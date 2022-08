N IUSGEEK tiene a prueba al REDMAGIC 7S Pro | Fuente: RPP

NUBIA ha capitalizado la tibieza de Xiaomi, Lenovo y Asus en Latinoamérica: vende un teléfono gaming sin tener el monstruoso presupuesto de estas tres marcas. Con la gama REDMAGIC, que hemos probado ampliamente en NIUSGEEK, han consolidado un nicho que busca potencia y rendimiento con estilo “gamer” y a un precio asequible. Con el 7 Pro decidieron ir un paso más allá del diseño, pero ¿vale la pena este 7S Pro con nueva generación de Snapdragon bajo el chasis? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

REDMAGIC 7S Pro: Especificaciones técnicas

NUBIA REDMAGIC 7S PRO DIMENSIONES 166.3 x 77.1 x 10 mm | 235 gramos PANTALLA AMOLED 6,8" 1080 x 2400 | 120 Hz | 600 nits | 20:9 OS Android 12 | Redmagic OD 5.5 CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) GPU | RAM Adreno 730 + RED Core 1 | 12, 16 o 18 GB ALMACENAMIENTO 256, 512 o 1024GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA SELFIE 16 MP, cámara bajo pantalla CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6e | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 3.0 MULTIMEDIA Parlantes estéreo | puerto para audífonos | audio de 32 bits a 384KHz SEGURIDAD Lector de huella bajo panel | Reconocimiento facial AUTONOMÍA 5000 mAh | Carga de 65W PD 3

Repetimos el patrón de construcción del modelo 7 Pro | Fuente: RPP

REDMAGIC 7S Pro: Diseño continuista

Es un calco del 7 Pro que revisamos hace unos meses, salvo los detalles del estampado en este modelo “Supernova” que nos toca para review. Más ancho que el REDMAGIC 7, este equipo sigue siendo agresivo en cavados y bordes.

El arreglo de tres cámaras y flash LED | Fuente: RPP

A la izquierda, el solitario slider contrasta con el poblado borde derecho – gatillos hápticos, ducto de ventilación, control de volumen y bloqueo – que centraliza a interacción con el equipo. Arriba, Nubia insiste con el puerto para audífonos y, en la base, añade uno de los dos parlantes al lado del puerto USB-C y la bandeja nanoSIM doble.

En el lado derecho, encontramos los triggers, el ducto de ventilación y los botones de volumen y bloqueo | Fuente: RPP

La tapa trasera mantiene este arreglo casi cuadrado de cámaras y el ducto tarsero de ventilación sobre una franja plástica de estampado que emula al camuflaje en color plata, mientras que el resto del diseño destaca por estampados bajo vidrio que resalta algunas especificaciones del teléfono. Pulcro diseño que adolece, eso sí, de una protección contra el agua y el polvo.

REDMAGIC 7S PRO: Una pantalla más madura

La pantalla es un AMOLED de 120 Hz y hasta 600 nits de brillo | Fuente: RPP

Mantenemos la tasa de refresco de 120 hercios en este panel AMOLED que se extiende por encima de la cámara delantera, tal y como el diseño anterior. En este caso, los marcos siguen siendo pequeños y justos para poner los índices de ambas manos como soporte para jugar.

Contamos con configuración para el Always On Display | Fuente: RPP

Podemos establecer la tasa de refresco | Fuente: RPP

Lo interesante es el soporte del panel de 6,8 pulgadas: HDR10, HLG, 10 bits de profundidad en el color y hasta 720 hercios en respuesta táctil usando varios dedos, una brutalidad para partidas exigentes de shooters o arenas. Sin embargo, el panel no logra brillos muy altos - un promedio de 500 nits – y sus niveles bajos son incómodos en medio de la noche.

Los c olores son naturales y el contenido se aprecia sin problemas | Fuente: RPP

La cámara bajo pantalla logra esconderse mejor en esta generación de UDC | Fuente: RPP

Un detalle muy coqueto se muestra en la pantalla con luz muy intensa. Cuando estamos bajo el sol directo, sobre la cámara delantera aparece un sol, en señal de reajusta del panel ante esa cantidad de luz. Lo interesante es que no es un detalle gráfico que se capture en pantalla, sino que aparece en el propio hardware.

REDMAGIC 7S PRO: Un software más centrado en el juego

Podemos transferir nuestra data de otros teléfonos | Fuente: RPP

Eso significa que esta versión de REDMAGIC OS 5.5, basada en Android 12, nos debe la eterna optimización de la interfaz para el uso diario. Como teléfono, aún tenemos la misma disposición de iconos, temas y menús que en otras versiones reseñadas, y es un tema que Nubia debería corregir. Sigue siendo lo mismo.

Android 12 aparece muy personalizado | Fuente: RPP

Aún tenemos estos apartados en el menú que no sirven para nada | Fuente: RPP

Así luce la nueva interfaz redmagicOS 5.5 | Fuente: RPP

Sin embargo, el cambio más importante se da en la interfaz de juego, la misma que se ha vuelto casi como un hub de pantalla grande en nuestro smartphone. Un espacio mejor aprovechado para nuestras partidas, una carga más consistente de recursos y una experiencia visual más agradable, sin dudas.

Podemos ajustar la potencia del procesador para juegos | Fuente: RPP

Mantenemos una gran gama de plugins para juegos y personalizar comandos | Fuente: RPP

Desde este apartado podemos configurar la respuesta táctil de los triggers laterales, incrementando su sensibilidad hasta 960 hercios. También podemos acceder a la configuración de Adreno, la GPU de Snapdragon, para incrementar el detalle de nuestros juegos, y ajustar la calidad de grabación de nuestras partidas.

Podemos invertir el color de la pantalla para detectar elementos escondidos | Fuente: RPP

Esta versión nos permite mayor grado de ajuste a Adreno | Fuente: RPP

Uno de los añadidos más importantes para potenciar la experiencia gaming es la posibilidad de castear la señal del teléfono hacia una PC usando REDMAGIC Studio, una app de Windows que permite recoger la señal del smartphone hasta 120 hercios. Esto, afortunadamente, permite usar el teléfono y sus apps en la interfaz de PC sin sobresaltos.

REDMAGIC 7S Pro: Un rendimiento muy intenso

Este es el resultado de GeekBench | Fuente: RPP

Sí, y no es poca cosa. Este Snapdragon 8+ Gen 1 ha sabido incrementar la potencia bruta del dispositivo, respecto a la versión de inicios de año, y ahora el comportamiento es más estable. Esto se suma a la insana cantidad de RAM que trae e R7SP – hasta 18GB en mi unidad de prueba – y el uso del añadido Red Core 1, que se encarga de procesos simples para darle más libertad al chipset.

Promedio de conectividad con el RM7SP | Fuente: RPP

Evidentemente, el interés sobre este equipo se centra en la experiencia de juego. He tenido la chance de jugar PUBG, Asphalt 9, eFootball y Zombie Frontier4. En todos los casos, la jugabilidad ha sido consistente y sin caídas de cuadros por segundo. El sistema de refrigeración ICE 10 – lleva una décima capa de disipación de calor – y el ducto de ventilación con salida trasera es más ruidoso y es más fácil de cubrir al jugar.

El nuevo sistema de ventilación mejora el paso de aire hacia el equipo para disipar el calor | Fuente: RPP

En temas de 5G, este teléfono ha logrado poco más de 250 mbps en redes locales de Claro, una cifra menor en comparación con otros teléfonos de gama media ata y premium que he probado este año. Para el uso de periféricos, la conectividad Bluetooth se ha mostrado estable. Para WiFi, este REDMAGIC se adaptó sin sobresaltos a mi red de sexta generación a 300 mbps.

Como ves, la cámara delantera se oculta completamente al jugar o disfrutar contenido | Fuente: RPP

En este caso, el apartado de cámaras es idéntico al de la versión previa. Incluso el lente delantero ha mantenido los ajustes de la versión anterior, y se obtiene el mismo resultado “nuboso” y de poco contraste que obtuvimos en el 7 Pro con sistema bajo pantalla.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente delantero. El algoritmo elimina los errores del lente bajo el panel | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

El sensor de huellas trabaja rápido | Fuente: RPP

La multimedia anda muy bien, con parlantes muy potentes y una pantalla AMOLED de buen color. El sensor de huellas óptico funciona igual que otras versiones y añade la medición de ritmo cardíaco para los usuarios.

REDMAGIC 7S Pro: Una mejor autonomía

Mantenemos el cargador de 65W | Fuente: RPP

Sí, mejora algo respecto a 8 Gen 1, el primer chipset de Qualcomm para este año. Frente al 7 Pro, esta variante S mejora el standby; pues, durante mi uso, lo cargaba a las 5:30 de la mañana y se mantuvo con un residuo de hasta 25% en uso tradicional.

El puerto USB-C rodeado por un parlante y la bandeja nano SIM | Fuente: RPP

En juegos, el drenaje es más veloz y en función de la demanda energética de cada app. En ese caso, hablamos de un drenaje de 15 a 20% por hora si estamos en entornos demandantes de luz, motores hápticos y conectividad.

La autonomía ha mejorado considerablemente | Fuente: RPP

La carga, por otro lado, llega a los 67W y nos permite obtener un 95% de carga en media hora. Sin embargo, el tramo final se puede volver una larga espera, casi de 13 minutos. Eso tiene que ver con la poca necesidad de cargar el equipo al 100% y con la manera en que Nubia controla la inyección de energía para mantener la salud de la batería.

REDMAGIC 7S PRO: ¿Vale la pena?

Es un dispositivo que sigue madurando, pero sigue siendo el smartphone más poderoso del mercado | Fuente: RPP

Dos caminos desde aquí. Por un lado, la generación anterior sigue siendo muy potente y de alto rendimiento. Incluso el 6S Pro es un smartphone de buen desempeño en nuestros días. Aquí la gran diferencia es la apuesta total por el formato “full pantalla” y que, lamentablemente, impacta en el resultado de fotos y la nitidez de nuestras videollamadas.

Así luce el serigrafiado del redmagic | Fuente: RPP

Si buscas un smartphone para jugar, no hay un mejor producto en el mercado. Y no digo algo bajo presión, sino que otras marcas no añaden a Latinoamérica en su estrategia de ventas. Nubia es la única que, desde 2021, envía directamente a México, Chile y Perú.

Xiaomi, Lenovo y ASUS no venden teléfonos gaming en la región, y eso es bien aprovechado por NUBIA | Fuente: RPP

No es un teléfono que recomiende a cualquiera, y no es un equipo que pueda hacer cualquier cosa. Es una máquina de matar, no de productividad. Ve por él si lo encuentras a buen pecio.

* Equipo cedido por Nubia Internacional desde el 19 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: desde 729 dólares en la web de Redmagic en su configuración de 12GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.