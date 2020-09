Airbnb permitirá que las personas pasen una noche la mansión de la icónica serie The Fresh Prince of Bel-Air, emitida hace 30 años, pero esta oferta solo es para residentes en el condado de Los Ángeles. Desde el 29 de septiembre, los residentes podrán pasar la noche en la mansión noventera por solo US$ 30 con una persona adicional. Mira las imágenes de lo podría ser una noche inolvidable.