NIUSGEEK tiene a prueba los nuevos Galaxy Buds2 Pro de Samsung | Fuente: RPP

Desde hace unos años, Samsung apunta a un objetivo claro en su esquema de soluciones: la confección de un ecosistema seguro. Junto con los teléfonos plegables, los televisores, monitores y otros productos de la firma, los audífonos TWS son pieza fundamental de su fórmula, y la nueva generación de “Galaxy Buds” ya llegó a nuestras manos durante el UNPACKED en New York. ¿Vale la pena ir por los Galaxy Buds2 Pro de Samsung? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY BUDS2 PRO DIMENSIONES Buds: 19.9 x 21.6 x 18.7 mm (5,5g) | Case: 50.1 x 50.2 x 27.7 mm (43,4g) DRIVER Coaxial de dos vías: 10mm graves y 5,3mm tweeter CONECTIVIDAD Bluetooth 5.3 | App Galaxy Wear iOS y Android | Conexión a dos equipos AUDIO Codecs AAC, SBC | Hi-Fi audio a 24 bits| Audio 360 ANC Sí: modo ambiente automático, ANC y cancelación pasiva AUTONOMÍA 61 mAh earbuds | 515 mAh case | Carga inalámbrica y USB-C

Los Buds2 Pro - púrpura - frente a los Buds2 - negro - y los Buds Pro originales - plata - | Fuente: RPP

Samsung Galaxy Buds2 Pro: todo lo que debes saber

Ajustando el icónico diseño. Desde que abandonaron el hermoso “frijolito” con los Buds Live, el formato de los Galaxy Buds se ha mantenido claro: burbuja de componentes y driver cómodo en el canal auditivo. Ya tenemos tres versiones de esto, y la tendencia se va cimentando con este diseño circular dentro del case cuadrado de poco espacio.

La caja se mantiene desde los galaxy Buds Live hasta estos Buds2 Pro | Fuente: RPP

La diferencia es que, por fin, Samsung abandona el material glossy en sus acabados para darnos un tono mate definido y de mayor resistencia al tacto. Recordemos que este equipo es IPX7 – solo los earbuds, el case no tiene certificación -, por lo que el material ayuda al agarre cuando tenemos las manos húmedas.

Estamos ante un acabado más mate y con certificación IPX7 | Fuente: RPP

El equipo carga con sistema de pines | Fuente: RPP

Si bien tenemos tres micrófonos en este equipo, solo dos destacan en el chasis de cada earbud. Tenemos una serie de sensores para la proximidad y la respuesta táctil, además de una punta de silicona con varias medidas dentro del empaque. Frente a los Buds Pro originales y los Buds2, no hay un gran salto en forma.

El diseño de los Buds2 Pro es más sobrio, en comparación con los Buds Pro de 2021 | Fuente: RPP

Otro detalle es la suavidad de los bordes, frente al modelo Pro del 2021 que mantenía esquinas rectas. Tampoco encontramos las rejillas que definían el sistema de cancelación en estos audífonos, que han sido reemplazadas por algo más estético y sobrio.

Uno de los dos micrófonos externos de los Buds2 Pro | Fuente: RPP

El emparejamiento pop-up funciona muy bien en los Samsung | Fuente: RPP

Emparejamiento simple, como debe ser. La app Galaxy Wear es la que concentra todo el “ecosistema” móvil de Samsung, y nos permite ajustar los gestos y las opciones de uso de estos Buds2 Pro. Más allá de lo que ya hemos visto en otros modelos, no hay mayor diferencia con el emparejamiento Bluetooth respecto a Windows o smartphones. Todo bien, sin caídas.

Esta nueva generación es compatible con Smart Things y puede ser localizada | Fuente: RPP

Respecto al uso de toques y gestos, Samsung ha mejorado el reconocimiento de pulsaciones a un nivel muy bueno, incluso las que se activan en el apartado “Labs” para el volumen. El doble toque, la pulsación larga y cada gesto fueron habilitados sin problemas ni latencia en este punto.

En la app podemos activar la detección por voz y dejar que el volumen de la multimedia baje cuando escucha nuestra voz | Fuente: RPP

Conectividad muy fuerte. Si hay algo que me ha mantenido tranquilo en mi tiempo de uso ha sido la conectividad. Más allá de lo estable, el emparejamiento es veloz e inmediato cuando estoy escuchando Spotify en la PC y salto a los audífonos. La gestión es muy veloz, y casi no me da tiempo para asimilar el cambio. Un punto más a favor es que a fines de año deberíamos recibir la esperada actualización a Bluetooth LE Audio, un estándar que mejora al SBC y que permitirá que podamos conectar varios audífonos a una sola fuente.

Contamos con ecualizador en el software Galaxy Wear | Fuente: RPP

Sin embargo, hay un tema con estos Buds2 Pro. Si bien contamos con reproducción Hi-Fi y un audio “tuneado” por AKG, no tenemos aptX HD ni LDAC. Eso implica que la transferencia de datos no es la misma que en estos protocolos. Si bien para algunos la ausencia de aptX HD los tiene sin cuidado, LDAC sí suele ser un elemento que decide la compra.

Los Buds2 Pro cuentan con un análisis para saber si tenemos bien puestos los audífonos | Fuente: RPP

Por lo general, con el volumen por encima del 75% ya teníamos una leve rajadura en el audio, aunque nada grave en comparación al 100%. Con “Heaven” de Simply Red, los graves se lucieron de manera firme y sin opacar a la guitarra rítmica. En “Forsaken” de Dream Theater, la separación de instrumentos es brutal. La versión de “Universe and U” de KT Tunstall tiene unca calidez enorme, y “New Money” de Calvin Harris es bastante amplia y se siente el panning de todo.

La gestión táctil es amplia y podemos configurar varias cosas | Fuente: RPP

Eso sí, por momentos sentía que algunas canciones sonaban un poco “rajadas” o degradadas, pero asumo que es Spotify. Para la música, olvídate del Audio 360, degrada demasiado la experiencia como para mantenerlo activo. Son sólidos en reproducción y estables en conectividad, y eso que lo probé en tres teléfonos distintos.

Son pequeños en el canal auditivo, pero tienen el espacio suficiente para reconocer gestos | Fuente: RPP

No son los CX de Sennheiser en temas de calidad de sonido, pero AKG ha hecho un enorme trabajo ajustando la ingeniería de estos Buds2 Pro en vías finas que le dan amplitud a cualquier mezcla. ¿Y para la voz qué tal va?, te dejamos una prueba de audio en la parte inicial de la nota.

Vida promedio, pero es bueno tenerla. Ojo, tenemos cancelación y modo ambiente al mismo tiempo y eso impacta en cualquier autonomía. Dicho esto, puedo asegurar que tendrás poco más de 4 horas y media usando el equipo en todo momento si mantenemos todo activado y con un volumen respetable. La carga del case puede ser inalámbrica o a través del puerto USB-C, estimando unas 3 cargas adicionales para mantener todo funcionando.

Samsung Galaxy Buds2 Pro ¿vale la pena?

Podemos cargar inalámbricamente el case o usando el puerto USB-C | Fuente: RPP

Si ya tienes unos Galaxy Buds Pro, no. Frente a los Buds2 del 2021, hay un salto en diseño, autonomía y sonido. Cualquier audífono bajo el umbral de los 120 dólares palidece ante estos Buds2 Pro en todo terreno, pero Samsung solo ha podido ubicarse un poco por detrás de los Sony WF-1000XM4, mis favoritos hasta ahora.

Son los mejores audífonos hechos por Samsung hasta la fecha | Fuente: RPP

Frente a propuestas más cercanas al mercado local, podríamos hablar de un duelo importante contra los FreeBuds Pro 2 de Huawei con DEVIALET. Sin embargo, los gestos que la marca china añadió a ese modelo me hacen inclinarme más por los Buds2 Pro. En sonido, los Huawei dan buena pelea. La experiencia integral, finalmente, es la que prevalece; y es en ese terreno en donde Samsung, sin ser espectacular en esta evolución, ha sabido ganarle al resto. Ve por ellos si quieres darte una buena compañía.

* Equipos cedidos por Samsung Internacional desde el 10 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 898.99 soles en la web de Samsung Perú.