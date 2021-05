Los relojes inteligentes aún no pueden medir esta característica sin extraer sangre de los usuarios. | Fuente: Unsplash

Los smartwatch se han convertido en grandes aliadas de la salud, monitoreando constantemente medidas como la presión arterial o hasta saturación del usuario. Sin embargo, aún no pueden analizar la glucosa sin extraer la sangre, pero Apple quiere trabajar en ello para sus propios Apple Watch.

De acuerdo con el Daily Telegraph, la compañía británica Rockley Photonics ha anunciado que Apple es su máximo cliente y podría otorgar sensores para sus dispositivos a partir del 2022.

El santo grial de los relojes inteligentes

A través de una lista de documentos filtrados de Rockley Photonics en su preparación para salir a la bolsa de New York, la compañía señaló que mantiene un contrato de suministro y desarrollo de tecnología en curso para Apple.

El enfoque de Rockley se ha centrado en los sensores que rastrean la glucosa en sangre, la presión e incluso los niveles de alcohol, lo que sugiere que al menos una de estas funciones estará disponible en un futuro Apple Watch.

El CEO de la compañía dijo que creía que la tecnología estaría en productos de consumo en 2022.

El apoyo de Apple a los diabéticos se ha limitado hasta ahora a llevar monitores de terceros en sus tiendas.

"La detección no invasiva del cuerpo humano es un desafío increíble. Usted menciona la glucosa, la gente ha estado hablando de la detección de glucosa no invasiva durante décadas. Cada año leo que alguien tiene listo un monitor de detección de glucosa no invasivo. Y lo que te diré es que es bastante difícil detectar la glucosa cuando puedes acceder al líquido intersticial, es mucho más difícil hacerlo con fotones", señaló Jeff Williams, el director de operaciones de Apple en una entrevista en 2020.

El sistema empleado se basaría en un sensor óptico, y se acompañaría de funciones como que permitirían a los usuarios ajustarse a un estilo de vida y una dieta más saludables.



