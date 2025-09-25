TC rechazó un habeas corpus de Eliane Karp para dejar sin efecto órdenes de captura en su contra por caso 'Ecoteva'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Tribunal Constitucional rechazó una demanda de habeas corpus que presentó Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo para dejar sin efecto las órdenes de captura que se dictaron en su contra a nivel nacional internacional como parte del proceso penal que se le sigue por el caso ‘Ecoteva’.

El máximo intérprete de nuestra Carta Magna declaró infundada la demanda que interpuso Eliane Karp, a través de su defensa legal, para que se anulen tanto la resolución que emitió el Decimosexto Juzgado Penal de Lima el 17 de abril del 2017. Entonces revocó el mandato de comparecencia contra la exprimera dama y le impuso prisión preventiva por el plazo de 18 meses.

Ello, además de la resolución que emitió la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de Lima, el 26 de junio del 2017 en la que confirmó la referida decisión judicial y que, en consecuencia, se dejen sin efecto las órdenes de captura emitidas contra la esposa del exmandatario en este proceso penal.

La defensa legal de Eliane Karp alegaba que estas resoluciones judiciales vulneran los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal en perjuicio de su defendida.

No obstante, el Tribunal Constitucional determinó en una sentencia, a la que tuvo acceso RPP, que las resoluciones impugnadas por la parte demandante, cumplen, de manera suficiente, con la exigencia de la debida motivación y en consecuencia, dicha demanda de habeas corpus debe ser desestimada, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos alegados, en conexidad con el derecho a la libertad personal de la beneficiaria.

Proceso

El Ministerio Público pidió 16 años y ocho meses de prisión contra Eliane Karp al acusarla por el presunto delito de lavado de activo a raíz de la adquisición de costosas propiedades en nuestro país, a nombre de su madre Eva Fernenbug, a través de la empresa Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica.

El 18 de diciembre del 2024, el gobierno peruano aprobó solicitar a Israel la extradición activa de Eliane Karp a fin de que pueda afrontar en nuestro país este proceso penal por el caso ‘Ecoteva’ por el cual su esposo, el expresidente Alejandro Toledo fue condenado, el último 3 de setiembre, por las Novena Sala Penal Liquidadora de Lima a 13 años y cuatro meses de prisión al ser hallado responsable del delito de lavado de activos en agravio del Estado, a raíz de este caso.