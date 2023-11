Reseña del Huawei Watch Buds: un reloj con audífonos que no tiene rivales

Si tenías dudas de que Huawei no quiere conformarse con lo que ha generado en el mercado de wearables, con los Watch Buds deberías asumirlo a cabalidad. Tuve la oportunidad de ver este interesante sistema en el MWC 2023, y me pareció que había ciertas condiciones mínimas que debía exigir a este producto cuando llegara a mis manos para una prueba. Tras mi experiencia de uso, debo decir que han sobrepasado esa expectativa. Eso, sin embargo, dista mucho del objetivo de esta nota ¿Vale la pena ir por los Watch Buds de Huawei? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Huawei Watch Buds: especificaciones técnicas

HUAWEI WATCH BUDS DIMENSIONES 47 x 47.5 x 15 mm | 66.5 gramos MATERIALES Frente de cristal, estructura de acero inoxidable. PANTALLA AMOLED 1,43" | 466 x 466 | compatible con correas de 22mm SOFTWARE HarmonyOS 3 CONECTIVIDAD BT 5.2 | A2DP, BT LE | GPS | NFC SENSORES Acelerómetro, giroscopio, frecuencia cardíaca, SpO2 AUTONOMÍA RELOJ: 410 mAh | Earbuds: 30 mAh | carga inalámbrica

Huawei Watch Buds: esto es lo que debes saber del equipo

No distan mucho de un modelo GT. Estamos hablando de un reloj que no es escandalosamente ancho como el Watch D dirigido a control médico personal, y que se acerca más a la naturalidad de la línea GT de la marca. En grosor e invasión de espacio sobre la muñeca, la huella de este dispositivo es relativamente similar – una diferencia de medio centímetro, al menos, entre este modelo y los más delgados – y no se sienten “abultados”, más allá de los 10 gramos adicionales de esta versión frente a los otros dispositivos de la marca china.

Al lado derecho del panel, contamos con un solitario botón giratorio para la interacción con el menú y el retorno a pantalla principal. Tenemos un acabado liso en la tapa trasera que incorpora los sensores de nueva generación de la firma.

La gran diferencia del dispositivo es el mecanismo de apertura del panel, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Este gatillo permite la liberación de la pantalla para habilitar el uso de los earbuds alojados internamente en una cavidad milimétricamente medida. Más allá de eso, no notaremos un reloj distinto a lo que Huawei siempre muestra.

Un estupendo trabajo de adaptación. En eso me quiero centrar en esta reseña. El sistema de apertura es un gancho simple que traba y destraba la apertura del panel, casi como la de un pequeño estuche de earbuds. Just9o debajo de la pantalla, Huawei añade un sistema magnético que permite que los earbuds aparezcan pegados a esta parte y eliminar la necesidad de extraer los buds con el dedo. Ojo, no necesitas pegarlos tú, sino solo debes alojarlos en la cavidad interna del reloj y, al cerrar la tapa, los earbuds se cargan y se adhieren ala contratapa del panel. Hermoso.

Por un lado, puedo decir que el mecanismo es seguro: no se abre por accidente, no se queda entreabierto, la pantalla no queda “bailando” o suelta con tanta manipulación, no afecta el uso continuo del equipo. Sin embargo, el factor de forma solo permite la inclusión de una certificación IPX7 y no de una resistencia ATM 5. Además, los propios earbuds soportan hasta IPX4, algo que se acerca más al estándar de los TWS. Reitero: NO ES A PRUEBA DE AGUA, solo resistente.

Valgan verdades, es un trabajo impresionante de ingeniería. Aun no me explico cómo Huawei ha sido capaz de poner dentro de un chasis con IPX7 un par de earbuds de 4 gramos de peso y 22 mm de largo que, además, se carguen y se alojen debajo de la pantalla. Parece una segunda versión, no una primera.

Earbuds sorprendentes. Ahora viene el otro tema ¿qué tan bien suenan estos audífonos? Pues bien, dentro de lo esperado. Cuando me refiero a “esperado”, hablamos de un driver inferior al tamaño del chasis del earbud – menor a 10mm – que emiten una salida aceptable e incluyen, además, cancelación de ruido. Desde ya te digo algo: no suenan premium, pero consideremos que los sacamos de un reloj y no de un case grande con amplio espacio para drivers entre 10 y 14mm como los QC II Earbuds de Bose que llevo conmigo siempre.

Sin embargo, estas “cositas” llevan cancelación de ruido, detección de uso, superficie táctil para manipulación a dos o tres toques y un sistema peculiar de identificación dentro del case. A diferencia de otros sistemas, en los que podemos identificar cuál va a la izquierda o a la derecha en base al diseño, estos TWS son idénticos y no cuentan con una identificación, y eso está bien. ¿Por qué? Pues básicamente se “auto asignan” dentro del reloj al guardarlos. Si el earbud izquierdo lo guardas a la derecha, el reloj asigna la salida a la derecha para que los puedas usar sin fijarte en dónde va cada uno.

Y en sonido, reitero, no andan mal. No bloquean el ruido externo ni en 70%, pero su cancelación ayuda mucho a reducir esas frecuencias molestas. Tiene una mayor presencia de medios y bajos empujados por software, pero el consumo de medios es grato. Ahora, lo mejor es que puedes sacarlos rápidamente del reloj para escuchar un audio de WhatsApp en medio de una reunión, sin hacer demasiado alboroto. Tener los audífonos contigo en todo momento te da una enrome libertad.

Ya que hablo de las condiciones de software, pues hay una etapa que ya no necesitamos considerar con este reloj: el emparejamiento adicional. Basta con instalar Huawei Health – ojo, el APK oficial e de la web de Huawei y ya no requiere servicios HMS instalados en el teléfono para la mayoría de las tareas – y emparejamos todo al mismo tiempo: reloj y buds. Mientras el reloj esté conectado al teléfono, los earbuds también. Ojo que tenemos soporte para AAC, SBC y el códec L2HD propietario de Huawei. Además, no se permite – por ahora – un emparejamiento con otros equipos mientras lo mantenemos conectado al teléfono.

De vuelta a la realidad: limitaciones. Es un smartwatch que se soporta con HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei. Con esto, las limitaciones aparecen: no hay soporte de Google, no hay acceso a un mercado de apps ni tampoco una solución de pago sin contacto – ya hay Apple Pay y Google Pay en Perú - . Además, el equipo carece de una bocina para contestar llamadas – vamos, tienes un par de earbuds – y de la suficiente “inteligencia” como para darte la posibilidad de responder mensajes de WhatsApp a nivel de un Galaxy Watch o un Apple Watch.

Más allá de los buds bajo pantalla, es un reloj similar a los GT en todo sentido: una estupenda pantalla AMOLED de estupendo brillo, acceso a GPS, soporte para actividades físicas, monitoreo de la salud con sensores de alto rendimiento y toda la sazón china que Huawei añade a su división de wearables. El Huawei Watch Buds, como reloj inteligente, presenta un conjunto completo de funciones de seguimiento de salud, que incluye monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca y seguimiento de SpO2 mediante el sensor óptico PPG TruSeen 5.0. Con ocho fotosensores y algoritmos mejorados, se promete un procesamiento más preciso de los datos de salud. Además, ofrece monitoreo preciso del sueño y el estrés, junto con ejercicios de respiración para la relajación diaria. La función de seguimiento del sueño incluye la monitorización de la apnea del sueño, desgloses detallados de las etapas del sueño y una puntuación general.

La autonomía: cero dudas. En el MWC 2023, me dijeron que estábamos ante un equipo que prometía entre dos a tres días de uso continuo, debido a la demanda energética de los earbuds y el propio OS. Sin embargo, debo decir que lo tuve por casi seis días seguidos, una cifra tremenda considerando lo anterior.

Ahora, las peculiaridades. Los earbuds solo funcionan por un tiempo máximo de 3 horas continuas, algo que lo pone un poco por debajo de la mitad del uso promedio de otras firmas que llevan un case adicional. EL propio reloj tiene una batería menor a la de otros modelos de Huawei, y es evidente que el espacio disponible para más energía estaba limitado por toda la implementación de los earbuds. Fuera de ello, todo funciona sin problemas.

Huawei Watch Buds ¿vale la pena?

Depende qué tipo de usuario seas. Por lo general, los “early adopters” son los que se van a comer las peculiaridades en aras de ser los primeros en probar cosas nuevas. En este caso específico, creo que no se irán desilusionados. Huawei ha hecho un reloj muy similar a los otros que produce, pero con el añadido de poner dos audífonos bajo la pantalla. Contra eso, no tienen a nadie. Si lo tuyo es buen sonido y acceder a funciones, compra tus propios gadgets por separado Si sabes a qué vas, anda.

* Equipo cedido a préstamo por Huawei desde el 12 de setiembre hasta el 2 de octubre. Precio en el mercado local: 1499 soles en la web de Huawei