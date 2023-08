Vladimir Cerrón no puede postular a cargos públicos pese a suspensión de condena, asegura penalista

Judiciales A Vladimir Cerrón se le impuso una condena por negociación incompatible

El abogado penalista Wilber Medina aseguró que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no está habilitado para postular a cargos públicos, pese a que la Corte de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus que suspende su inhabilitación y condena. Ello responde a la sentencia en primera instancia que pesa sobre el exgobernador de Junín.

"En esta sentencia es que se declara fundada el habeas corpus del señor Cerrón y, en consecuencia, declara nula la decisión de la Corte Suprema y nula la sentencia del juez superior. Al señor se le pone una primera sentencia y el apela a la Corte Superior. En la Corte Superior revocan y le cambia de suspendida a efectiva. Entonces ahí viene el tema. Además, como hay condena, se le suspende de manera accesoria la inhabilitación política. Entonces esa es la inhabilitación como consecuencia de una acción penal", dijo en Ampliación de Noticias.

"Antes de la reforma del Artículo 34-A de la Constitución, sí podía postular a un cargo público. Lamentablemente, estas modificaciones que se dan con el señor Vizcarra son inconstitucionales, porque violan el principio de la presunción de inocencia. Pero ahí está la norma y hay que respetarla. Entonces hoy, como consecuencia de haberse suspendido esa inhabilitación, Vladimir Cerrón no puede ser nombrado ministro, ni inscribirse si mañana hubiese una elección", agregó.

Proceso contra Vladimir Cerrón

El jurista Wilber Medina explicó los pormenores del proceso contra Cerrón Rojas y precisó que la justicia ha considerado que no se ha seguido en sentido estricto el debido proceso, lo que ha concluido con la suspensión de su condena e inhabilitación.

"El señor Cerrón, como consecuencia del ejercicio de su período como gobernador de Junín, fue objeto de un proceso penal donde se le impuso una condena por negociación incompatible. Y el señor Cerrón en su afán de considerar que su proceso había sido mal llevado, mal investigado, muy deficiente interpuso un habeas corpus ante un juez de Huancayo o Huancavelica. Esto fue muy comentado porque en plena campaña se emitió la sentencia que finalmente fue revocada por la sala y llegó al Tribunal Constitucional", aseveró.

"En el Tribunal Constitucional, a dos días de haber llegado el expediente, lo desestimó bajo el argumento de que el Ministerio Público había interpuesto casación, y que la casación todavía no había sido resulta por la Corte Suprema. Por un tema formal se desestimó la acción de amparo. Entonces el señor Cerrón, cuando se pronuncia la Corte Suprema, considera que, en efecto, la investigación como el proceso en sí es violatorio a sus derechos fundamentales y al debido proceso; por tanto, recurre por segunda vez a un habeas corpus", mencionó.

Sentencia contra Michael Urtecho genera un precedente

Con respecto a la lectura del adelanto de sentencia contra el excongresista Michael Urtecho, Medina indicó que generaría un precedente para los casos de los denominados ‘congresistas mochasueldos’ en el Parlamento.

"Este proceso kafkiano que se ha seguido al señor Urtecho evidencia que nuestro sistema de justicia tiene que cambiar. No es posible que un proceso penal dure 10 años. Es inadmisible en cualquier estado constitucional de derecho. Los procesos tienen que ser más ágiles", precisó.

"Claro que sí sienta un precedente. Es la primera sentencia que se impone a una persona por haber recortado los sueldos de manera ilegal a sus colaboradores. Es un mensaje no solamente a los funcionarios públicos, léase congresistas, para que no vuelvan a incurrir en estas prácticas ilegales, sino también un mensaje para los colaboradores que coaccionados o no o por la necesidad de trabajo se dejan o consienten o aceptan que se les recorte el sueldo", finalizó.