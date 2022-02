Meta, empresa matriz de Facebook, ha perdido capitalización de mercado posicionándose en el octavo puesto. | Fuente: Unsplash

La empresa de Mark Zuckerberg, Meta, continúa con malas noticias por su gestión. Las acciones del gigante tecnológico han caído tanto que ahora valen menos que las del fabricante de chips Nvidia.

El precio de Meta ha caído 2,1% a US$ 220,18 la acción. Esto representa un descenso del 35% este año y ahora es su nivel más bajo desde julio de 2020.

Hace poco, Meta (anteriormente, Facebook) estaba entre las cinco empresas tecnológicas denominadas las 'Big Tech', incluyendo Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet. Sin embargo, ahora se encuentra en el octavo lugar por debajo de Tesla y Nvidia.

La empresa de Mark Zuckerberg no ha cumplido con los pronósticos y ha reducido su capitalización de mercado por debajo de Nvidia. | Fuente: Unsplash

Meta en caída libre

En términos de capitalización de mercado, Meta cayó a US$ 599 mil millones, mientras que Nvidia cerró en US$ 627 mil millones, le sigue Visa con US$ 478 mil millones.

Meta ha estado teniendo números bajos desde que reportó sus últimas ganancias el cuarto trimestre la semana pasada. La compañía ha mostrado una caída histórica de usuarios y la privacidad ha sido la estaca de su ataúd.

El pronóstico del primer trimestre de Meta no cumplió con las estimaciones, lo que provocó que las acciones cayeran un récord de 26 por ciento el jueves.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.