y el señor (Carlos Muñoz León) en su primer acto funcional [...] y sin escucharme y sin darme el ejercicio de defensa (ha decidido) sancionarme por ocho meses y 15 días", enfatizó.

No tiene expectativas favorables con la apelación

El fiscal superior informó que este jueves se comunicó vía telefónica con la titular del Ministerio Público y recibió su aval para defenderse en los medios de comunicación.

Vela Barba señaló que mientras no se resuelva la apelación que presentará ante la autoridad de control, no tendrá que someterse a las sanciones dictadas en su contra.

Sin embargo, dijo que no tiene expectativas de obtener una resolución favorable, pues duda de la imparcialidad y objetividad de quienes dirigen el órgano de control, de quienes dijo acosan de manera permanente a él y el fiscal José Domingo Pérez, integrante de su equipo.