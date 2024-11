Con sabor a McDonald’s: Recetas caseras que harían dudar al mismísimo Ronald

Sorpréndelos a todos en casa con una mega comida de McDonald’s hecha por tus propias manos y con ingredientes más hogareños.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pasamos de las recetas de Five Guys a las recetas de Popeyes, y ahora le toca a otro gigante de EE. UU como lo es McDonald’s. Porque sí, es posible hacer la mega comida de McDonald’s en la comodidad de tu cocina, y con ingredientes que se adapten a tu estilo casero. Te enseñaremos las recetas de los 5 clásicos que no te fallarán.

Versión saludable de las 5 recetas de McDonald’s más populares

No queda duda de cuáles son las comidas más famosas de McDonald's, ¿verdad? Son esas que están en la mayoría de los restaurantes del mundo. Y sabrás la receta de cada uno para hacerlos en casa:

Big Mac. Nuggets de pollo. Papas fritas. Helado McFlurry. Hamburguesa McPollo.

1. Big Mac casera

La popular Big Mac puede hacerse desde casa con los mismos ingredientes, y con toda la seguridad de que te saldrá una hamburguesa igual de suculenta. Solo sigue las indicaciones de la receta del canal Cocina para todos, ¡es muy fácil!:

2. Nuggets de pollo en freidora de aire

Los nuggets de pollo son los más amados por los niños. Y por eso hay que vigilar el consumo de tanta grasa en su alimentación, ¿la solución? Cocinarles los nuggets con menos calorías, acudiendo a la fiel freidora de aire, tal como nos enseña el canal Recetas de cocina chefdemicasa:

3 Papas fritas estilo McDonald’s

¿Quién no adora las papas francesas de McDonald’s? Con lo justo de crocante y deliciosas con un solo condimento que es la sal. El secreto mejor guardado de la franquicia ya no es tan secreto, así lo revelan en el canal La Cooquette, que no te puedes perder:

4. Helado McFlurry casero

El mejor postre de McDonald’s siempre será su clásico McFlurry, e igualmente, es posible hacerlo en casa con pocos ingredientes. Lo mejor es que podrás personalizarlo a tu estilo y gusto, ya que al menos en este caso, tú eres el cocinero. Sigue el ejemplo del canal La Cocina del Pirata, que lo preparan estupendo:

5. Hamburguesa McPollo

Aunque la Big Mac es la hamburguesa superior, el famoso McPollo no se queda atrás en sabor. Si en casa les gusta más el pollo empanizado que la típica hamburguesa de carne, puedes agasajarlos con una comida estupenda, siguiendo el paso a paso del canal Recetas de Rebeca Cocinitas:

Lo más interesante de la comida de McDonald’s

¿Qué tanto sabes de McDonald’s y la comida que venden en todo el mundo? Seguro has tenido una que otra duda en torno a su popularidad, o cuál es su platillo estrella. Pues bien, las respuestas son más simples de lo que crees.

¿Qué es lo que menos engorda del McDonald’s?

El top 3 de comidas más bajas en calorías de McDonald’s y que son usuales en casi todas las sucursales es:

Rebanadas de manzana: con solo 15 calorías. Egg McMuffin: que tiene entre 300 y 310 calorías. Chicken McNuggets: las 6 piezas hacen 250 calorías en total.

¿Cuál es el combo más grande de McDonald’s?

McDonald’s ofrece combos bestiales como el Double Quarter Pounder con papas grandes y bebida. Como seguro ya sospechas, estos combos son altísimos en calorías, siendo el ejemplo más claro el Double Quarter Pounder con queso, que puede tener alrededor de 740 calorías solo en la hamburguesa, mientras que el combo completo puede superar las 1,300 calorías​.

Hamburguesa de McDonald's | Fuente: Pexels.

¿Cuál es la hamburguesa más rica de Mac McDonald’s?

La más deliciosa queda a gusto de cada comensal, pero cuando se habla de la más popular, esta sin duda es la Big Mac. A muchos les gusta, además, gracias a su peculiar estilo de combinar dos hamburguesas en una (gracias al pan de tres capas) y el conjunto de su salsa con el queso y la carne.

¿Cuál es la hamburguesa más grande de McDonald’s?

La ganadora indiscutible para la mayoría de países en donde está McDonald’s es la Double Quarter Pounder con queso. Con solo saber que esta hamburguesa lleva dos piezas de carne de un cuarto de libra (cada una), te puedes imaginar que se trata de una auténtica monstruosidad.

Ahora que tienes en tus manos los secretos-ya-no-tan-secretos de McDonald’s, no desaproveches la oportunidad de cocinar el mismo menú desde casa, ¡y con ingredientes más saludables!