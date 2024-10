¡Pilas con esta receta! Las arepas venezolanas más ricas que vas a probar

Aprende a preparar unas suculentas arepas venezolanas que luego ya no querrás dejar.

No existe venezolano en la tierra que no haya desayunado o cenado alguna vez en su vida una buena arepa. Las arepas venezolanas tienen su propio encanto, y se pueden preparar de innumerables formas. Claro, la más popular es la clásica arepa venezolana asada, pero no es la única. En el país, se consumen muchas versiones, una más creativa que la otra.

¿Lo mejor? Que esta maravilla tan simple y hermosa desde hace mucho está al alcance de cualquiera, en cualquier rincón del mundo. Y si quieres aprender a hacer arepas venezolanas tradicionales, ahora verás que es supersencillo.

¿Cómo hacer arepas venezolanas?

La elaboración de las arepas venezolanas es muy simple, y de resultado quedan unas arepas de 4-5 cm de grosor, ideales para rellenar con pollo, carne, pescado, jamón y queso. Puedes elegir la proteína de tu elección. Para lograrlas, solo tienes que seguir pocos pasos.

Arepas venezolanas

Ingredientes de las arepas venezolanas

1 taza de harina de maíz precocida .

. 2 tazas de agua .

. Sal al gusto.

Preparación:

Lo primero que se añade es el agua, con su punto de sal al gusto, y después la harina de maíz. Amasa los ingredientes, hasta que se integren bien y el preparado quede uniforme, suave y sin grumos. Forma bolitas con las manos, y luego con ellos haz discos gruesos, de 4-5 cm de grosor. También puedes hacerlas más delgadas si es de tu gusto. Pon en una plancha previamente aceitada las arepas, a llama media, hasta que se doren por ambos lados.



Sírvelas con el relleno que más te guste. La arepa venezolana reina pepiada es la amada por todos, al ser una mezcla de pollo, aguacate, cilantro, cebolla y mayonesa; a su vez es un ejemplo claro de lo variado que puede ser el relleno de la arepa.

Arepas venezolanas | Fuente: Unsplash.

¿Cuántos tipos de arepa venezolana hay?

Hoy por hoy, existen muchísimos tipos de arepas venezolanas, pues en el país las pueden cocinar de mil formas, lo que crea un platillo totalmente nuevo y único. Algunas de las arepas venezolanas más conocidas son:

Arepa de maíz pelado (hecha con “maíz pelado” o el que viene con su concha y luego se muele).

(hecha con “maíz pelado” o el que viene con su concha y luego se muele). Arepa dulce (distinguida porque se hace frita y se combina con mezcla de anís y piloncillo).

(distinguida porque se hace frita y se combina con mezcla de anís y piloncillo). Arepa frita (muy querida y reconocida porque el disco lleva un huequito en el centro).

(muy querida y reconocida porque el disco lleva un huequito en el centro). Arepa andina (en donde la harina de maíz se sustituye por la de trigo).

(en donde la harina de maíz se sustituye por la de trigo). Tumbarranchos (una versión de la arepa donde se fríe con mortadela de relleno y se juntan con salsas y quesos).

(una versión de la arepa donde se fríe con mortadela de relleno y se juntan con salsas y quesos). Arepa de plátano (mezcla de harina de maíz y de plátano sancochado).

¡Y muchas más!

¿Qué diferencia hay entre arepas venezolanas y colombianas?

Las arepas venezolanas y las colombianas son hermanas; sin embargo, como pertenecen a culturas que coinciden en algunas cosas pero difieren en otras, tienen sus diferencias. La principal es que la arepa venezolana emplea harina de maíz precocida, mientras que la colombiana usa harina de maíz cocida (aunque también puede usar de otro tipo).

Arepas

Es un terreno ambiguo, pero en Venezuela acostumbran a hacer las arepas gruesas, hechas solo de harina, mientras que en Colombia prefieren las delgadas, combinando queso y mantequilla en la masa. Esto no es absoluto, pues al final del día, las arepas se hacen al gusto de la casa.

Lo que no queda duda es que, unas buenas arepas venezolanas son una forma muy sencilla, económica y sabrosa de comer en el desayuno, almuerzo o cena.