NIUSGEEK tiene a prueba los Sennheiser CX TWS | Fuente: RPP

El mercado de audífonos TWS sigue volviéndose atractivo, y cada vez más el escritorio de NIUSGEEK se llena con estos artículos. Sennheiser es una marca de audio precedida por su reputación en el terreno del sonido profesional, pero que intenta convivir en un sector en el que las fabricantes de teléfonos han impuesto condiciones. ¿Podrán estos CX TWS plantar cara a Huawei, Samsung o Xiaomi? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Sennheiser CX TWS: especificaciones técnicas

SENNHEISER CX TRUE WIRELESS STEREO DIMENSIONES 59 x 33.8 x 42.3mm | 6g por earbud y 43g con case DRIVER Dinámico cerrado, 7mm "TrueResponse" | IPX4 RESPUESTA 5 Hz to 21 kHz (salida) | 100 Hz to 10 kHz (micrófono) CONECTIVIDAD BT 5.2 | HFP, AVRCP, A2DP | aptX®, AAC, SBC CANCELACION DE RUIDO NO AUTONOMÍA 72 mAh por earbud | 420 mAh en el case CONECTOR USB-C de carga | Energía al 100% en hora y media aprox.

Los CX y el LED notificador | Fuente: RPP

Sennheiser CX TWS: lo que debes saber

Nada pequeño. Estamos ante un set grande, con un case prominente frente a la propuesta actual de otras marcas. Por lo general, los cases son largos y angostos o anchos y un poco más cuadrados. Este es como un cooler de picnic, pero en chiquito.

Las puntas de silicona son reemplazables | Fuente: RPP

Eso, sin embargo, no es el detalle menor. El sistema magnético del case es muy fuerte, y el LED notificador muy luminoso con tres colores, según el nivel de batería. En la parte trasera tenemos el puerto de carga USB-C y en la tapa el logo de Sennheeiser en alto relieve.

Así luce el CX TWS de la derecha | Fuente: RPP

Los propios earbuds son prominentes, frente a piezas como los Buds2 Pro o incluso los Hammerhead de Razer, con todo y RGB. Si bien el audífono sobresale mucho del oído, el canal auditivo se sella bien por diseño.

Tenemos carga mediante pines, los que se ubican bastante cerca de la parte superior | Fuente: RPP

Se sienten cómodos, pero los oídos pequeños podrían sentir una leve incomodidad. Lo bueno es que tenemos una certificación IPX4 que nos da una capa extra de cuidado frente al sudor o lluvia. Recuerda que, en el empaque, vienen 3 tamaños adicionales de puntas de silicona, desde la XS hasta la L.

La app Smart Control funciona bastante bien | Fuente: RPP

La App. Para enlazar al equipo, tenemos a “Smart Control”, una app de Sennheiser para iOS y Android. Desde aquí, podremos emparejar el equipo, acceder a las actualizaciones y a la configuración de los toques.

Debes registrarte para poder usar "Sound Check" | Fuente: RPP

Podemos generar nuestros propios presets de sonido dentro de la aplicación mediante “Sound Check”, un algoritmo que determina la curva de sonido que mejor se adapta a tu gusto en base a referencias mientras reproduces música. En verdad, es un trabajo esmerado el de la marca para adaptar una evaluación tan compleja en pasos simples.

Así luce Sound Check y sus propuestas sonoras | Fuente: RPP

Para empezar, debes reproducir algo en tu teléfono o dispositivo emparejado, para luego iniciar “Sound Check” en la app. La aplicación comenzará a añadir recomendaciones de sonido en 3 tiles, y deberás marcar la que más te gusta. Luego de tres pantallas, llegarás a tu EQ para micro ajustes y, finalmente, guardar ese ajuste en tus favoritos.

El CX TWS cuenta con dos micrófonos, que se usan para mejorar el "Sidenote" | Fuente: RPP

La otra herramienta es “Sidetone”, la capacidad que tiene el equipo para incluir tu propia voz durante videollamadas. Para mí, el retorno de señal es importante, y estos audífonos tienen un retorno placentero y configurable en tres etapas: apagado, mínimo y máximo de volumen de nuestra voz.

Antes de la reseña recibimos una actualización | Fuente: RPP

Conectividad sin problemas. He usado este equipo con mi Pixel 6 Pro, mi Xiaomi 12 Pro, el Vivo X80 Pro y el REDMAGIC 7S Pro. En ninguno tuve caídas de señal, aunque he tenido algunos temas menores con el emparejamiento de los earbuds, sobre todo cuando solo se conectaba uno. Un problema realmente menor provocado porque en el escritorio tengo varios juegos de TWS, y abrir uno implica conexión automática. Tema mío.

Todos los toques. Todos | Fuente: RPP

Capacidad táctil superior. A veces, los TWS suelen ser pecvuliares en la parte táctil. He tenido modelos que funcionan solo con toques, o solo con deslizar dedos o, incluso, con pellizcar el bastón de cada audífono. Nunca me dieron los tres toques cortos y un toque largo juntos. Hasta ahora. Sennheiser tiene los tres toques, y puedes configurar CADA LADO independientemente.

Desde la app podemos gobernar cada instancia del equipo | Fuente: RPP

Además, la respuesta sonora de cada toque es muy buena, con una frecuencia que destaca ligeramente sobre la música Tenemos una voz que notifica el estado de la batería y la conectividad, pero solo tenemos una en inglés.

Desde la app tenemos acceso a las noticias de la firma de audio | Fuente: RPP

¿Y qué tal suena? Pues, en términos generales, te das cuenta por qué Sennheiser es una marca de audio, y no de celulares. Es la primera vez que uso unos TWS tan buenos y sólidos en sonido, que difícilmente encontraré esa calidad de audio en otros.

Además de los presets de fábrica, podemos añadir los nuestros luego de usar Sound Check | Fuente: RPP

Para empezar, tenemos el – permítanme usar mayúsculas en esto – MEJOR SISTEMA ESTÉREO. Bien logrado, separado, casi como que un panning en abanico y capas que no amontona el sonido innecesariamente. Cada capa del estéreo se siente, en temas de distancia y profundidad.

Frente al resto, los CX TWS son bastante grandes | Fuente: RPP

“Blurry” de Puddle of Mudd, solo para mencionar un tema, se siente con muchísima amplitud. “Pasos” de Soda Stereo se siente con una profundidad de graves enorme en flat, una sonoridad que solo he podido obtener activando plugins en otros TWS. Aquí, en flat y sin cancelación de ruido, logras todo lo que logran otras marcas añadiendo artificios y mezclas. Los acordes de guitarra de “Ese maldito momento” de NTVG se sienten en primer plano y cristalinos, mientras que el ingreso de la batería y el bajo es cálido y sin estorbos. Hermoso todo.

Podemos acceder a configuraciones como el apagado automático y la actualización de software | Fuente: RPP

Espera ¿cómo que no hay cancelación? Eso. No hay cancelación activa de ruido. ¿La vas a extrañar? Posiblemente no, pues estos TWS tienen un volumen muy alto, además de aislar pasivamente el ruido entrante. No es perfecto, pero reduce mucho el ingreso de ruido externo. Ahora, eso es bueno para la autonomía.

El puerto USB-C nos permite cargar el equipo, aunque no contamos con carga inalámbrica | Fuente: RPP

Casi ocho horas de entretenimiento. Sí, pude obtener con una sola carga hasta 7:50 horas de reproducción, repartida en un par de días. El case tiene la capacidad de llenar de energía los CX dos veces más, así que garantizamos una autonomía enorme. Entre los TWS, es enorme.

Sennheiser CX TWS ¿Valen la pena?

Los TWS con el mejor audio del mercado en la gama media | Fuente: RPP

Depende qué busques. Si buscas un tremendo sonido, gran autonomía y estupendo sistema táctil a precio mesurado, son tu primera opción. No tienes cancelación activa, carga inalámbrica, sensores de proximidad, un case más pequeño ni plugins firmados.

Otro tema es el precio. En el mercado local, los encuentras a poco más de 400 soles, pero en la tienda oficial de Sennheiser los puedes encontrar por 80 dólares. Si bien están por encima del rango de los Redmi Buds 3 Pro o los Huawei FreeBuds SE, tenemos audífonos de una firma de audio. Entiendo que no es para todos, pues los precios determinan la decisión de compra, pero me dirijo a aquel insatisfecho con la propuesta TWS hecha por marcas de celulares. Estos son los que buscas.

* Equipo cedido por Sennheiser Intl. desde el 14 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio en mercado peruano: 469 soles en promedio.