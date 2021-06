NIUSGEEK pone a prueba a la Tailg FL1 Plus | Fuente: RPP

La micro movilidad sigue siendo importante en tiempos de pandemia, y las ciudades ya comienzan a adaptarse de manera activa a estos formatos. En el caso de las bicicletas eléctricas, la importancia de tener un pedaleo asistido y un empuje adicional es básico para un desplazamiento eficiente y seguro, pero también debemos pensar en la comodidad. NIUSGEEK puso a prueba a la Tailg FL1 Plus de GreenLine y esta es nuestra opinión.

Estas son las especificaciones de la bicicleta Tailg FL1 Plus de GreenLine

TAILG FL1 PLUS TAMAÑO 154 x 59 x 115 cm | 80 x 74 x 73cm plegada PESO 31 Kg MOTOR HUB DC 240W hasta 450W | 2.03 Kg/m de torque VELOCIDAD Y CARGA Hasta 25KM/h (con un peso de 65Kg) | Hasta 120Kg AUTONOMÍA 30-40Km | 374Wh | carga de 3 a 5 horas | 800 a 1000 ciclos MODOS DE VELOCIDAD 5 MODOS | INCLUYE CRUCERO TABLERO Muestra velocidad, nivel de batería y recorrido en km BLOQUEO SMART No tiene app ni conexión BOTONES CLAXON, ENCENDIDO, BOTONES DE TABLERO RUEDAS 20 x 1.95 / 20 x 1.95, con cámara | Aro 20 SUSPENSION Delantera telescópica FRENO Sistema de disco en ambas llantas FAROS Luz blanca y freno posterior

Además de suspensión, la llanta delantera cuenta co frenado de disco | Fuente: RPP

Esto es lo que debes saber del equipo:

Una bicicleta robusta. Si, hablamos de 31 kilos para un equipo plegable, y se siente sólida en construcción. Si bien parece frágil por diseño, realmente me ha sorprendido el hecho de lo bien que aguantó mi anatomía en tramos largos y difíciles.

La terminación de los manubrios es fantástica y my cómoda | Fuente: RPP

Esta es la bisagra central | Fuente: RPP

Así luce el sistema de cambios y el freno de disco en la rueda posterior | Fuente: RPP

El asiento no resulta tan cómodo durante el viaje | Fuente: RPP

Comodidad al agarre, pero no al asiento. Este tema ha sido un poco difícil de procesar. Por un lado, el manubrio cuenta con un diseño ergonómico que realmente distribuye bien la distancia entre el freno, los botones de claxon y encendido, el cambio de velocidades – esto sí resulta un poquito difícil de regular cuando estamos en movimiento por la cercanía con los dedos, aunque el botón de cambio calza bien con el pulgar – y el soporte del cuerpo sobre los brazos abiertos. Además, podemos regular la altura del timón hasta el metro y medio, lo que ayuda a personas altas como yo. El gran asunto ha sido el asiento, un poco duro para el reposo durante el manejo, y que no absorbía bien los golpes debido a la falta de suspensión trasera.

Faro delantera LED de buena luminosidad | Fuente: RPP

Parrilla de transporte y el faro de frenado en la parte trasera | Fuente: RPP

El pliegue fue un dolor de cabeza. Como mencioné, esta FL1 Plus es plegable, pero resultó ser un problema. Por lo general, estos sistemas cuentan con un anclaje para asegurar el pliegue del equipo, pero nunca pude hallar una manera de hacerlo, y casi siempre la bicicleta se abría al cargarla al ascensor. No es fácil de transportar cuando está plegada, y sería bueno que haya un manual online que me diga cómo asegurar el pliegue, porque en su web no hay un método. Eso sí, el manubrio y el asiento pueden reducir su presencia para mayor comodidad. Mi recomendación: déjala desplegada y en un lugar seguro.

Así luce la FL1 Plus plegada | Fuente: RPP

La caja de cambios se ubica al lado del acelerador, y cuenta con palanca selectora y botón de acceso rápido | Fuente: RPP

Velocidad y firmeza. Esas dos palabras fueron la constante durante mi tiempo de uso. Por lo general, arrancaba de manera “tradicional” y daba pequeños boosts a la aceleración para que la velocidad se adapte al cambio, y vaya que acelera. El acelerador se ubica en la parte interna del manubrio derecho, al lado de la pequeña caja de cambios. Alcanzaba en una cuadra los 18 o 20km/h sin dificultad, y ya era más sencillo darle al pedal. Pese a la inercia, el equipo nunca se sintió inseguro, incluso en el frenado drástico. En días de lluvia no será un problema frenar, sobre todo en una ciudad como Lima que carece de cuidado para las ciclovías. Reducir la velocidad crucero es simple: basta con accionar el freno o girar el acelerador para que el equipo comience a reducir la marcha.

El tablero luminoso cuenta con dos botones selectores, encendido, claxon y luces | Fuente: RPP

Asistencia. Respecto al tablero, contamos con un claxon bien ubicado a la izquierda y justo a la altura del pulgar. La pantalla tiene tres botones: encendido y subir o bajar modos. No hay mucha diferencia en ellos, y son niveles muy sutiles para darle más o menos energía a la marcha. Contamos con un puerto USB-A para cargar nuestro smartphone, lo que resulta conveniente. Además, podemos encender las luces con el botón rojo, y “hacer luces” con el botón apagado y presionando el encendido del tablero. La FL1 Plus no cuenta con herramientas Smart para sincronizar la marcha del equipo en una app, o asegurar una “geo barrera” ante robo. Nada. Ponle un AirTag.

El puerto de carga está al lado del logo y junto a la bisagra | Fuente: RPP

La batería cuenta con un seguro previo para su liberación desde la bisagra | Fuente: RPP

No te vas a quedar “botado”. La autonomía es muy buena, y la bicicleta realmente consume poco recurso cuando aplicamos una conducción mixta, que nos ayude al boost y no depender de la aceleración automática. Además de la posibilidad de extraer la batería para carga, podemos conectar la bicicleta con la batería puesta desde una toma colocada en el soporte. En un lapso de 3 a 5 horas obtendrás la carga completa.

Velocidad y empuje en un modelo compacto: así es la Tailg FL1 Plus | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Hablamos de escoger entre un scooter o una bicicleta. Creo que, para muchos, esta solución es mejor por varias razones: estabilidad, velocidad, maniobrabilidad en condiciones difíciles para la conducción – lluvia, por ejemplo – y siempre será mejor mover las piernas para llevar un vehículo eléctrico sin energía a casa que llamar a un taxi para llevar una patineta eléctrica sin carga. Sin embargo, hay un mercado creciente de opciones, y 2 750 soles puede ser una cifra alta para quien busca algo cercano al “término medio”. Si tienes el dinero, ve por ella, pero prueba algunos asientos más cómodos para el recambio.

* Equipo cedido a préstamo por GreenLine desde el 21 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 2 750 soles.