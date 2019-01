Abogado presentó un recurso con el juez Concepción Carhuancho. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado Humberto Abanto, defensor legal de Jaime Yoshiyama, procesado por los aportes a Fuerza Popular en el 2011, presentó una recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho por las declaraciones que dio el magistrado en las que atribuyó a este partido y a los procesados el cambio que hubo de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en el equipo Lava Jato, quienes luego fueron restituidos por el propio fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Esto es parte de lo dicho por Concepción Carhuancho a RPP el 1 de enero:

"Entiendo que soy juez, entiendo que soy magistrado, pero ante todo soy ciudadano y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación porque prácticamente yo en mi resolución judicial había dejado en claro el tema de la captura del Ministerio Público en la toma de decisiones por parte de investigados y de personas jurídicas investigadas y esto no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público que afecta gravemente su autonomía".

Para el abogado de Yoshiyama, esta posición "afecta la imparcialidad del señor juez" que tiene a cargo el caso de los aportes a la campaña de Fuerza Popular en el 2011. Por esta razón, en su pedido exige "su inmediata separación del proceso y su reemplazo".



"Resulta evidente que el señor juez recusado ha tomado posición definitiva acerca de la actuación de la organización política a la que pertenece mi cliente, atribuyéndole un actuar criminar a partir de simples conjeturas, precisamente cuando dicha situación de hecho es objeto de la investigación preparatoria cuya garantía tiene a su cargo", señaló.

La frase del juez que motivó el pedido de Abanto. | Fuente: RPP Noticias

Separación sin sustento

En aquel enlace teléfónico con RPP Noticias, el magistrado también dijo que no existe sustento para la decisión de Chávarry de separar a los fiscales Vela y Pérez (repuestos días después). Además, comentó que, si bien existe jerarquía dentro del Ministerio Público, los operadores de justicia tienen libertad de opinión.

“Creo yo que (la resolución) no está debidamente motivada no existen los motivos como para removerlos porque esto no es otra cosa que afectar la autonomía de los operadores de justicia, concretamente los miembros del Ministerio Público. Entiendo que en toda institución hay lo que se llama la jerarquía y que hay que respetarla, pero también hay libertad de opinión del operador de justicia”.