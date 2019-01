El juez consideró que la decisión de Chávarry para sacar a los fiscales no tiene sustento. | Fuente: RPP

El juez Richard Concepción Carhuancho consideró que la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para retirar a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez representa la “captura del Ministerio Público”.

En declaraciones a Conexión de RPP, el magistrado expresó su indignación por la separación de los fiscales, la cual consideró afecta "gravemente la autonomía del Ministerio Público", pues según una de sus resoluciones judiciales existe injerencia dentro de esta institución.

"Entiendo que soy juez, entiendo que soy magistrado, pero ante todo soy ciudadano y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación porque prácticamente yo en mi resolución judicial había dejado en claro el tema de la captura del Ministerio Público en la toma de decisiones por parte de investigados y de personas jurídicas investigadas y esto no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público que afecta gravemente su autonomía".

Separación sin sustento

El magistrado también dijo que no existe sustento para la decisión de Chávarry de separar a los fiscales Vela y Pérez. Además comentó que, si bien existe jerarquía dentro del Ministerio Público, los operadores de justicia tienen libertad de opinión.

“Creo yo que (la resolución) no está debidamente motivada no existen los motivos como para removerlos porque esto no es otra cosa que afectar la autonomía de los operadores de justicia, concretamente los miembros del Ministerio Público. Entiendo que en toda institución hay lo que se llama la jerarquía y que hay que respetarla, pero también hay libertad de opinión del operador de justicia”.

Sobre medida del Ejecutivo

Respecto de la aprobación que de un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público, que anunció el presidente Martín Vizcarra, el juez Concepción Carhuancho aseguró que se trata de una “medida acertada” y precisó que se debe buscar una salida institucional.

“Pienso que el sistema de justicia está en jaque la lucha contra la corrupción y la impunidad está en jaque y creo que es una medida acertada a efectos de que digamos debe buscar una salida institucional democrática a esta crisis que existe en el sistema de administración de justicia. Tenemos que utilizar los canales democráticos los canales institucionales en todo caso cada quien dará cuenta al país de la actuación que tenga que hacer en casa caso”.