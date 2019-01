Verdadero o Falso | Pedro Chávarry: "La historia de 'Los Cuellos Blancos' la han creado, es algo ficticio"

Pedro Chávarry | Fuente: Andina

Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación

Contexto: Entrevista en RPP Noticias

Fecha de la declaración: 10 de enero del 2019

Esto fue lo que dijo Pedro Chávarry | Fuente: RPP

Pedro Chávarry señaló que “han mezclado hechos ilícitos, delictivos, quizás graves del Callao con un grupo de jueces y fiscales supremos, que cada uno responderá por sus actos”. A la repregunta de si se refería a que la organización “Los Cuellos Blancos” no ha existido, el ex titular del Ministerio Público insistió: “por supuesto, desde el momento en que yo le dijo que no he tenido ninguna vinculación con ellos. Nunca se me ha citado, ni como testigo ni como investigado, pero siempre, en todos los lugares me hacen mención a esto de Los Cuellos Blancos”.

Existen distintos elementos y referencias documentales que contradicen la afirmación del ex titular del Ministerio Público.

Para empezar, el 26 julio del 2018 el propio Pedro Chávarry, con apenas seis días en el cargo de Fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional contra el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Velásquez e Iván Noguera “en su condición de altos funcionarios del Estado”, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, y tráfico de influencias en agravio del Estado.

En el acápite IV, titulado Antecedentes de la investigación, Chávarry cita de manera específica el informe de la fiscal Rocío Sánchez que da cuenta de las indagaciones incluidas en la carpeta fiscal N.° 05-2018, “denominado como caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, según el cual “se ha advertido circunstancias relacionadas con presuntas conductas delictivas atribuibles a algunos altos funcionarios del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura”.

En el siguiente párrafo, Chávarry consigna el informe del Departamento de Investigaciones Policiales 2 de la Policía Nacional, el Acta de videovigilancia N.° 69 remitida por la Fiscalía Provincial Especializada contra el crimen organizado del Callao y las declaraciones de los testigos protegidos TP-4-2018 y TP-5-2018 “con los cuales se ha podido establecer con mayor detalle los hechos que involucran a altos funcionarios del Estado”.

En la sección titulada Marco fáctico de imputación, el documento firmado por el ahora ex Fiscal de la Nación señala que “como resultado de la investigación preliminar practicada, se ha logrado establecer que altos funcionarios del sistema de administración de justicia [...] han intervenido de manera concertada en una serie de actos encaminados a propiciar el irregular nombramiento y ratificación ante el CNM de postulantes y magistrados, sin que estos cubran las exigencias de ley que todo proceso exige, a cambio de ciertos beneficios y/o dádivas que entre ellos y/o terceros se entregaban”.

Y en el acápite VIII, titulado Existencia de suficientes elementos de convicción, se indica: “[...] existen elementos razonables y suficientes que vinculan a los imputados [...] con los hechos objeto de investigación, razón por la cual corresponde formular la respectiva DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra los funcionarios involucrados [...]”. [El resaltado es del original]

Estas referencias, firmadas por el propio Pedro Chávarry, coinciden con lo que señalaría apenas dos semanas después el informe N.° 01-05-2018-MP-FN, del 15 de agosto del 2018, enviado por la fiscal provincial Sandra Castro al Fiscal Supremo Pablo Sánchez, que involucra a trece altos funcionarios en el presunto delito de “promoción, constitución o integración de una organización criminal”.

Según ese informe: “La investigación que se sigue contra la organización criminal denominada "Los Cuellos Blancos", se adecua a la noción legal que regula la Ley N.° 30077 que en su artículo 2 considera como tal: ‘(...) a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves (...)’".

Además de estos elementos, la existencia y estructura de esta organización criminal aparecen fundamentadas de manera específica en la denuncia constitucional presentada por el procurador Amado Enco al Congreso de la República el 28 de septiembre del 2018.

La denuncia señala como “circunstancias concomitantes” la existencia de una estructura criminal llamada “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en la que incluye al propio Chávarry y a diversos miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

En los antecedentes, el procurador Enco hace referencia a la denuncia constitucional -citada arriba- presentada por Pedro Chávarry contra Hinostroza y otros implicados, con la salvedad de que “omitió sustentar la imputación del delito más grave, el de organización criminal”.

“A la luz de las últimas investigaciones, realizadas por el propio Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción advierte que dicha omisión no habría sido producto de una negligencia, sino que habría sido parte de una estrategia para protegerse a sí mismo y a los integrantes de esta organización criminal”, dice uno de los considerandos del documento.

Consultado para esta verificación, el procurador Enco señaló que "las denuncias formuladas contra Chávarry se sustentan en suficientes indicios que generan sospecha razonable de su participación en la referida organización criminal". Entre ellos se tienen: los audios originales obtenidos con la autorización judicial, las declaraciones de testigos protegidos ante la fiscal, la información proporcionada por aspirantes a colaboración eficaz, etc. "Todo esto en el marco de un debido proceso".

Enco indicó que actualmente existen aproximadamente 37 investigaciones fiscales referidas al caso “Los cuellos blancos del puerto”, algunas de las cuales ya han sido formalizadas ante el Poder Judicial.

OjoPúblico también consultó al ex Fiscal Avelino Guillén sobre los estándares que rigen la investigación fiscal.

“Esa investigación ha pasado por varios filtros y evaluaciones por parte del propio Poder Judicial, porque ha habido audiencias de prisión preventiva, ha habido apelación de esos mandatos, donde han intervenido inclusive salas superiores. Es decir, ha habido varias audiencias en las que el Poder Judicial ha podido evaluar la legalidad y la actuación de parte de la Fiscalía., y sobre todo los elementos de convicción con los que cuenta”, dijo en relación al caso iniciado en el Callao que dio origen a toda la investigación.

En vista de los elementos revisados para esta verificación, OjoPúblico concluye que la afirmación del ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, acerca de que el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” es algo ficticio, resulta FALSA.