NIUSGEEK tiene aprueba al Xiaomi Mi TV P1 de 55 pulgadas

Xiaomi ha comenzado a extender su presencia en terrenos lejanos a los teléfonos, y el mercado de TVs es idóneo para repetir la fórmula “Android + hardware”. En este caso, sin embargo, el sector tiene otras exigencias como la imagen y el sonido; y la expectativa del usuario es mayor en equipos de larga convivencia. ¿La reputación de Xiaomi bastará para invertir en su Mi TV de 55 pulgadas? Es lo que NIUSGEEK explica en esta reseña.

XIAOMI MI TV P1: especificaciones técnicas

XIAOMI MI TV P1 55" TAMAÑO Y PESO 1234.9 x 89.2 x 724.6mm | 11.9 Kg PANTALLA LED LCD VA 4K 3,840 x 2,160 | 60 Hz 8-bit | Dolby Vision, HDR10+ y HLG | 94% DCI-P3 | CPU, RAM Y CAPACIDAD MediaTek 9611 | GPU Mali G52 MP2 | 2G RAM | 16 GB interna CONECTIVIDAD WiFi 5 | BT 5 | ISDB-T | HDMI x 3 (uno eARC) | USB 2.0 x 2 | Ethernet | AUDIO Parlantes estéreo 10 W + 10 W | Dolby Audio™ Y DTS-HD® OS Android TV 10 con asistente de Google | Xiaomi Patch Wall CODECS AV1, H.265, H.264, H.263, VP8/VP9, MPEG1/2, MJPEG

Tenemos a prueba el modelo de 55 pulgadas con LCD VA

XIAOMI MI TV P1: esto es lo que debes saber

Un chasis no tan premium. Estamos ante la versión “gama media” de televisores de Xiaomi. Un acabado que evidencia la estrategia: más funciones en un chasis austero y modesto. Al contacto con los bordes y la tapa trasera, el plástico resalta como insumo de construcción, pero sin descuidar el estilo.

De bordes no anda mal el Mi TV

Si bien es un eficiente material para reducir costos de producción, los golpes involuntarios en las esquinas podrían ser más perjudiciales frente a un borde de aluminio.

Frente a ambientes luminosos, este es el rebote de luz en la pantalla

Una pantalla con contraste adaptivo. En este caso, Xiaomi apuesta por una pantalla LED retroiluminada de 55 pulgadas y resolución 4K, pero con ciertas carencias en el contraste al solo sacarlo de la caja. De acuerdo con las credenciales del equipo, contamos con diversos soportes para optimizar la calidad de video: Dolby Vision, HDR10+ y HLG.

El arsenal de apps en Android TV incluye Apple TV

En este caso, el procesador hace posible que la imagen logre mejores niveles y alcance un respetable 94% en DCI-P3. Sin embargo, cuando estamos ante entornos oscuros, notamos la retroiluminación y el tono gris oscuro de este sistema.

El equipo escala la calidad de imagen cuando tenemos contenido en Dolby Vision

Sin embargo, el equipo parece tomar prestada del procesador la potencia necesaria para optimizar el contraste y acercarse, sin problemas, a un IPS estándar. Esos sí, los niveles de brillo frente a habitaciones muy iluminadas no es la mejor, sobre todo cuando vemos “The Batman” o algún contenido muy oscuro.

Tenemos al asistente de Google por voz y por comandos desde el control remoto

Instalación ganadora con Android. Para iniciar la instalación, solo debemos añadir nuestra cuenta de Google y seguir las indicaciones de pantalla, gracias a que contamos con Android TV 10, una versión optimizada para navegación más fluida. Aquí contamos también con un micrófono que activa el asistente ante solicitudes por voz y sin ocupar tanto espacio en la pantalla.

Si nos resulta molesto, podemos apagar el micrófono del asistente con este switch de la parte inferior

Aquí debo aclarar un detalle. Por alguna razón, la versión de Android TV 10 que tenemos en este televisor – y en general en todos los equipos Android TV activados en Perú – es reducida. SI quieres activar a plenitud la interfaz de Android TV 10, debes usar un VPN. Esto, sin embargo, podría limitar la propuesta de apps en algunos lugares.

Podemos cambiar la velocidad de las animaciones, tal como en teléfonos

En este caso, la interfaz es idéntica a la que vimos ya en el Mi Box S. Podemos instalar apps, regular su acceso, importar el feed de cada app a la pantalla principal, añadir perfiles para niños, establecer el uso de almacenamiento externo y hasta permitir el uso de cámaras web para comunicaciones con Duo.

Podemos añadir webcam al TV

¿Qué tal se ve? Pues bien, dentro de lo que uno espera de un TV de menos de 2000 soles. En temas de rendimiento, el equipo es rápido y sin hipos, aunque te recomiendo deshabilitar la interfaz PatchWall que, por ahora, no está disponible en Perú. Tenemos la posibilidad de calibrar imagen en todas las plataformas, pues la configuración va sobre el panel y no sobre cada programa.

Este es el detalle del ícono de mute muy de cerca

El sonido sí me deja un poco decepcionado, sobre todo porque no tiene un emparejamiento automático de las diversas fuentes. Cuando he pasado de Star+ a televisión por cable, por ejemplo, tengo que bajar de 45 a 22 en potencia. No hay un estándar definido para todas las apps.

El control remoto se conecta por Bluetooth

El control remoto se conecta vía Bluetooth al TV, así que no te molestes en estar apuntando a un sitio específico como los sistemas IR. Contamos con accesos directos a apps como Netflix y Prime Video, pero estos botones no son intercambiables a otros servicios. También se añaden botones de navegación de sistema y un acceso al asistente.

Podemos añadir un VPN directamente al TV

Cuando la imagen se optimiza a Dolby Vision, por ejemplo, no notamos tanta diferencia frente a reproducción tradicional, aunque hay colores cálidos que ganan cuerpo en la reproducción. Eso sí, no he tenido rastros fantasma o hipos en la fluidez de la imagen. Toda la experiencia ha sido pareja y consistente.

En la parte trasera contamos con las conexiones HDMI y USB

Para fuentes externas como memorias USB, el menú de configuración permite darles formato a los subtítulos. Además, el sistema permite puntos para reanudar la reproducción desde el último punto y decodificar un buen puñado de paquetes de video, sobre todo los populares mkv y mp4.

Los ajustes de pantalla son generales, no por aplicación

¿Vale la pena? Pues sí, entendiendo que hablamos de un equipo que integra un buen puñado de funciones a bajo costo. Xiaomi ha volcado su experiencia en la optimización de recursos a bajo precio, y trata a este TV como un teléfono Redmi y la mentada “relación calidad / precio”. Si buscas algo más premium, seguramente debes obviar este equipo por sus acabados.

El equipo lleva Android TV 10

Si quieres tener acceso a Android TV con buena calidad de imagen – obvio que no es un QLED o un OLED -, este Mi TV ha sabido atender necesidades generales en temas de contraste, estabilidad de visionado y acceso a configuraciones más finas. Me parece que, por el precio, es un equipo que vale la pena.

Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 20 de diciembre del 2021 hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 1 879 soles en la web de Xiaomi al momento de publicar esta review.