Zamir Villaverde entregó tres audios "que tienen una enorme importancia" antes de dejar el penal, reveló su abogado

El abogado Julio Rodríguez, defensor legal del investigado empresario Zamir Villaverde, destacó la contundencia de las pruebas que viene aportando en la investigación del caso Puente Tarata, lo cual le valió que sea excarcelado tras una orden judicial y pase a tener comparecencia restringida.

La decisión del juez Manuel Chuyo se tomó luego de que el abogado de Villaverde, Julio Gutiérrez, solicitara directamente al juzgado esta petición tras conocerse que el proceso de colaboración eficaz al que se había acogido tiene más avances con la entrega de información y su corroboración.

"Se trata de una información que ha significado para el Ministerio Público un fuerte sustento para las imputaciones que venía teniendo. La fiscal comenzó con una tesis incriminatoria basada en algunos indicios y con el aporte de Zamir Villaverde esta tesis se sustenta de manera tan contundente que permite incorporar al presidente como investigado y dar una orden de detención preliminar a un exministro", dijo.

"El significado de esto es transcendental porque de la mano de ello el señor Villaverde entrega de un conjunto de audios que son también de mucha importancia y que van a ser remitidos en su oportunidad a la Fiscalía de la Nación para que le den el procedimiento correspondiente porque se trata de involucramientos de altos dignatarios de este país", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado reveló que, momentos antes de abandonar el penal Ancón I, Zamir Villaverde entregó a la fiscal Karla Zecenarro tres audios "que tienen una enorme importancia". Uno de estos, comentó, "tiene información clara respecto a todo el contexto denominado el fraude electoral".

"Ese es el primero de esos audios, no es el único. Los demás se van a ir entregando conforme comience a realizar el señor Villaverde el proceso de obtención de los mismos porque se encontraba en una situación de difícil acceso desde el penal. Tiene temas personales que resolver, se tomará unos días y de ahí estará abocado a cumplir con su acuerdo, que es colaborar con la justicia", indicó.

En otro momento, Julio Rodríguez aseguró que parte del material entregado por Zamir Villaverde ha sido corroborado por la Fiscalía. Recordó, además, que la fiscal del caso, la doctora Karla Zecenarro, ha hecho una "corroboración escrupulosa" antes de remitir los informes al fiscal de la Nación y continuar con la investigación del caso.

"El detalle al que ha llegado la doctora Zecenarro es bastante contundente y eso es lo que la lleva a decir que esta persona (Zamir Villaverde), que está colaborando con la justicia, tiene más información que puede ser accesible desde fuera del penal y dentro de los acuerdos que se celebran tiene que menguar las medidas personales que pesan sobre esta persona para que se sienta que estamos ante una negociación que beneficia a ambas partes", indicó.

Zamir Villaverde quedó en libertad

El investigado empresario Zamir Villaverde abandonó la tarde del pasado martes el penal de Ancón días después de que el Poder Judicial revocara la prisión preventiva que cumplía desde su detención el último marzo en el marco de la investigación en su contra por presuntos actos de corrupción.

Durante la audiencia reservada para evaluar la situación de Zamir Villaverde, la fiscal Karla Zecenarro se pronunció a favor de la liberación del empresario ya que reconoció que estaba colaborando con las investigaciones y que su seguridad estaba en riesgo en el centro penitenciario.

Ante ello, el juez a cargo del caso dispuso la variación de la prisión preventiva por comparecencia restringida por 36 meses, con lo cual el empresario seguirá el proceso en libertad. Además, Villaverde ha sido considerado por el Ministerio Público como colaborador eficaz.

Con su liberación, el empresario deberá pagar una suma de 100 mil soles a favor del Estado y cumplir reglas de conducta. Cabe recordar que su abogado, Julio Gutiérrez, señaló que su defendido tenía información sobre el caso a la que no podía acceder por estar privado de su libertad.

"Hay información a la que no puede acceder estando preso. Necesita estar libre para acceder a esa información que es importantísima, que ha sido ofrecida para poder colaborar en las investigaciones. Más audios que no pueden ser obtenidos si no está presente y, por lo tanto, es importantísimo, para asegurar estos medios de prueba, que esté en libertad", indicó.

Además, Gutiérrez señaló que Villaverde podría aceptar "los cargos centrales de atribución" que hace el Ministerio Público; sin embargo, adelantó que no se aceptaría "la integridad de los cargos porque no todos ellos se han materializado".

