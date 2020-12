La app se ha liberado primero para el Reino Unido, luego para el resto del mundo.

La red social TikTok, una de las más exitosas del 2020, dará el salto de los celulares a los Smart TV gracias a un reciente acuerdo con Samsung.

A través de la tienda de aplicaciones de la compañía, los usuarios de televisores Samsung creados a partir del 2018 podrán descargar TikTok para ver videos de forma nativa, sin necesidad del famoso “mirroring” o la transmisión de imágenes desde el celular.

En los nuevos televisores esto no será necesario, ya que la app estará preinstalada en ellas, tal como sucede con Netflix, YouTube u otras.

Además de poder ver los videos de forma vertical, los usuarios también podrán dar “me gusta” a ellos.

La experiencia televisiva de TikTok contará con el contenido más querido y visto en la plataforma, adecuado para familias y usuarios de adolescentes en adelante, de acuerdo con representantes de la marca. "Se trata de brindar a familias enteras la oportunidad de disfrutar de estallidos de alegría en la pantalla grande en su día", dijo Rich Waterworth, director general europeo de TikTok.

A principios de este mes, la aplicación anunció que estaba considerando extender la duración máxima de los videos de 60 segundos a tres minutos. Y el cambio para adoptar la visualización en televisores se hace eco del de YouTube, que en los últimos cinco años ha experimentado aumentos significativos en la visualización en televisión, en lugar de teléfonos inteligentes.

La opción llegará inicialmente al Reino Unido, donde desde hoy los usuarios podrán encontrarla en la tienda oficial de la plataforma de Samsung.

Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre. Hace algunas semanas, TikTok lanzó una app llamada More on TikTok para los dispositivos Amazon Fire TV, con lo que los televisores conectados a ellos podían ver su mejor contenido en sus equipos

