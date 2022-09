Ex ministro de Defensa solicitó que el PJ realice un control del plazo de la investigación preliminar que le sigue la Fiscalía | Fuente: Andina

El exministro de Defensa, Walter Ayala, solicitó al Juez Supremo, Juan Carlos Checkley, que realice un control del plazo de la investigación preliminar en su contra, por parte de la Fiscalía, que se le sigue por la presunta injerencia del Ejecutivo en el proceso de ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional (PNP) que fue denunciado en agosto del 2021.

Alega vencimiento de plazo

La solicitud fue realizada durante la audiencia virtual del último viernes, 23 de setiembre, donde Ayala indicó que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido una resolución donde se precise que el plazo inicial de 60 días que se decretó para esta investigación preliminar venció el pasado 07 de enero.



Sin embargo, el Fiscal Supremo Adjunto, Marco Huamán, pidió que se declare infundado el pedido del extitular de Defensa al señalar que el plazo de esta investigación preliminar fue ampliado por 36 meses, al tratarse de un caso vinculado a una presunta organización criminal.

"El plazo establecido para esta investigación es legal y razonable” enfatizó el representante de la Fiscalía.

Tras escuchar a las partes , el magistrado Checkley Soria anunció que notificará su decisión dentro del plazo de ley.

Cabe señalar que éste es uno de los 6 casos por los que la Fiscalía investiga también al jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones.

Acusaciones

Como se recuerda, el 8 de noviembre del año pasado, José Vizcarra Álvarez, excomandante General del Ejército, sostuvo en Ampliación de Noticias que el entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, y quien era titular de Defensa, Walter Ayala, en coordinación con el presidente, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles.

"Yo sí recibí algunos pedidos que me hicieron conocer antes del proceso, a través del secretario Bruno Pacheco, el ministro de Defensa y los mensajes a través del edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados", manifestó entonces.

El coronel Vizcarra Álvarez quiso descartar que el coronel Fidel Bocanegra hubiera utilizado algún medio para poder ascender; sin embargo, precisó que los pedidos de ascenso fueron solicitados para el coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra.

El excomandante indicó que, entre el 11 y 13 de octubre del 2021, fue al Ministerio de Defensa (Mindef) llevando las actas de ascenso.

“El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario (Pacheco) estaba incómodo”, sostuvo.

Vizcarra Álvarez aseguró que Pacheco hablaba a nombre del presidente Pedro Castillo. Ante ello, solicitó conversar con el mandatario y, tras insistir, tuvo una reunión con el jefe de Estado el viernes 15 de octubre de ese año a las 19:00 horas.

“Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación, entonces le manifesté de esta situación y (el presidente Pedro Castillo), después de sugerirme de cómo hacer ascender al señor Ciro Bocanegra, le manifesté que no era posible porque no respetaba las reglas”, detalló.

Tras esas acusaciones, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción inició la recopilación de información para determinar si existía delito en el caso de los presuntos ascensos irregulares.





