Fiscalía abre investigación preliminar contra teniente alcalde de Chorrillos que habría recibido pago ilícito

El Ministerio Público anunció ayer, sábado, la apertura de una investigación preliminar contra Richard Cortez Melgarejo, teniente alcalde de la Municipalidad de Chorrillos, por el presunto delito de corrupción de funcionarios, en agravio del Estado. Esto luego de que se hiciera público un video donde supuestamente se le ve al referido funcionario recibir un pago ilícito.

Las diligencias dispuestas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur comprenden la citación "de los miembros del concejo municipal y participantes a la última sesión de este colegiado, recabar la documentación y el video vinculados al presunto hecho ilícito, entre otros".

Cabe indicar que, el pasado 27 de marzo, durante una sesión del Consejo Municipal, presidida por el alcalde Fernando Velasco, se proyectó el video en el que se ve al regidor, quien es militante de Alianza para el Progreso (APP), recibiendo dinero en efectivo, según confirma su interlocutor no identificado, quien le pregunta por la situación de un "tema".

"El proyecto va muy bien. Te lo juro que, si yo tuviera al menos una situación de duda, no pondría en riesgo el capital de muchas personas", le responde el regidor.

"Yo quiero que me entiendas. Yo ahora te voy a cumplir con 35 y ya cumplo mi parte, pero quiero que me entiendas porque yo te estoy dando en confianza, aquí no hay ningún documento, no hay nada. Yo estoy confiando en tu palabra, en que yo estoy apostando por un proyecto y, al momento del retorno, lo voy a ver una vez que salga […], que tenga la vacancia. Entrando ya no necesito buscarte sino a una persona que tú designes, que ese va a ser mi retorno, básicamente […], pero me preocupa. Si tú me dices que todo va bien, que todo está viento en popa", prosigue su interlocutor, quien luego le pregunta por la persona con la que estaría coordinando sus intereses.

"Con el tribuno y con una amiga más que es amiga del tribuno -responde el regidor- Yo he tomado las precauciones correspondientes en todos los sentidos. Como te decía, yo no voy a poner en riesgo el capital de muchas personas para que esto quede en cero. Y aún así, en el hipotético caso del 0.01 % que falle la situación, yo le devuelvo el dinero a cada una de las personas que me ha dado el efectivo […] Tengo una garantía que es mi palabra que es lo único que puedo dar con fe. En 13 años de mi vida política, no he tenido absolutamente ningún problema con nadie porque siempre me he mantenido en eso".

Acto seguido, el interlocutor da por finalizada la conversación diciéndole: "Bueno, vamos a finiquitar esto. Acá hay… te lo he sacado así, porque acá hay un montón, de verdad. Cuéntelo, por favor"; al tiempo que el regidor comienza a contar un fajo de billetes que, luego, guarda en el bolsillo interior de su saco.

Municipalidad de Chorrillos anuncia "suspensión inmediata" del regidor

Por su parte, ayer, a través de un comunicado, la Municipalidad de Chorrillos anunció el inicio de "los trámites administrativos y judiciales para buscar la suspensión inmediata del regidor involucrado en supuestos actos de corrupción, cobro de cupos y extorsión a empresarios".

"Se ha dispuesto, además, el apoyo total a las investigaciones, tanto internas como externas, que se den por parte de las autoridades especiales", indicó el municipio.

"Asimismo, agradecemos al Ministerio Público por su rápida respuesta y el inicio de las indagaciones sobre el particular, las cuales respetaremos y sobre las que no realizaremos más comentarios a fin de respetar el debido proceso", agregó.

Tribuno del JNE estaría involucrado, según alcalde de Chorrillos

A su vez, el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, a través de un video difundido ayer en las redes oficiales de la comuna, indicó que el presunto pago ilícito sería de parte de un proveedor "con la finalidad de reunir una bolsa para inclinar el criterio de los tribunos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que permita la vacancia" del burgomaestre.

"Debo señalar que, en este video, el regidor da el nombre de un tribuno del JNE, comprometiendo su honorabilidad y, además, señalando montos superiores a los S/300 mil que está reuniendo con otros proveedores, ofreciéndoles preventas y ventajas", sostuvo.

"Por esta razón, hemos iniciado las denuncias legales y penales contra este mal regidor que ha intentado desacreditar la [...] labor de los demás regidores de nuestra municipalidad, incluidos los regidores de oposición", añadió.