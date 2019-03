Google Arts and Culture ha presentado una aplicación que explica el origen del universo con realidad aumentada | Fuente: RPP

La tecnología es una gran aliada en el aula, y a veces los padres demandamos aplicaciones de calidad para la explicación sencilla de procesos complicados, como la creación del universo. Gracias a Google Art And Culture, la responsable del proyecto Frida Kahlo y la publicación de su obra completa en realidad aumentada, y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (conocida como CERN) han desarrollado una experiencia completa llamada “Once Upon a Try”, en donde se explica el origen de todo: la creación del universo, la composición de la materia y la explicación de lo que somos.

Este proyecto, trabajado a la par con 111 instituciones y museos, busca explicar diferentes áreas de la ciencia y la invención en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Esta experiencia web logra abarcar historias curiosas, biografías inspiradoras y mucha ciencia que explica el origen de mucho de lo que hoy vemos, pero no cuestionamos. Desde vida microscópica hasta experiencias que sobrepasan las fronteras del mundo son explicadas de manera sencilla y completa en esta web.

Además de la exposición, puede descargar la aplicación de realidad aumentada "Big Bang AR", que Google desarrolló en colaboración con el CERN. En la aplicación, te embarcarás en un viaje épico de 360 ​​grados a través del nacimiento y la evolución del universo. Con Tilda Swinton como guía, podrás presenciar la formación de las primeras estrellas y observar, mediante realidad aumentada, cómo la Tierra toma forma en la palma de su mano. Con el aprendizaje automático de Google, también se puede explorar el vasto archivo de 127,000 imágenes históricas de la NASA con una nueva herramienta llamada Visual Universe de la NASA.

Este apartado comprende la historia de los descubrimientos y las misiones, y término para aprender más sobre la agencia espacial. También te permite recorrer el Space Shuttle Discovery, con sede en el Museo Nacional del Aire y del Espacio en 360 grados.

Toda esta información es de acceso público y libre, por lo que te recomendamos revisarla para entender mejor la historia de nuestro mundo. Haz clic en este enlace para conocer más detalles.