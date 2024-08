Julio Rodríguez: No veo la contundencia en este caso para una prisión preventiva contra Nicanor Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado penalista Julio Rodríguez consideró que el pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, no es lo suficientemente contundente para que sea concedida por el Poder Judicial. Asimismo, precisó que no se puede abusar de esta figura, pues se necesita demostrar fehacientemente el peligro de fuga y obstaculización de la justicia.

"Estamos hablando de un pedido basado en ciertos presupuestos extremadamente formales. Y ya la Corte Suprema lo ha repetido y ha dejado sin efecto varias prisiones preventivas señalando que no podemos abusar de esta figura, hay que colocarle límites. Los peligros no se pueden presumir, se necesitan datos objetivos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Estamos tras de un proceso que no tiene un mes, ni dos. Tiene ya bastante tiempo. Hay una detención preliminar que le dieron y que fue revocada, y las personas siguen afrontando los procesos, no se han fugado. Entonces el peligro de fuga se encuentra evidentemente muy debilitado y el peligro de obstrucción no puede ser simplemente me parece que vas a destruir material. Debe haber datos objetivos", aseveró.

"Yo no veo la contundencia en este caso para una prisión preventiva. En otros casos sí el equipo especial ha tenido fundamentaciones categóricas, ha presentado sustentos muy claros de los peligros de entorpecimiento y los riesgos de fuga", agregó.

"Se necesita cuatro o cinco veces la cantidad de fiscales que tenemos"

Respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien consideró que el Ministerio Público es una "institución podrida", Rodríguez mencionó que si bien hay una "crisis institucional", la falta de recursos no le permite darse abasto para realizar una mejor labor.

"No hay precedente (de que un ministro diga que la Fiscalía está podrida). Pero también hay que ser sinceros: no tenemos un precedente histórico de una crisis institucional tan grave en el Ministerio Público como la que se está viviendo el día de hoy", mencionó.

"El día de hoy los fiscales que no comparten cierto tipo de decisiones no es que hagan abiertamente objeción a ello. Lo que han hecho es optar por meter la cabeza debajo de la tierra y tratar de desaparecer. Es decir, hay un temor en muchísimo de ellos", agregó.

"También hay que ser conscientes que es el Ministerio Público con menor cantidad de recursos históricamente, con menor cantidad de fiscales de acuerdo a las necesidades. El Código Procesal Penal es eficiente, pero necesita cuatro o cinco veces la cantidad de fiscales que tenemos el día de hoy para que nuestra justicia prospere correctamente", finalizó.