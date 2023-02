Cerrón Rojas es el fundador de Perú Libre | Fuente: Andina

El juez Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, decidió suspender la audiencia de prisión preventiva contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras valorar que su defensa técnica no había podido revisar los alegatos presentados por la Fiscalía. En consecuencia, este viernes 17 de febrero a las 3.00 p. m. se retomará la sesión.

Como se recuerda, los representantes del Ministerio Público solicitaron 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón Rojas en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

De acuerdo con la tesis fiscal, el fundador de Perú Libre estaría involucrado en el supuesto uso de dinero ilícito para financiar el partido. Cabe resaltar que en las pericias se halló en sus cuentas un desbalance superior a los 6 millones de soles.





Vladimir Cerrón no pagó caución de 20 mil soles

Anteriormente, el magistrado John Pillaca, juez que se encontraba entonces a cargo del caso, impuso comparecencia con restricciones tras valorar que, si bien habían elementos para considerar que existe sospecha fuerte, no había peligro de fuga, ni obstaculización de la justicia.

No obstante, la Fiscalía Contra el Lavado de Activos alegó que Cerrón Rojas incumplió con las reglas de conductas al no pagar la caución de 20 mil soles y no pasar los controles biométicos. Este hecho es uno de los principales fundamentos para solicitar la medida cautelar.