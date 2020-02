Yehude Simon tras revelaciones de Jorge Barata: "No he recibido un centavo de Odebrecht"

El exgobernador de Lambayeque, Yehude Simon, rechazó la noche de este viernes haber recibido dinero de Odebrecht, luego de que el exrepresentante de esa empresa en nuestro país, Jorge Barata, asegurara que financiaron su campaña a la reelección para ese cargo en 2006.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, sostuvo que nunca solicitó una encuesta durante el proceso electoral en el que participó hace 14 años. Además, descartó cualquier acto de corrupción respecto del Proyecto Olmos durante su gestión.

“No he recibido un centavo de Odebrecht. A Dios gracias, la Contraloría General de la República en el caso del Proyecto Olmos, no encontró ninguna evidencia para una acusación penal, civil o administrativa, por lo tanto, descarto actos de corrupción con respecto a Olmos en mi gestión (…) Yo nunca pedí una encuesta, nosotros teníamos la de ganar por la buena gestión que estábamos haciendo”, dijo Yehude Simon.

Sostuvo que ONPE recibió reporte de gastos

Simon también sostuvo que el monto que mencionó Barata a los fiscales era demasiado elevado como para que lo hubieran gastado en el financiamiento de su campaña. Agregó que ellos entregaron el reporte de lo invertido durante ese proceso a la ONPE y no hubo ninguna observación.

“Lo que sucede es que, en el caso nuestro, la ONPE hizo la verificación y nosotros nunca en toda nuestra campaña hemos podido gastar una cantidad de dinero de esa naturaleza. En el caso de los otros candidatos que están mencionados figura gente del mismo entorno que han dicho que le han entregado 1 millón de dólares 2 millones de dólares y, en el caso nuestro, no tengo nadie que pueda decir que yo he recibido plata de ellos”, manifestó.

Sobre presuntos receptores

De acuerdo con el portal IDL Reporteros, Barata aseguró que los pagos se realizaron a través de Javiér Málaga y Pablo Salazar, quienes eran cercanos a Simon. Al respecto, el también exparlamentario dijo que nada garantiza que el dinero presuntamente entregado haya sido usado para la campaña; además dijo que Málaga falleció y por tanto no podría responder.

“Si lo entregó, el señor Málaga no puede responder porque ya está fallecido. Quién garantiza que Barata le entregó el dinero y no sé quedó con el dinero, quien garantiza la cantidad de plata que entregó el señor Barata”, comentó.

“En el caso del ingeniero Salazar, él ingresó a trabajar con nosotros después. Es un técnico de muy buena calidad, es un técnico que luchó por el Proyecto Olmos y, por lo menos, durante su gestión conmigo, no hizo una adenda económica, no hubo ningún problema, seguramente él tendrá que responder a eso, pero yo dudo que haya recibido dinero”, agregó.