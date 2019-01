Tomás Gálvez se defiende de denuncia: “Soy de las pocas personas que ha luchado contra la corrupción”

El fiscal supremo señaló haber visto a Humberto Acuña unas dos veces. | Fuente: RPP

El fiscal supremo Tomás Gálvez se refirió esta mañana a la denuncia constitucional que fue admitida a trámite esta mañana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso. El magistrado negó estar relacionado con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y dijo que su designación como fiscal es totalmente "limpia".

"Yo no conozco a nadie de la gente del Callao. Hace años que no voy no me he comunicado con nadie. ¿Cómo podría ser miembro de la organización?", dijo Gálvez en RPP Noticias.

El fiscal dijo que sí tenía una amistad con el exjuez César Hinostroza, quien ahora se encuentra detenido en España tras romper el impedimento de salida que tenía en el país.

"Nos hemos preparado juntos en la Academia de la Magistratura, hemos postulado juntos en la juramentación en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hemos entablado amistad", informó.

Sobre las declaraciones de Willy Serrato Puse, actual alcalde de Olmos, quien declaró a la Fiscalía que el líder de Alianza Para el Progreso buscó apoyo para Iván Noguera y que su hermano intercedió para nombrar a Tomás Gálvez, negó que esto sea cierto ya que su elección es totalmente limpia.

"Humberto Acuña y yo nos habremos reunido unas tres veces y luego fue a visitarme en un acto protocolar en donde saludó y se retiró. Llegó con otra persona, que supongo que es Willy, pero se quedó parado y no ingresó a la reunión", comentó.

Tras negar todas las imputaciones, el fiscal supremo dijo que es "una de las pocas personas que ha luchado contra la corrupción".