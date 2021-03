La plataforma ha tenido un gran crecimiento de usuarios en los últimos días. | Fuente: Disney

El CEO de Disney Plus, Bob Chapek, ha señalado que el éxito de la plataforma radica fuertemente en los adultos sin hijos en casa.

Citado a través de Reuters, el presidente ejecutivo señaló que la mitad de sus más de 94 millones de usuarios son de familias sin niños, una proporción “más alta de lo esperado”.

“De lo que no nos dimos cuenta fue del atractivo no familiar que tendría un servicio como Disney Plus”, dijo Chapek a través de un video en línea en la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley.

“De hecho, más del 50% de nuestro mercado global no tiene hijos”, agregó. "Cuando el 50% de las personas en Disney Plus no tienen hijos, ahora realmente tienes la oportunidad de pensar de manera mucho más amplia sobre la naturaleza de tu contenido".

El interés por series para “adultos”

Aunque Disney es más conocido por sus series de temática familiar o infantil, son las series dirigidas para adultos los que han llamado mayor la atención.

Fundamentalmente, The Mandalorian y Wandavision han sido vitales para el crecimiento de la sintonía de la plataforma.

Y para el 2021, se espera mayor adopción con la unión de Star+, la nueva casa de las producciones de FOX, aunque esta sea una plataforma paralela a Disney Plus en Latinoamérica.

Se espera que la plataforma llegue a 260 millones de suscriptores para 2024.

