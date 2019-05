TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

Gabriel Prado (GP): Yo conversé con ustedes dos y les pedí que me ayuden a rengancharme laboralmente.

Susana Villarán (SV): Sí

GP: Les dije: miren, yo he perdido el trabajo por una cuestión de gestión, no por una cuestión dolosa y necesito que ustedes, con los contactos que existen, me puedan recomendar para hacer un trabajo vinculado a lo que yo hacía antes de entrar a la Municipalidad. Que era ese antes, algo vinculado a relaciones comunitarias o algo de inversión social. Tú me llamas un día y me dices: 'Hay una posibilidad y necesitamos conversar'. ¡Perfecto! Y me dices que lleve tres cosas: mi DNI, la copia de mi pasaporte y mi currículo.

José Miguel Castro (JMC): Tu Currículo.

GP: Nos reunimos tú, una tercera persona y yo. Él revisa mis documentos y me dice que conversó contigo sobre esta posibilidad y que la próxima semana, a través tuyo, me informarían sobre qué cargo podría ocupar... y era una suerte de tres contratos. Yo firmé documentos, hablamos alguna generalidad más, me paré y me fui. Eso duro cinco minutos máximo. Tú te quedaste con él. Entonces no podemos salir de esta reunión sin saber, José Miguel, quién era esta persona. O sea, ¿Cuál es el nombre de esta persona y qué función cumplía? Porque a raíz de los hechos, esta información da origen al problema de fondo. En segundo lugar, a los tres meses yo te pregunté sobre el tema.

JMC: No antes, mucho antes.

GP: Digamos, un mes antes si quieres, te pregunté... Y tú me dijiste: este tema no va. Sí, estamos de acuerdo. Ese tema no va. Pero por qué dijiste algo así como qué no se ha podido concretar o algo así. Okey. ¿José, mis papeles? ¿y mis papeles? Ya te los doy el próximo. Perfecto. Ahí quedó la situación. Para qué me pide mi pasaporte sí yo voy a cumplir una función, en un proyecto local.

SV: Yo soy testigo de la conversación, cuando él te pide, eso fue en tu casa.

JMC: Lo que haz dicho es correcto. Lo que este uruguayo, argentino, no sé su nombre, no sé quién es.

GP: Ah, no lo conoces.

JMC: No lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida.

GP: Me cuesta creer eso.

SV: Pero cuando se sientan en la mesa no dicen soy.

JMC: No. A ver, tu pregunta es qué si yo lo conocía de antes, sí lo conocía, me había reunido con él una vez.

GP: ¿Pero entonces sabes quién es?

JMC: Sabía que era del grupo de ellos. Pero no sé exactamente quién es su nombre, qué hace. Era un tipo que dirigía el reclutamiento de Odebrecht, en el extranjero.