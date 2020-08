Samsung presenta el nuevo Watch3 con medidor de oxígeno en la sangre | Fuente: RPP

En estos tiempos de cuarentena, el cuidado de la salud se ha convertido en un objetivo primordial dentro y fuera de casa. Si bien los “wearables” de generaciones anteriores ya cuentan con algunos sensores que pueden darnos métricas precisas de nuestra propia salud, hoy este trabajo se ve fortalecido con una nueva generación de equipos que, además, permiten sincronizar información de todo tipo. Samsung presenta en su UNPACKED 2020 al Galaxy Watch3.

Esta nueva versión mantiene el característico bisel giratorio alrededor de la pantalla, pero reduce su tamaño para mayor comodidad. Para complementar el diseño, Samsung añade una crea de piel y una línea de accesorios intercambiables.

El equipo también carga inalámbricamente desde la espalda del nuevo Note 20, así como del S10 | Fuente: RPP

Ya en temas de salud, el equipo puede realizar lecturas de presión arterial. Si bien es un elemento que no requiere un uso constante, es útil saber que un smartwatch cuenta con esta herramienta. Además podemos llevar un registro de estas actividades de medición gracias a su almacenamiento interno de 8GB. También tiene la capacidad de replicar la pantalla a tu televisor inteligente para poder realizar tu rutina de ejercicios.

TizenOS corre en el nuevo Watch 3 | Fuente: RPP

En este caso, contamos con dos versiones: una de 1,4 pulgadas (45mm) y otra de 1,2 (41mm) recubiertas con Gorila Glass. Para empujar la experiencia de TizenOS, Samsung le da 1Gb de RAM al equipo.

El nuevo catálogo de Samsung se adapta al color Mystic Bronze, así como al blanco y negro | Fuente: RPP

Respecto a la autonomía, estos equipos vendrán con una batería de 340 mAh. Ojalá que sea suficiente para todo lo que debe gestionar, pues añade una serie de sensores para el control de la salud: medidor de oxígeno en la sangre, monitoreo de sueño y ciclo menstrual, ECG y un poderoso feedback de entrenamiento.

El nuevo wareable de Samsung tendrá un precio de US$ 449 y US$ 479 en color Mystic Bronze 4G y Mystic Black 4G respectivamente, y las versiones normales de ambos estarán desde US$ 399 Mystic Bronze y US$ 429 Mystic Bronze.

Los Galaxy Watch 3 tienen las siguientes especificaciones:

Color Acero inoxidable: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

Titanium: Mystic Black Material Caja de acero inoxidable con correa de cuero de primera calidad, Caja de

titanio con correa de metal. AP Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz OS Tizen Based Wearable OS 5.5 Memoria 1 GB de RAM + 8 GB de almacenamiento interno Sensores Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor óptico de frecuencia cardíaca, Sensor eléctrico del corazón Compatibilidad Android: Android 5.0 o posterior y con más de 1.5GB de RAM

iOS: iPhone 5 o modelos posteriores con iOS 9.0 o posterior

