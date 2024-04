Aurelio Pastor espera que Congreso archive denuncia constitucional contra Salvador Heresi

Judiciales "Esta es una denuncia sobre un caso que ya fue archivado en la Fiscalía de la Nación en el año 2012", indicó Pastor

Luego de que fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, presentara una denuncia constitucional contra el exministro y exalcalde Salvador Heresi por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, Aurelio Pastor, abogado de este último, sostuvo que dicha iniciativa no tiene fundamento, ya que se sustenta en una investigación archivada años atrás.

Además, manifestó que confía que el Congreso de la República no dé curso a la denuncia y, por el contrario, ordene su archivo.

"Esta es una denuncia sobre un caso que ya fue archivado en la Fiscalía de la Nación en el año 2012, después de que se realizaran tres peritajes. No obstante ello, en el año 2019, la Fiscalía vuelve a reabrir sin tener prueba nueva, sin la existencia de un nuevo elemento y, desde nuestro punto de vista, vulnera el principio de cosa decidida y el principio de ne bis in idem, que señala que no se puede investigar dos veces a una misma persona por los mismos hechos", manifestó.

"Nosotros consideramos que el Congreso, al analizar estos hechos y analizar lo que nosotros le vamos a señalar con nuestro peritaje, actuando objetivamente, va a archivar esta investigación",agregó.

Abuso de cargos

De acuerdo con el Ministerio Público, Heresi Chicoma habría abusado de sus cargos de alcalde de la Municipalidad de San Miguel, congresista de la República y ministro de Justicia y Derechos Humanos para enriquecerse de manera ilícita.

Como se recuerda, Heresi ejerció como alcalde de San Miguel para el período 2003-2006 y 2007-2010. En tanto, en 2016 fue elegido como parlamentario para el período 2016-2021. Finalmente, en el 2018 fue nombrado como titular del Minjus durante el gobierno de Martín Vizcarra.