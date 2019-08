Rafael Vela: "No podemos firmar un acuerdo para luego no ejecutarlo, eso no es serio" | Fuente: Andina

El fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela señaló que respetará el acuerdo de colaboración eficaz firmado con la empresa Odebrecht a pesar que este no sea popular.

Esto en relación al pago de S/ 524 millones que solicita la constructora brasileña al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco.



"Nosotros respetamos los acuerdos a pesar de que eso no sea popular. No podemos firmar un acuerdo para luego no ejecutarlo, eso no es serio", indicó al diario La República en una publicación publicada este sábado.

El jueves el presidente Martín Vizcarra insistió en su desacuerdo de devolver los S/ 524 millones a la firma brasileña y volvió a proponer que el monto solicitado quede como una garantía de cumplimiento de pagos a futuro de Odebrecht.

Sin embargo, Odebrecht Ingeniería y Construcción manifestó el viernes, a través de un comunicado, que recibió con inquietud las declaraciones brindadas y resaltó que cree "fuertemente en el respeto manifestado por el Gobierno a la separación de poderes" y en la "importancia de mantener el acuerdo".

Las razones de Odebrecht



Para exigir el cobro de los S/ 524 millones Odebrech alude a un apartado de la sentencia del acuerdo de colaboración que la jueza María Álvarez aprobó el 17 de junio pasado. El numeral 131 precisa que el monto por la venta de la hidroeléctrica Chaglla (realizada el 25 de abril) debe ser devuelta a sus empresas si esta se produjo antes de la homologación del acuerdo.

A pesar de esas precisiones, la jueza Álvarez impuso en el numeral 92 el requisito de que se podía devolver el monto siempre y cuando el equipo especial Lava Jato señale que no existe otra investigación pendiente de la empresa en el Perú.



De acuerdo al informe remitido por Rafael Vela el 26 de julio a la Unidad Funcional del Minjus considera que solo hay investigaciones preliminares en curso (con posibilidad de archivarse) y no preparatorias (proclives a una acusación) fuera del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Sin embargo, la UF, encargada de implementar y ejecutar el pago de reparaciones civiles al Estado por casos de corrupción, tendrá que decidir el caso. Según el ministro de Justicia, Vicente Zeballos aun se sigue evaluando el documento del equipo especial del Ministerio Público.