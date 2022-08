La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para la cuñada de Pedro Castillo | Fuente: RPP

El juez Johnny Gómez Balboa, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, anunció este domingo que se reprograma para el martes 23 de agosto la audiencia de pedido de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. En el caso de José Medina, alcalde de Anguía, el requerimiento será evaluado recién el miércoles 24.

Tanto Paredes como el alcalde del distrito de Angía, José Medina, están detenidos desde el pasado 10 de agosrto por un plazo preliminar de 10 días, acusados de integrar una presunta red de corrupción y lavado de activos, que estaría dirigida por el mandatario, según la tesis de la Fiscalía.

El abogado de Yenifer Paredes señaló en la audiciencia que al haberse presentado documentación nueva por parte de la Fiscalía necesitarían más tiempo para analizar los nuevos elementos de convicción en el caso. Por ello, solicitó que se reprograme la audiencia, algo que al final aceptaron todos los involucrados.

Por su parte, la defensa del alcalde de Anguía señaló también que la información presentada por el fiscal a cargo no fue foliada debidamente y también solicitó una reprogramación.

El juez Gómez Balboa consideró válido el pedido de las defensas de Yenifer Paredes y José Medina para que tengan un plazo razonable y analicen lo presentado por el Ministerio Público en la audiencia.

¿Yenifer Paredes estuvo en Palacio de Gobierno?

El fiscal Hans Aguirre adjuntó un informe del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (EECP) en la audiencia que señala que Yenifer Paredes sí se encontraba en Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto, cuando se realizó la diligencia para su captura.

Así lo confirman, según el diario El Comercio, las imágenes del seguimiento policial realizado a la hermana de la primera dama. Según el informe, Paredes ingresó a Palacio el último 5 de agosto tras llegar de Cajamarca.

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reprogramó para el martes 23 de agosto a las 10 a. m. la audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y para el miércoles 24 la audiencia contra Jose Nenil Medina. pic.twitter.com/E82TzEj0Wu — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 21, 2022

El informe del EECP señala que Yenifer Paredes llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo desde Cajamarca. Esto, según El Comercio, es corroborado por una carta remitida a la Fiscalía por la empresa Latam Airlines del 18 de agosto de 2022.

Según el informe, la hermana de la primera dama llegó acompañada de una mujer, una menor y dos hombres no identificados. Todos ellos subieron a dos vehículos oficiales y enrumbaron a Palacio de Gobierno. Esto estaría corroborado por el Informe 58-2022-Dirseest-PNP-Divsepre/Depeseseg que detalla ese desplazamiento.

Yenifer Paredes: "Siempre colaboré con la justicia"

Yenifer Paredes dijo el pasado viernes, durante una audiencia de apelación a la orden de detención en su contra, que siempre ha colaborado en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

"Desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones. Es más, estoy aquí 10 días y solamente me han citado 4 veces para hacer las respectivas declaraciones, el resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el fiscal menciona", señaló en la audiencia.