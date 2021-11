Jawed Karim, el tercer cofundador de YouTube, ha expresado su rechazo a la decisión de la plataforma de ocultar los 'no me gusta' de los videos, argumentando que destruye una forma crucial de interacción y augura el declive de la aplicación propiedad de Google.

"Cuando todos los usuarios de YouTube están de acuerdo en que eliminar los 'dislikes' es una idea estúpida, probablemente lo sea. Inténtalo de nuevo, YouTube", dice Jawed Karim.

"¿Por qué YouTube haría este cambio que no gusta a todos? Hay una razón, pero no es buena, y no se dará a conocer públicamente", añade Karim.

La semana pasada, YouTube comenzó a cambiar el interfaz de usuario e indicó que estaba eliminando los 'dislikes' para contrarrestar el acoso y promover "interacciones respetuosas entre espectadores y creadores".





¿El fin de YouTube?

Karim expresó su posición de manera original cambiando la descripción del primer video de YouTube subido en el 2005 titulado "Me at the Zoo".

En la descripción editada se puede leer: "La capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido inadecuado es una característica esencial de una plataforma de contenido generado por el usuario ¿Por qué? Porque no todo el contenido generado por el usuario es bueno.", escribe Karim.

"El proceso se interrumpe cuando la plataforma interfiere con él. Entonces, la plataforma invariablemente declina. ¿YouTube quiere convertirse en un lugar donde todo sea mediocre?", finaliza Jawed.

