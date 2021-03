NIUSGEEK pone a prueba a los HyperX Cloud Flight S | Fuente: RPP

Hace unas semanas, mencionaba en la reseña de los Jabra Evolve que las jornadas largas de teletrabajo se vuelven un poco tediosas cuando usamos un par de audífonos para jugar. Y sí, gran parte de los problemas con estos sistemas es que suelen llevar demasiados componentes y cables extensos. Sin embargo, la nueva generación de “cascos” para jugadores ha girado hacia lo inalámbrico con éxito, y NIUSGEEK tiene a prueba la propuesta de HyperX: los Cloud Flight S.

Estas son las especificaciones del equipo: HYPERX CLOUD FLIGHT S PESO 310 g - 320 con el micrófono - TIPO Circumaural DRIVER Dinámico de 50mm con imanes de neodimio IMPEDANCIA 32 omhios RESPUESTA EN FRECUENCIAS 10Hz–20kHz AUTONOMÍA Hasta 30 horas CONECTIVIDAD Receptor USB 2.4GHz - hasta 20 metros - MICRÓFONO Condensador bidireccional con cancelación de ruido | 50Hz-18kHz



Estas son las cosas que debes saber del equipo

El diseño no añade luces RGB ni nada llamativo. Es sumamente sobrio | Fuente: RPP

Un look nada “gamer”. Es un headset que, tranquilamente, podría pasar desapercibido en una tienda de videojuegos: no hay RGB, no hay colores llamativos ni diseños estrambóticos. Son unos headsets sobrios de excelente acabado en negro que resultan muy cómodos en la cabeza y de almohadillas anchas en la vincha y las bocinas. En la caja, además del equipo, nos vamos a encontrar con el micrófono, un cable USB-A a microUSB y el receiver USB que debemos conectar a nuestra PC o consola de videojuegos para “echar a andar la magia inalámbrica”. Su look evoca a algo más cercano al audio como disfrute que al mundo gaming, eso lo garantizo.

Además del pad de cuatro botones a la izquierda, tenemos esto: encendido, 7.1, input de carga, input de micrófono y rueda de volumen | Fuente: RPP

Más botones que una camisa. Aquí el tema dista mucho de experiencias táctiles como las de los Huawei Free Buds Studio o los Sony WH-1000XM4. Aquí tenemos botones para todo, pero no la tapa táctil lisa para esconder esos gatillos. En la bocina izquierda tenemos un PAD de cuatro posiciones que podemos configurar a nuestro gusto desde NGenuity, la app de HyperX para gestionar periféricos. Podemos usarlos como mezcladora “juego/chat” para darle prioridad a una de las dos mientras estamos en medio de una partida, mutear el micro, adelantar el track, silenciar todo, cualquier cosa que quieras. En los bordes, descansa el botón de encendido y el activador del sistema 7.1 sobre el puerto USB y la entrada de micrófono. A la derecha, aislada, aparece la perilla de volumen.

El Pad es configurables desde la app NGenuity | Fuente: |RPP

Interacción con esfuerzo. Si bien estamos equipados con un mar de opciones, lo cierto es que el pad de cuatro botones no tiene la mejor respuesta al toque, y suele ser un poco extraña la manera en que la base de plástico se mueve. Para usarlos “sin ver” – cuando los tenemos puestos – demoramos un poco en accionarlos, y casi siempre va al segundo o tercer toque. En el caso de la iluminación LED del micrófono, resulta útil tenerla, pero recuerda: cuando el foco está encendido, el micrófono está apagado.

El tener audio inalámbrico hasta por 20 metros de distancia es un enorme beneficio | Fuente: RPP

Calidad de audio. Es aquí en donde debemos aprender a diferenciar los modos del dispositivo. En el caso del sistema 7.1, tenemos una evidente reducción de graves en la mezcla final, pero ganamos en amplitud y distancia en la perspectiva que nos brindan, tanto en juegos como en películas. Es tremendo el resultado. Sin embargo, te recomiendo desactivar el 7.1 cuando vayas a escuchar música porque recuperas esos registros en frecuencias bajas. Suenan bien, aunque entre desde el 80% del volumen ya sentimos una ligera distorsión. Eso sí, la presión es un poco más ligera que los Free Buds Studio de Huawei, por lo que la reducción pasiva de ruido es menor.

En la base del micrófono descansa un notificador LED rojo que se enciende cuando el micrófono está en MUTE | Fuente: RPP

Un micrófono que requiere trabajo. Aquí tenemos una asignatura pendiente de HyperX, que ha hecho un buen trabajo con los Quadcast, pero que ya debería considerar trasladar ese aprendizaje a este integrado, tal y como Logitech ha sabido resolver con los G Pro con Blue. Además de no tener un retorno directo a volumen más alto – algo que debería venir por defecto -, el sonido que logramos es un poco dominado por los medios y un poco de frecuencias agudas – obvio en un entorno gaming, que requiere separarse de las frecuencias graves de los juegos – que, en entornos de videollamadas, podrían llegar a ser molestos al interlocutor.

El accesorio de carga de HyperX sirve para smartphones, audífonos y otros periféricos | Fuente: RPP

Carga inalámbrica, el distractor. Sin dudas, el elemento distintivo de esta versión es la posibilidad de carga inalámbrica desde el pad izquierdo. Para lograr esto, es recomendable usar el ChargePlay Base, el sistema de carga inalámbrica de HyperX, aunque puedes hacerlo con cualquier otro sistema inalámbrico. No tenemos la velocidad de carga en números, pero la base tiende a calentarse un poco en esta modalidad. ¿Por qué digo distractor? Puers porque no tenemos puerto USB-C, sino microUSB. Personalmente hubiese valorado más un puerto de carga alámbrica más veloz a un sistema dual que carga más lento, Eso sí, la autonomía no es problema, pues el equipo puede mantenerse hasta por 30 horas – volumen a 50% en todo momento, aunque más de 20 horas de uso extremo tendrás sin dificultad – lejos del conector.

La vincha es realmente cómoda, y las almohadillas no molestan durante largas horas. | Fuente: RPP

Teletrabajo, la prueba de fuego. He usado estos HyperX como equipo para reuniones y videollamadas, en conjunto con los Jabra Evolve2 cada cierto tiempo. Si bien son más pesados que los Jabra, su sistema de presión ligera y las almohadillas permiten un uso extendido en jornadas de 6 a 8 horas. Incluso he atendido llamadas a unos 5 metros de mi PC y he podido hablar y escuchar sin limitaciones. Solo el detalle del micrófono y ese sweet spot que debes buscar para no sonar saturado y poder escucharte al mismo tiempo ha sido el factor que me jugó en contra. Lamentablemente, no reconoce el encendido y apagado de micrófono en Zoom y Teams, por lo que tendrás que hacerlo manualmente – si puedes mutear tu micrófono desde el headset, pero no sincroniza la acción con el ícono del micrófono en la app -.

Este es el dongle que debes tener conectado ala PC para que los Cloud Flight S puedan funcionar. Solo uno por equipo. | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Voy a poner en perspectiva esta respuesta, pues es un poco compleja. Si vas a requerir un equipo gaming 7.1 que funcione en tu PC y en la PS4, ve por ellos sin dudas. Si vas a usarlos para teletrabajo/juegos/multimedia, son una buena solución, pero es un mercado con opciones más económicas y versátiles. Si no te gusta el RGB, pero amas jugar, es tu equipo ideal. Su precio de salida al mercado peruano es de 799 soles, pero en Amazon puedes conseguir otros precios. Si haces streaming con micrófonos externos, considera que estos audífonos no cuentan con retorno de los Quadcast o Yeti.

* Equipo cedido por HyperX desde el 20 de octubre del 2020 hasta la publicación de la reseña