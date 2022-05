El bitcoin está pasando por un mercado bajista. | Fuente: Unsplash

La semana pasada, el mercado de criptomonedas sufrió una de sus peores caídas en meses. El bitcoin llegó a caer a su pico más bajo en más de 6 meses y arrastró al resto a caída libre, con millones de dólares de inversión en pérdida.

El caos, sin embargo, llegó a su punto máximo con el caso de Terra (Luna), una criptomoneda que pasó de valer 115 dólares a menos de un centavo. El suceso fue más que grave, con foros llenándose de publicaciones sobre suicidios ante la pérdida de miles de dólares de inversión.

Han pasado los días y con las emociones más relajadas, pero aún con el índice de miedo y codicia en “Extremo”, veamos si es que realmente estamos en el paso natural del mercado o estamos entrando en un “criptoinvierno”.

El Índice de miedo y codicia es uno de los referentes para conocer el estado del mercado criptográfico. Ahora está en su peor época. | Fuente: índice de miedo y codicia

El mercado a la baja

“De acuerdo con la información publicada por CoinMarketCap, entre el lunes 09 y domingo 15 de mayo el precio de bitcoin fluctuó alrededor de los US$ 30 mil dólares la unidad”, nos recuerda Carlos Bernos, Country Manager de Buda.com Perú.

“El valor de mercado de bitcoin comenzó con una tendencia a la baja, tocando fondo el jueves 12 de mayo con un valor de aproximadamente US$ 26,350.49 la unidad. No obstante, el domingo 15 de mayo el valor de mercado de bitcoin se recuperó a niveles por encima de los US $31,100 la unidad”, refiere. Este martes 17 de mayo, el bitcoin cotiza en los 30 mil dólares.

Evolución del valor del bitcoin durante la semana. Llegó a la base de 26 mil dólares. | Fuente: CoinMarketCap

Conocer cómo se mueve el bitcoin es vital para conocer el comportamiento de las demás monedas, llamadas también altcoins (alternativa a las más populares).

Por ejemplo, con respecto al lunes, BNB, XRP, Cardano, Solana, Polkadot o hasta Dogecoin muestran un crecimiento promedio del 2 %. Eso sí, sus valores son menores a hace 7 días de entre 15 y 20 %.

La evolución de las 10 criptomonedas más grandes del mercado. A excepción de las stablecoins, todas las divisas mantienen una evolución similar. | Fuente: CoinMarketCap

“En el contexto económico actual, lo ocurrido en el mercado de criptomonedas va alineado con los resultados en mercados tradicionales. Es natural que exista cierta correlación entre mercados. En los últimos 6 meses, PayPal ha caído 60%, Amazon y Facebook casi 40%, Google 30%, así como las principales bolsas de valores del mundo se han visto afectadas”, señala Bernos.

Como analizamos en un artículo anterior, el mercado tradicional de inversiones está en caída por la inflación de Estados Unidos. El descenso cortó el interés de las personas en poner dinero en instrumentos volátiles como las criptomonedas, transfiriendo su dinero a mercados convencionales o “seguros” como el refugio en oro.

La volatilidad del mercado hace que las divisas suban y bajen de valor diariamente. Sin embargo, si el descenso es continuo y sin mayor recuperación, se habla de un criptoinvierno.

Históricamente, esto ya ha pasado. En 2017-2018, la líder del mercado cayó casi en un 80 % de su valor tras alcanzar los 20 mil dólares, llegando al punto de caer hasta 3 mil dólares. ¿Pasará esto actualmente?

El criptoinvierno del bitcoin entre 2017 y 2018. | Fuente: CoinMarketCap

Entonces, ¿estamos en un criptoinvierno?

“Más que a un criptoinvierno, diría (que estamos llegando) a un nuevo momento propio de la evolución de cualquier activo en el mundo financiero”, señala Omar Azañedo Sayán, economista y fundador de Noncash. “La oferta y demanda del mismo mercado de criptomonedas ‘ha hablado’ y toca una corrección por parte de la oferta y un mayor cuidado con respecto a la valoración y generación de expectativas por cada moneda o proyecto. Aunque a muchos les pueda resultar polémico este mercado se ha venido moviendo por “una apuesta” a resueltos positivos en corto plazo, al “entusiasmo” en la información en redes, quizá hasta “sentimental” puesto las expectativas generadas han sido siempre más que positivas, sobre todo los últimos dos años”.

Bernos corrobora esta sentencia. “Es muy anticipado decir que hay un criptoinvierno cuando el precio acaba de corregirse”.

“Más allá de eso, lo últimos acontecimientos nos llevan a reflexionar cuáles son las criptomonedas con mayor solidez. Suele suceder que salen proyectos que se vuelven tendencia en el corto plazo, pero pasado un tiempo no cubren las expectativas por diversos factores; motivo por el cual quedan en el camino”, finaliza.

Es importante recordar dos claves en el proceso de inversión en criptomonedas: leer todo sobre los proyectos detrás de las monedas que compramos y nunca arriesgar dinero que no estamos dispuestos a perder.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.