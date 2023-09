Tinder lanza una suscripción de 500 dólares mensuales para encontrar 'el amor de tu vida'

Tinder ha anunciado el lanzamiento de su modelo de suscripción más caro en su servicio de citas, Tinder Select, por 500 dólares mensuales.

Este pago permitirá al usuario ser más visto por todos, además de ser emparejado con “los perfiles más buscados” de la app.

El amor cuesta

La noticia fue reportada por primera vez por Bloomberg y sigue a la confirmación anterior de la empresa matriz Match Group de que Tinder ampliaría sus opciones de membresía para incluir un nuevo producto de alta gama.

Más que alguna función, lo que la compañía quiere ofrecer es exclusividad: para su lanzamiento, solo será ofertado al 1 % de usuarios mundiales de Tinder.

A los miembros de Select se les promete que aparecerán en los “perfiles más buscados” de Tinder para que puedan disfrutar de más coincidencias de calidad. La compañía no detalla cómo funciona esta tecnología ni cómo califica estas llamadas “conexiones excepcionales”, pero uno podría imaginar que incluyen a otros miembros o a aquellos otros usuarios que más les gustaron.

Además, los usuarios de Tinder Select podrán probar las nuevas funciones de Tinder antes que los demás y podrán ocultar anuncios y ver los Me gusta que han enviado durante los últimos siete días.

Asimismo, los miembros pueden enviar mensajes directos a otro miembro sin coincidir, pero solo hasta 2 veces por semana y no pueden enviar un Super Me gusta al mismo tiempo. Además, algunos destinatarios pueden optar por no recibir mensajes directos.

La nueva suscripción se puede combinar con una suscripción Plus, Gold o Platinum para acceder a más funciones, señala la compañía.

¿Cómo ser seleccionado?

Para solicitar Tinder Select, los usuarios deben tener al menos 4 fotos, 5 intereses, una biografía con un mínimo de 15 caracteres, mostrar una intención de relación, estar verificados con fotografías y, lo más importante, tener demasiado dinero para gastar en aplicaciones de citas.

Si eres aprobado, recibirás un correo electrónico con un código de desbloqueo único para el pago.