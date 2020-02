"Esto ya se ha visto"_: la nueva app de Facebook se parece mucho a Pinterest | Fuente: RPP

Hay dos maneras de saber si tu aplicación es un éxito: si triunfa o si Zuckerberg la copia. La división de desarrollo de aplicaciones en Facebook NPE ha presentado “Hobbi”, una herramienta que permite a los usuarios organizar recortes, fotos y videos respecto a una temática única, al mismo estilo que Pinterest y otros sitios populares.

De acuerdo con los involucrados en el proyecto, la idea de “Hobbi” no incluye detalles “social media” como el caso de Pinterest, sino que se trata de monitorear tus proyectos personales en una línea de tiempo y organizar tus colecciones en funciones de tus objetivos. Pero sí, se parece un poco a Pinterest en el tema de “pinear” fotos y videos.

Esta app apunta a fortalecer al sector DIY – Do It Yourself o “hazlo tú mismo” en español -, un grupo casi de nicho con gran nivel de influencia. Esta nueva app está disponible en iOS, pero solo puede ser descargada desde Estados Unidos, Bélgica, España y Ucrania.