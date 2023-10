Vivo V25e: Un teléfono que compraría no sólo por su diseño

Hay marcas que, aunque no las ves muy a menudo en las manos de un amigo, cuando lo hacen, difícilmente te olvides de ellas. Un ejemplo claro es vivo, compañía que ha logrado hacerse un nombre gracias a los diseños únicos (disruptivos, diría yo) que presentan sus teléfonos.

Tras mostrarnos ya sus modelos V de gama media alta, ahora la empresa china nos trae un equipo más asequible, pero que no busca perder ni la personalidad ni el foco en los jóvenes entusiastas de la creación del contenido. ¿Qué nos pareció el vivo V25e? ¿Vale la pena? Acá la reseña de NIUSGEEK.

Especificaciones

Pantalla: 6,44 pulgadas AMOLED / Full HD+ (1080 x 2404) / 120 Hz tasa de refresco

Procesador: MediaTek Helio G99 / 8 núcleos /

GPU: Mali G-57 MC2

RAM: 8GB - 8GB virtual

Almacenamiento: 256GB (expandible hasta 1TB)

Cámaras: Trasera de 64 MP (principal) / Trasera de 2MP (macro) / Delantera de 32MP (selfie)

Batería: 4600 mAh

Carga rápida: 66W

Peso: 183 g

Software: Funtouch 13 - Android 13

Conectividad: 4G

Otros: Bluetooth 5.2 / USB tipo C / Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band

El vivo V25e bajo el rosa / celeste de nuestras cámaras. Se puede notar los detalles de las plumas en el panel.Fuente: RPP Noticias

¿Diseño? Estilazo

Todo entra por la mirada y claramente el vivo V25e es uno de los modelos que, visualmente, no pasa por alto en lo absoluto.

Nos tocó el modelo violeta lavanda, un color en parte opaco que se ve muy elegante e incluso lujoso. Lo disruptivo está en el contraluz, donde podemos observar una especie de plumas del pavo real, un añadido totalmente ganador: nadie se resiste a maravillarse o a sorprenderse de este detalle.





Los colores reales del vivo V25e.Fuente: RPP Noticias

Este posterior es acompañado también del módulo de cámaras triple trasero. El relieve es minúsculo, por lo que no desequilibra ni incomoda al echar el teléfono.

Aquí llama la atención la presencia de un aro de luz en vez de un sensor de flash como tal. Esta adición, inspirada en sus hermanos más grandes que podemos ver en el día a día de los tiktokers, te indica desde un principio a qué mercado va apuntado el equipo: al de la creación de contenidos.

El módulo de cámaras traseras es elegante y se eleva mínimamente sobre el panel.Fuente: RPP Noticias

Por otro lado, contamos con marcos minúsculos por la frontal y la cámara frontal perforada al medio de la parte superior de la pantalla. Los laterales son convencionales, con un micrófono en la parte superior, los botones de +/- volúmen y bloqueo de pantalla a la derecha y la ranura nanoSIM/microSD, el puerto de carga UBC-C y los parlantes mono en la parte inferior. El lateral izquierdo está pulcro.

El puerto para tarjetas, el puerto USB-C y el parlante mono del equipo.Fuente: RPP Noticias

En cuanto a comodidad, el equipo no es el más aligerado del mercado, pero está debajo del promedio con sus 185 gramos de peso, acompañado de solo 7,7 mm de espesor. Tiene buen agarre y la parte trasera no absorbe las huellas del usuario.

En resumidas cuentas, un teléfono destacable en el diseño y confortable en su uso y transporte.

El equipo es cómodo en el agarre y no es excesivamente grande.Fuente: RPP Noticias

Un procesador que tienes que probar para creer que es bueno

Hablemos del rendimiento de este equipo. En el uso diario, el vivo V25e se ha comportado de manera fluida, sin trabas en el multitasking ni con mayores puntos bajos para las redes sociales, la navegación de internet o la creación de multimedia.

¿Es esto sorprendente? En parte. Y es que el punto debatible de la configuración del teléfono es su procesador MediaTek Helio G99. Por su precio, y solo hablando desde la teoría, es un chip que queda atrás que otros en el mercado, pero vivo lo acompaña de 8GB de RAM (más 8GB virtuales) y 256GB de almacenamiento para que el desempeño no flaquee.

Pruebas de benchmark en Geekbench 6.Fuente: RPP Noticias

Es en la potencia bruta para aplicaciones en específico donde se ven las diferencias. Pudimos jugar Pokémon Unite sin ninguna complicación ni bajones de cuadros por segundo. Pero intentemos jugar Genshin Impact… ahí empiezan los problemas.

Ten una cosa clara: para tener entre tus candidatos de compra a este V25e, jugar no debe ser una prioridad. En el resto de la experiencia, abrir varias aplicaciones a la vez no te causará ningún sobreesfuerzo ni calentura en el teléfono.

Antes que me olvide, la conectividad tampoco tendrá errores ni en WiFI o Bluetooth. Recuerda que estamos ante un modelo que no soporta 5G. A opinión personal, sigue sin ser indispensable para un futuro inmediato o a mediano plazo. Su adopción va en cuotas bajas, por lo que no tenerlo no lo considero un desacierto. Lo que sí extraño es el NFC.

Bondades en la pantalla, pero no en el audio

La pantalla tiene marcos cortos y una perforación para la cámara posterior.Fuente: RPP Noticias

La pantalla ha sido de nuestro agrado, especialmente porque los colores le sientan bien con el AMOLED en las 6.62 pulgadas de tamaño: se pueden apreciar los detalles más pequeños en gamas intensas que no llegan a la saturación.

Los 120 hercios de tasa de refresco son adaptativos y entregan fluidez y suavidad a la vez. La recomendación como tal es esa: tenerlo en el modo que se adapte a las necesidades del día a día.

El brillo en exteriores es bueno, sin ser excelente, pero superior que el promedio de la gama, lo cual brinda grandes sensaciones.

Relacionando este apartado con la multimedia, el punto flaco es que mantenemos un solo parlante mono el cual, pese a las mejoras y el alto volumen que presenta el dispositivo, no deja de ser deficiente frente al resto del mercado. Podrás disfrutar tus películas y juegos, sí, pero igual sufrirás en algunas ocasiones donde incluso tu mano será una obstrucción para el sonido.

Software casi puro

El software del teléfono es simple, por lo que no encontrarás mayores dificultades ni molestas herramientas extras en su uso.Fuente: RPP Noticias

Algo que me ha gustado bastante es tener al equipo con Android 13 y con su capa de personalización Funtouch OS 13, el cual puede llegar a dar una sensación de pureza.

El software no es invasivo y presenta herramientas útiles para el usuario. Algunas son la pantalla siempre encendida, marcos luminosos para notificaciones o hasta efectos dinámicos, donde podemos personalizar las animaciones de funciones como el desbloqueo facial, la carga del equipo o la huella dactilar.

Puedes poner animaciones personalizadas.Fuente: RPP Noticias

La compañía ofrece dos actualizaciones de software, una vida útil aceptable, aunque no la más grande del mercado. De todas formas se agradece el esfuerzo, pensando que incluso que muchos otros equipos tratan de ser descartables o intercambiables solo al año.

Un detalle que no me gustó fue en la barra de notificaciones cuando tenemos el equipo en horizontal. Cuando veía un video y me llegaba un mensaje por WhatsApp, no podía ver bien la previsualización. Para compensarlo, la capa nos permite tener burbujas flotantes (como las de Messenger) para algunas apps, además de poder partir la pantalla.

Otras mejoras las veremos en la cámara, un apartado del que hablaremos más adelante

Autonomía sorprendente





El cargador del equipo llega a los 66W.Fuente: RPP Noticias

El vivo V25e llega con 4600 mAh de batería, los cuales considero están muy bien distribuidos para el día a día: he logrado tener el equipo con un uso considerable de hasta día y medio.

Sinceramente, y con el uso que he tenido en otros gamas media, diría que esta batería está mejor optimizada que el de otros celulares de 5000.

A esto le sumo una carga rápida de 66W, el cual te carga el equipo a un 50 % en un promedio de 20 minutos. En 48 minutos logró pasar del 20 al 100 %, un tiempo destacable.

Cámaras y videos listos para tus redes sociales

La sección de fotografía es una de las más publicitadas por la compañía y se debe a que está enfocado para redes sociales.

En la cámara frontal encontramos un lente de 32MP con f/2.0 que se ha comportado muy bien en tomas en exteriores, con una gran captación de luz para resaltar detalles.





Toma selfie en exteriores.Fuente: RPP Noticias

En interiores, baja un poco su impacto, pero no deja de tener buenas capturas.

Selfie en interior.Fuente: RPP Noticias

¿Puntos negativos? He tenido problemas en fotos grupales, donde el que captura sale enfocado y el resto de personas no tanto, además de que en contraluz pueden salir algunas tomas desastrosas.

Toma en exteriores a contraluz.Fuente: RPP Noticias

La cámara trasera tiene tres lentes: el principal de 64MP con f/1.79 y estabilización óptica (IOS), un macro de 2MP con f/2.4, y un sensor de profundidad de 2MP con f/2.4.

El sensor clave es el que realiza todo el trabajo en nuestro dispositivo y, por fortuna, lo hace de forma eficaz, aunque con colores no tan intensos. Se siente cierta frialdad, pero no en demasía.

Con la cámara principal.Fuente: RPP Noticias

Los colores capturados por la cámara principal. Fuente: RPP Noticias

Más colores vistos con la cámara principal.Fuente: RPP Noticias

El cielo huaralino. Fuente: RPP Noticias

Una compañera en La Punta.Fuente: RPP Noticias

Algunos colores no se muestran fuertes en intensidad.Fuente: RPP Noticias

Toma vertical con perspectiva.Fuente: RPP Noticias

Cámara principal con objetivo a corta distancia.Fuente: RPP Noticias

El eclipse visto con el vivo V25e bajándole la intensidad.Fuente: RPP Noticias

En términos generales, cumple, incluso de noche, aunque preferiblemente es el modo nocturno quien deba acompañarnos en dichos momentos.

Algo que extraño es el gran angular, uno necesario incluso para la propia creación de imágenes para internet. El macro funciona bien, pero seamos sinceros ¿cuántas veces vas usarlo con dicho fin?

Imagen en modo Noche. Gran realce de los colores de la composición.Fuente: RPP Noticias

El software, como mencionamos un par de párrafos antes, ayuda mucho al usuario. Le entrega una gran cantidad de filtros como en redes sociales. Para las “tías piolin”, hay también marcos, formas de realizar collages en un par de toques o más formas de edición básicas. La captura de imágenes también es veloz, sin trabarse por el sistema.

No quiero olvidar el hecho de que podamos tomar fotos en RAW, en crudo, con el fin de poder editarlas posteriormente y aprovechar al máximo el software profesional.

En videos, tenemos una calidad de grabación de 1080p a 60 fotogramas por segundo. Pero realmente prefiero usar el equipo con la estabilización digital, el cual se limita a 30 fps.

Un pequeña prueba de los videos que puedes grabar. | Fuente: vivo

Acá volvemos a tener el apartado de filtros, incluyendo una sección llamada Película Vlog, ideada para plataformas como Instagram. Muy agradable, ya que te va a ahorrar bastante tiempo si es que eres de las personas que aman las Stories o los videos cortos.

Y a todo esto, debemos recordar el flash aural que mantiene el equipo. Si deseas, puedes mantener activo este aro, por lo que, si lo añades a un trípode y ya tienes tu starter pack para TikTok en un solo dispositivo.

¿Vale la pena el vivo V25e?

El equipo y su caja. El vivo V25e también se oferta en Entel. Fuente: RPP Noticias

El vivo V25e es de esos equipos que, por especificaciones, no se notaba tan simpático.

Sin embargo, con el uso diario, me he quedado asombrado con el desempeño de este móvil tanto en pantalla, autonomía, fluidez y de fácil acceso a herramientas destinadas a la creación de contenidos en redes sociales.

Sé que si preguntas cuál es uno de los mejores equipos para este apartado, el grueso de personas te dirá ‘el iPhone’, pero si lo que buscas es una opción asequible y con un sistema que te ayude a iniciar en este mundo sin atiborrarte, este celular es para tí.

Realmente he tenido una grata sensación del teléfono, el cual llama la atención desde su diseño hasta el resultado final que publicas en tu perfil.