NIUSGEEK pone a prueba las soluciones Philips Hue para entretenimiento y seguridad | Fuente: RPP

La implementación de luces “inteligentes” se alimenta de una gran oferta, pero Philips sigue siendo una de las referencias cuando hablamos de este formato. A diferencia de otras propuestas, la submarca de Signify se ha ganado un lugar en base a la simpleza de su modelo de conexión, un elemento que se ha mantenido con el tiempo y que facilita la interacción con otros accesorios de la firma bajo la misma red. En este caso, NIUSGEEK pone a prueba parte de ese catálogo: la tira de luces LED RGB “Shape Light” y un sensor de movimiento para activar las luces.

Este sensor de movimiento cuenta con un rango de detección de hasta 5 metros | Fuente: RPP

Un sensor útil y táctico. En este caso nos encontramos con un accesorio que interactúa con las luces que ya tenemos instaladas en nuestra casa u oficina. Este equipo se enlaza a través de la aplicación Hue para teléfonos y permite asociar un ambiente completo o un solo foco Philips para activarlo o desactivarlo mediante el movimiento.

Contamos con un sensor de luz ambiental y un detector de movimiento | Fuente: RPP

El equipo cuenta con un sensor de luz que le permite medir el nivel de luz en el ambiente, y así activar el reconocimiento de movimiento a 5 metros de distancia y con una periferia de 100 grados respecto al sensor.

Puede ser colocada en distintos lugares y añade un conector magnético | Fuente: RPP

En mi caso, puse una lámpara con foco Philips en la mesa de noche y coloqué el sensor en la parte externa de mi departamento. Cuando detectaba movimiento, la luz de la mesa de noche se encendía. Esto es programable, pues podemos activar esta función a ciertas horas para evitar que el foco se encienda y apague permanentemente.

En la app podemos configurar las condiciones de uso | Fuente: RPP

Es muy útil como alerta silente, o si alguien quiere pararse en medio de la noche y el interruptor de la sala está del otro lado. Por eso te menciono que es “táctico” y estratégico, pues te permite usarlo como notificador ante cualquier ingreso indebido.

Su rango de uso es de hasta 100 grados de visión | Fuente: RPP

Algunas consideraciones. Solo podemos usarlo con Philips Hue y no con el asistente de Google para encender o apagar focos de otras marcas. Viene con dos pilas AAA y un soporte adicional para poner en pared el dispositivo.

El equipo complementa el trabajo de otras luces en casa | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si cuentas con un ecosistema bien dotado de luces, es una adición importante, mas no necesaria. Es un elemento que añade una capa de protección y notificaciones ante movimiento inusual dentro o fuera de tu casa u oficina, pero para encender o apagar las luces puedes usar tu teléfono o un Nest Mini. A mí no me parece necesario. Puedes ver su disponibilidad en Amazon.

La Shape Light es compatible con Google Assistant | Fuente: RPP

Luz en movimiento. A diferencia de una clásica tira LED RGB con control remoto, Philips implementó su “Shape Light” con varios trucos. Además de poder extender la longitud hasta 10 metros con otras unidades mediante un adaptador que viene en caja, este dispositivo de dos metros puede llegar hasta los 1600 lumens de intensidad y manejar un rango de hasta 16 millones de colores.

Así lucen los componentes de la Shape Light de Phiilips Hue | Fuente: RPP

Eso sí, la instalación requiere pasos adicionales. Al ser un equipo Bluetooth, requiere una aplicación distinta a la Hue que usamos en el teléfono, pero luego podremos añadirla para usarla con el bridge mediante una serie de pasos claros en la app. Incluso, podemos añadir esta tira al asistente de Google o Amazon para controlarla por voz.

A través de la app podemos controlar la luz ambiente y explorar opciones predeterminadas | Fuente: RPP

Esta es, sin duda, la parte más divertida. Ya tenía un foco RGB en casa, así que con esta “Shape Light” podía formar un juego de luces complementario. Al crear escenas, le puedes indicar a la aplicación qué color debe tener cada foco y en qué lugar de la habitación está. A más luces, mejor el resultado.

Hue Sync funciona estupendamente bien para sincronizar música, videos, o juegos | Fuente: RPP

Sin embargo, la cereza es Hue Sync para escritorio. Con esta app, puedes sincronizar el contenido de tu PC o Mac para que la luz vaya al ritmo del contenido, sea un videojuego o una app de música como Tidal o Spotify. En el caso de Netflix, Prime Video o Disney+ no es posible activar esta opción al tener licencias de protección, pero un video de YouTube o algún otro en redes podrá sincronizarse.

Tenemos hasta 16 millones de colores compatibles con la Shape Light | Fuente: RPP

Es lo que más he disfrutado al usar este equipo, pues el efecto de luz está muy bien logrado. Puedes crear tu propia gama de colores para jugar con el estado de ánimo, y usar la luz blanca para iluminar tu rostro en una videollamada. De hecho, usaba estas luces como complemento de luz para mis bloques en RPP TV.

Este es el conector que va entre el adaptador de corriente y las luces | Fuente: RPP

Algunas consideraciones. Al ser un equipo de prueba, no he podido probar la calidad del adherente que viene en la espalda de la cinta. Tampoco he podido cortar la cinta para hacerla calzar de modo exacto en un ambiente. El cable de alimentación es realmente largo y el adaptador es de 24V.

Podemos añadir color a múltiples luces a la vez | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Si ya cuentas con un Hue Bridge, sí. Lo que ocurre es que la sincronización de luces con el contenido va más allá con otro equipo de Philips compatible con el televisor, así que estas luces requieren un dispositivo adicional HDMI certificado por Philips para hacerlo andar con una TV. Para mí, la PC es más que suficiente. Además, acompañar mi día con estas luces y cambiarlas en función a mi necesidad – grabación de video, cambio de fondo para fotografías, relax, juegos o redacción de textos – se ha vuelto indispensable. Ojo que sigo complementando el uso con luces de otras marcas, como Nexxt o TP LINK, pero este detalle único de la sincronización es algo en lo que sí invertiría. Ve por la tira, y recuerda que también está disponible en Amazon.