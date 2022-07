NIUSGEEK tiene a prueba los LinkBuds S de Sony | Fuente: RPP

Es evidente que Sony es la marca que vencer en el mercado creciente de los audífonos TWS, pero eso no implica que la marca japonesa esté dispuesta a ceder terreno. Con los WF-1000XM4, nos quedó claro que saben adaptar en poco espacio una serie de beneficios, mientras que con los curiosos LinkBuds supieron experimentar para obtener mejores resultados. Sin embargo, hay un eslabón que une ambos conceptos: un sistema de cancelación activa de calidad sin descuidar el diseño. ¿Vale la pena invertir en unos Sony LinksBuds S? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Sony LinkBuds S: Especificaciones técnicas

SONY LINKBUDS S WFLS900N DIMENSIONES CASE: 42.8 x 60 x 27.6 mm y 35 gramos | Buds: 4,8 gramos DRIVER Dinámico cerrado de 5mm | imanes de neodimio | IPX4 INTERACCION Reconocimiento táctil en ambos buds | App de iOS y Android CONECTIVIDAD BT 5.2 hasta 10m de distancia | A2DP, AVRCP, HFP, HSP FORMATOS SBC, AAC, LDAC | DSEE Extreme ANC Modo ambiente, cancelación de ruido AUTONOMÍA 51 mAh en buds | 450 mAh en estuche | carga por USB-C EXTRAS Alexa y Google Assistant | Google Fast Pair | Speak to Chat

La caja del producto no es tan grande como se aprecia en la foto y es 100% reciclable. | Fuente: RPP

Sony LinkBuds S: Esto es lo que debes saber del equipo

Ligeros y cómodos. En este caso, Sony vuelve al modo clásico y nos da unos LinkBuds cerrados similares a los WF-1000XM4 en forma, pero recortados en material. Nos encontramos con una edición en beige trabajada con materiales reciclados y un peso más ligero. No tenemos memory foam, pero sí una punta siliconada hipo alergena reemplazable con diferentes medidas disponibles en el case y mejorar la pasividad de la cancelación de ruido.

En el empaque encontrarás tres pares adicionales de distintos tamaños | Fuente: RPP

La parte saliente de estos audífonos es muy sutil, sin llegar a ser un botón expuesto y evidente. La superficie externa es táctil y pensada para los gestos programables, tal y como otros productos que hemos revisado. El case es suave al tacto y cuenta con un botón para el emparejamiento y el restablecimiento, mientras que la tapa se cierra sobre un LED multicolor que determina la conectividad y la energía.

Los botones no sobresalen del oído radicalmente como los modelos de "bastón" | Fuente: RPP

Más allá del diseño, son los audífonos más cómodos que he usado este año y que, sin dudas, hubiese mantenido como principales por comodidad. Cero fricciones, nada de problemas con material que provoque escozor y fáciles de retirar del case. Los he usado por horas y, francamente, no he tenido incomodidad alguna.

El case integran un color que varía el color en función de la conectividad, el nivel de batería y el restablecimiento | Fuente: RPP

Sony mejora el emparejamiento. Desde hace unas versiones, Sony permite la conexión a smartphones mediante el protocolo Google Fast Pair, un procedimiento simple y que se integra a todos los equipos bajo nuestra cuenta de Google. Al ser Bluetooth 5.2, podemos emparejar los LInkBuds S en simultáneo con una PC.

La PC reconoce inmediatamente a los LinkBuds S | Fuente: RPP

A diferencia de otros equipos de la categoría, aquí nos encontramos con optimizadores de señal y compatibilidad con LDAC, el códec de alta resolución de audio. Además del soporte para AAC y SBC, la app de Sony permite integrar los audífonos con TIDAL y audio 360, las dos banderas asociadas al audio de los japoneses.

Los LinkBuds S incluyen sensores de proximidad | Fuente: RPP

Este equipo cuenta con el “Modo Ambiente” de Sony y compatibilidad con “Speak to Chat” para activar el modo conversacional sin quitarnos los audífonos. Ya que hablamos de “quitarnos los audífonos”, los LinkBuds integran sensores para pausar y reanudar la multimedia con solo ponernos o retirarnos cada bud.

En la app podemos acceder a un rápido tutorial para usar los LinkBuds S | Fuente: RPP

Respuesta táctil y Quick Access. Sony implementa en su app la posibilidad de personalizar el toque y tiempo de pulsación en cada audífono, además de incorporar “Quick Access to Spotify” para reproducir nuestro último contenido sin necesidad de activar la app en el teléfono. Los toques se ordenan en bancos preestablecidos que no pueden ser alterados, pero sí podemos escoger en qué bud se ejecuta cada acción, sea llamadas o multimedia.

Quick Access simplifica la reproducción en Spotify a un solo toque | Fuente: RPP

Tenemos acceso a asistentes como Google y Alexa, pero esta última no pude activarla localmente. Sin embargo, la respuesta por voz es muy buena al interactuar con el asistente de Google.

El "Modo ambiente" puede configurarse para regular su "alcance" | Fuente: RPP

Cancelación de ruido de primer nivel. Así como los WF-1000XM4, estos LinkBuds S cuentan con el procesador V1 para reducción activa de ruido, y son soportados por la cancelación pasiva del equipo al sellado con las puntas de silicona. No te voy a mentir: pasan un mínimo de frecuencias que exceden al control del equipo, pero nada que moleste o perturbe en el tráfico o un vuelo.

El equipo analiza nuestra velocidad de desplazamiento | Fuente: RPP

¿Y cómo suenan? En términos prácticos, la calidad de sonido es muy pareja en graves y medios, sin distorsionar tanto en agudos y entregando un espacio en la mezcla. Durante mi uso, he podido notar que los niveles de distorsión están entre el 85 y 90% de volumen. La respuesta sonora de las notificaciones es eficiente, pero quedan un poco por debajo de la música cuando superamos el 70%.

La superficie de los LinkBuds S es medio porosa, pero cómoda al agarre | Fuente: RPP

Pese al tamaño del driver, el sonido era consistente. Eso sí, incrementaba su presencia en medios frente a otras frecuencias. Esto no va a incomodar a nadie, en serio. Es imperceptible si vienes de audífonos de entrada o con precios menores a los 100 dólares. En ese rango, es difícil encontrar un rival de fuste para los LinkBuds S aunque, remarco, son subjetividades propias del audio.

En la app podemos constatar el nivel de energía del case y los buds | Fuente: RPP

Energía de sobra. Para los LinkBuds S no ha sido reto mantenerse por encima de las 5 horas de reproducción con una sola carga desde el case, lo que nos da amplio margen para disfrutar de nuestro contenido sin problemas. El case puede contener una carga de hasta 14 horas, con lo que podremos extender la autonomía.

En la parte trasera el case cuenta con el puerto de carga USB-C y el botón para reset | Fuente: RPP

Si bien los LinkBuds S pueden completar su carga en hasta casi dos horas, cinco minutos de contacto con el case nos da entre 50 minutos y una hora de reproducción. Lamentablemente no tenemos carga inalámbrica, y es un aditivo que encontramos en otros modelos de menor precio como los Galaxy Buds o los Redmi Buds 3 Pro.

Sony LinkBuds S: ¿valen la pena?

Los LinkBuds S se ofrecen a 1099 soles en promedio desde la web de Sony | Fuente: RPP

Si buscas una versión “lite” de los WF-1000XM4, este es el equipo. No hay dudas. Tanto en diseño como en funciones, los LinkBuds S aspiran a ser esa versión “low cost” de los célebres TWS de Sony. Me iría por ellos si tuviera el dinero, pero locamente tienen un precio cercano a los 1000 soles. Hay propuestas sólidas a media tabla en Samsung, Huawei y LG, pero estos son los más cómodos que el dinero puede comprar, siempre que el dinero no pueda comprar los XM4.

* Equipo cedido a préstamo por Sony Perú desde el 27 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 1099 soles en la web local de Sony.