Hogar inteligente para mascotas: probamos los equipos Smart Pet de Xiaomi

El hogar tiene un propósito claro: la conectividad de nuestros dispositivos para optimizar nuestra vida y tomar decisiones, sobre todo cuando nuestras actividades incluyen el cuidado de familiares y mascotas. En el caso de estos últimos, el controlar los horarios de alimentación siempre será un tiempo invertido para cambiar el agua o añadir comida al plato. Lo bueno es que esto también puede ser inteligente. ¿Vale la pena invertir en la línea Smart Pet de Xiaomi? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder: especificaciones técnicas

XIAOMI SMART PET FOOD FEEDER Modelo: XWPF01MG Color: Blanco Entrada: 5.9V⎓1.0A Potencia nominal: 5.9W Dimensiones del producto: 311 × 180 × 387 mm Capacidad: 3.6 L Peso neto: 3 kg Longitud del cable de alimentación: 1.5 m Diámetro de las croquetas: 5-12 mm Recipiente de comida: Acero inoxidable 304 Compatibilidad con la aplicación: Xiaomi Home Fácil de limpiar Control remoto a través de la aplicación Alimentación programable Capacidad de alimentos de 1.8 kg Recipiente de comida de acero inoxidable 304





Xiaomi Smart Pet Food Feeder: esto es lo que debes saber

No tan fácil de armar. El equipo puede ser intimidante, pero considera que cada pieza tiene un propósito. En este caso contamos con el container principal, una bandeja metálica que añade magnetos para que pueda mantenerse quieta en la base y una tapa superior que no es tan sencilla de remover, hay que aplicar un poco de maña en la palanca que se ubica detrás del equipo.

Dentro de ese contenedor encontrarás una hélice que dosifica el alimento y el filtro desecante para reducir la condensación y la humedad en el envase. En la parte baja del equipo tenemos el conector para la pared con una unidad de almacenamiento de cables – si eres dueño de mascotas, sabrás que esto es básico – y en la parte baja hay una unidad para baterías.

En la base, contamos con el dispensador que libera la comida de nuestra mascota, ya sea manualmente o mediante una programación desde la app. Es importante señalar que la comida que podemos usar con este dispensador debe tener entre 5 y 12 milímetros de diámetro para evitar que se atasque. En el caso de “Keke”, mi perro, solo ha tenido leves atascos con “Dog Chow Adultos: razas pequeñas y medianas”, pero muy ocasionalmente. Si el diámetro de cada bolita es igual o menor en diámetro que una pila AAA y mayor que un borrador de lápiz, todo bien.

Para complementar el uso, el equipo cuenta con tres luces LED que cambian entre blanco, azul y naranja. La luz superior indica la potencia del WiFi y si el equipo ya se encuentra conectado a Internet. La luz de en medio es para el funcionamiento del dispensador, y permite identificar el momento en que cae o se atasca la comida. El tercero es el indicador de comida dentro del contenedor, que complementa el trabajo de los dos sensores que analizan la cantidad de comida alojada.

Conectar la app Xiaomi Home. Una vez que tengamos el equipo armado, debes conectarlo y esperar a que sea reconocido por la aplicación Mi Home. Solo ten en cuenta que la red WiFi debe ser accesible en el lugar donde colocarás el sistema, y así evitar que el equipo no sincronice las acciones.

En la app puedes configurar los horarios de dosificación del alimento, regular una rutina en base a las porciones recomendadas por el veterinario y recibir alertas cuando el alimento se atasca, llega a un nivel mínimo o cuando hay que cambiar el filtro desecante.

Hay varios beneficios en el uso del dispensador asociado a la app Mi Home, incluso si no estás en casa:

Añadir los datos de tu perro – raza, género, esterilización, edad, peso y otros – para determinar su dieta concreta desde la propia app.

Bloqueo a distancia para niños, y así evitar que los pequeños en casa puedan dosificar alimento fuera de horarios.

Días restantes para el recambio de filtros.

Historial de reportes de dosificación de alimentos

Notificaciones para la entrega de alimento, mal cierre de unidad, nivel bajo, cambio de filtro, corte de energía y reposición de la comida.

¿Qué no me gusta? Hay algunas cosas. Para empezar, no podemos ajustar la altura del comedero, lo que deja fuera de la ecuación a perros grandes o gatos pequeños. Lo otro es que el equipo no integra una cámara para vigilar el consumo de nuestra mascota, un añadido que podría ayudarnos a identificar algún problema de manera rápida. Lo otro es que, al ser un equipo que funciona en la frecuencia 2,4 GHz, opera en una banda algo saturada por otros implementos en casa.

Xiaomi Smart Pet Fountain: especificaciones técnicas

XIAOMI SMART PET FOUNTAIN Modelo: XWWF01MG Color: Blanco Entrada: 5.9V⎓1.0A Potencia nominal: 5.9W Dimensiones: 191 × 191 × 177mm Capacidad: 2L Peso neto: 1.3kg Longitud del cable de alimentación: 1.5m Temperatura de funcionamiento: 4 a 40°C Humedad de funcionamiento: 10% - 90% RH





Xiaomi Smart Pet Fountain: esto es lo que debes saber

Algo más simple. Aquí estamos ante un equipo con pocos elementos de instalación, y que añaden un valor agregado esencial en la hidratación de nuestras mascotas: evitar las aguas empozadas. En este caso, este recipiente de dos litros incluye un contenedor tipo Pírex en el que se añade el agua y que cuenta con señales claras para el máximo a echar en cada servida.

En la tapa hay dos piezas claves: en la parte superior, se acomoda el vertedero y una salida tipo “chorrito” que expulsa el agua y que acopla al filtro entre el contenedor y la salida, mediante una manguera que expulsa líquido limpio. Esta tapa añade una lengüeta para retiro y llenado simple, y un sistema de pines que pone en pausa el suministro mientras está desconectado de la base.

La segunda pieza es el filtro que se coloca justo por debajo de la tapa, y que bloquea la aparición de pelos, residuos, polvo o cualquier otra partícula molesta. Lo interesante es que hace todo un ciclo:

Cuando el agua sale del chorrito y la mascota bebe, deja una serie de partículas alojadas en esta tapa que, a través de una canaleta colocada en ángulo de 7 grados, permite que el agua almacenada vuelva al recipiente llevando todas estas impurezas. Este líquido recircula a la superficie, pero se limpia nuevamente con el filtro para evitar que esos residuos vuelvan a aparecer.

La app. También podemos usar la Xiaomi Home para este trabajo, pero las tareas son más simples que la del Food Feeder que hemos revisado. En este caso, tenemos indicaciones directas y podemos intercalar entre el modo estándar – envía un chorro constante durante un tiempo programado – y un modo “Smart” – que deja correr el agua en intervalos de 10 minutos y cuenta con un mejor filtro del agua – que puede ser controlado a distancia.

¿Qué no me gusta? Pues es el tema de la renovación de filtros. Es de entenderse que, a diferencia de la comida, el arrastre de residuos en el agua es un elemento que requiere altos niveles de control. Los filtros se llenan mucho más rápido de impurezas que el comedero, y esto provoca un cambio de unidad cada 30 días, al menos. No te preocupes, la app te va a avisar.

Xiaomi Smart Pet ¿Valen la pena?

Es un gran “depende”. Creo que la fuente es más interesante y necesaria porque, al menos en mi caso, servir la comida en casa no es un problema al haber alguien en todo momento. Entiendo que una persona que viaja mucho, o que está fuera de casa todo el día, busque estas soluciones; y, para ellos, este par es necesario a todas luces.

Sin embargo, creo que el bebedero es más útil en todo tipo de ocasión, ya que añade capas de protección al agua y evita que esta se empoce y acumule elementos nocivos para mi mascota. Ojo que la curva de aprendizaje en las mascotas toma su tiempo, pues son artefactos poco comunes para ellos. Una vez que se acostumbran, no los van a dejar. Si tuviese que escoger, iría de todas maneras por el bebedero. El otro es un gran opcional en mi caso, pero creo que hay muchas familias que agradecerían tener esto en casa.

* Equipos cedidos por Xiaomi Perú desde el 10 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: Smart Pet Fountain a 299 soles, Food Feeder a 399 soles y filtros a 99 soles en la web de Xiaomi.