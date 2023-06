Reseña del teléfono plegable Honor Magic Vs: un nuevo competidor en el complejo mercado Fold

Pese al entusiasmo creciente por los teléfonos plegables, aun la disponibilidad de estos equipos no logra ser global., Más allá de buenos intentos y llamativos conceptos, hay demasiado cálculo para que las compañías constructoras se atrevan a dar el “salto”, y solo unas cuantas logran posicionarse. Samsung sigue siendo la líder en disponibilidad con 4 modelos consecutivos, pero Motorola acaba de atestar un duro golpe en el segmento “Flip”, mientras que la categoría “Fold” tiene más actores. Uno de ellos es Honor, y su Magic Vs vuelve a nuestras manos para la reseña definitiva. ¿Vale la pena ir por el plegable de la marca china? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

HONOR Magic Vs: especificaciones técnicas

HONOR MAGIC VS CYAN DIMENSIONES 160.3 x 141.5 x 6.1mm (72.6 x 12.9mm plegado) | 261 gramos PANTALLA EXTERNA OLED 6.45" 1080 x 2560 120 Hz | 1200 nits PANTALLA INTERNA OLED 7.9" 1984 x 2272 90 Hz | 800 nits OS Android 13 | MagicOS 7.1 CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) GPU | RAM Adreno 730 | 8 o 12GB ALMACENAMIENTO 256 o 512 GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 54 MP, f/1.9, 27mm, 1/1.49", 1.0µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚, AF CÁMARA TELEFOTO 8 MP, f/2.4, PDAF, 3x optical zoom, OIS CÁMARAS SELFIE 16 MP, f/2.5 CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5.2 | GPS | NFC | infrarrojo | USB 3.1 | DP 1.2 MULTIMEDIA Parlantes estéreo | HDR10+ SEGURIDAD Sensor de huella | reconocimiento facial AUTONOMÍA 5000 mAh | 66W carga rápida





HONOR Magic Vs: explorando nuevos diseños con concesiones

No hay dudas de que Honor se ha esmerado con este equipo, pues hablamos de un formato “Fold” que ha ganado pequeños espacios, aunque lejos de la propuesta de Google y Oppo en forma, y un poco más cerca del líder de la categoría: Samsung. Frente al Z Fold4, tenemos un equipo más delgado y ligero, gracias a la bisagra de 4 piezas. Esto, pese a sonar completamente positivo, tiene algunos puntos en contra.

Sí, se siente más ligero que el Fold, aunque por una jamonada menos, realmente. Sin embargo, el cambio más radical es el cierre de esa bisagra que no deja GAP entre ambas partes. Esto, lamentablemente, no permite la inclusión de una certificación IP alta como el modelo de Samsung.

Otro tema con la bisagra de aleación de titanio es el grado de control en el uso. En el caso del Fold4, podemos obtener una apertura estable en casi todo el rango del pliegue, mientras que este Magic Vs no es capaz de soportar la tensión antes de los 35 y pasando los 145 grados. Es decir, si llegamos a ese grado de apertura, el equipo se cierra o se abre completamente y no se queda fijo. Concesiones para un equipo ligero y “zero gap”, pero con limitaciones.

Tras esto, ya podemos revisar las condiciones de diseño. Tenemos un orden singular en los botones: volumen del lado izquierdo y sensor de huellas con bloqueo a la derecha. Este permite que, con el panel cerrado, todo esté al alcance y perfectamente diferenciado. Es de bordes un poco más angostos trabajados bajo una aleación de magnesio, y la curva permite un agarre cómodo.

En la parte superior se aloja un emisor IR para controlar dispositivos cercanos, mientras que en la parte inferior tenemos el puerto USB-C y el slot SIM conviviendo con los parlantes. La pantalla externa cuenta con bordes ligeramente curvos para una mejor ergonomía, mientras que la lisa tapa trasera de vidrio exhibe el triple juego de cámaras.

HONOR Magic Vs: hablemos de las pantallas

Siempre es exuberante ver cómo una pantalla flexible se despliega al abrir un smartphone tipo Fold. En este caso, Honor destina un panel de 7,9 pulgadas ligeramente más vertical – reitero aquí la similitud con el Fold4 de Samsung – y que empuja la experiencia a 90 hercios y 800 nits. Esto podría sentirse como una desventaja respecto al Fold4, pero cabe la opción de que represente un consumo menor de energía.

Pese a eso, el contenido se aprecia de manera estupenda en ángulos de visión y reproducción de colores. La parte táctil funciona sin problemas, y los procesos de adaptación a la luz, el descanso visual y la lectura simple van realmente bien. Lo único que podría mejorar es la iluminación mínima del panel, pues suele ser algo intensa.

El tema aquí es el pliegue que aparece en el medio de la pantalla, como parte de los dobleces. Como nota, debo decir que el equipo que tengo a prueba es una unidad que lleva varios meses en las oficinas de Honor Perú y que, debido a eso, este pliegue se ha hecho un poco más evidente. Con el tiempo, la pantalla gana un poquito de aspereza – algo normal en paneles protegidos como estos – y el pliegue es un poco más evidente. Nada grave, pero debes considerar el “envejecimiento” del dispositivo.

La pantalla delantera es casi la más importante en este combo, pues está más a la mano y su ancho ayuda a que los pulgares reposen mejor para la escritura de mensajes. Este Honor Magic Vs cuenta con paneles bien calibrados para lo que quieras hacer con ellos, aunque la luminosidad no es tan pareja en ambos.

HONOR Magic Vs: deudas en software

Debo señalar que el equipo que tuve era de pruebas internas con un software cercano al final, el mismo que estará disponible cuando el equipo se ofrezca localmente. Esto implica que algunas apps no podían ejecutarse: Netflix, Disney+ y otras. Consulté con Honor Perú sobre este tema, y garantizan que estos servicios de streaming estarán disponibles sin problemas y restricciones.

Ok, retomemos. Vamos con Android 13 y una versión “bien estándar” de MagicOS, la nueva propuesta de Honor que busca erradicar “MagicUI”. En este caso, Honor añade soporte a carpetas grandes y a widgets más dinámicos, además de concretar cajas flotantes laterales y otros trucos. La única compensación necesaria ha sido la extensión de apps en la pantalla interna cuando su relación de aspecto no coincide al abrirlas.

Es aquí en donde vemos que Honor tiene amplio margen de maniobra para mejorar, y eso es un indicador de lo que le falta. Al menos en mi unidad de prueba, no tenía acceso a un cajón de aplicaciones y todas estaban colocadas en el escritorio en lugar de ser accesibles con un swipe desde abajo. Reitero: tuve una unidad de prueba con software casi final, así que no sé si el equipo vendrá con cajón de apps sin requerir launchers de terceros.

Lo bueno es que, por defecto, hay mano de Google en algunas aplicaciones de su entorno, como YouTube que ajusta el tamaño de pantalla cuando la bisagra se acomoda en modo laptop. Sin embargo, más allá de pequeños tweaks, no se siente un software optimizado para teléfonos plegables, como sí vemos en el Z Fold4 bajo ONE UI. Por eso decía que Honor tiene amplio margen de maniobra: hay mucho por hacer, y eso no pasa por solamente proponer fondos de pantalla dinámicos que se muevan cuando el equipo se abre.

Gran parte de la gestión de Honor en software se centra en mejoras a la pantalla, su calibración de color y apps flotantes que podemos reubicar en el panel. No se ve, de momento, algo que añada valor agregado al panel desplegado: una interfaz distinta, apps colocadas horizontalmente, espacio para tres apps ordenadas en el multitasking. Creo que Honor tiene en manos una enorme oportunidad para mejorar algo que luce más como una “pantalla grande” que una “Tablet”. Ojalá lo haga.

HONOR Magic Vs: las cámaras que un plegable debe tener

Más allá de que tampoco tenemos un software de cámara realmente optimizado para plegables – sí, se me quedó del anterior –, el triple arreglo de cámaras incluido en el Magic Vs es muy bueno, y permite registros interesantes con el panel plegado o desplegado. En este caso, el sensor principal de 54 MP responde a la altura de distintos niveles de exigencia, incluyendo la noche. La apertura es un poco agresiva, pero los niveles ajustables permiten darles un buen acabado a las fotos con cierto blur.

En el caso del UGA, vamos muy bien para el HDR y la interpretación de los colores, bien pegados al balance de blanco. De noche sufre un poco con el ruido, pero sirve.

El teleobjetivo es cumplidor, y nos da un boost de calidad para el video, aunque ya comienza a sufrir por encima de los 10X. De noche, igual, cae un poco.

Con el formato así, tenemos la chance de usar estos lentes para disparar nuestros retratos, pero la cámara delantera incrustada en el panel delantero es de muy buena calidad. De hecho, ambas cámaras alojadas sobre pantalla son de la misma medida y calidad de imagen. El tema es que tomar una selfie con el teléfono desplegado es tan innecesario como incómodo.

HONOR Magic Vs: potencia confirmada

Aquí vamos sin rodeos. Snapdragon 8+ Gen 1 corriendo con 12GB de RAM – hasta 7 GB adicionales con HONOR RAM Turbo – y hasta 512 GB de almacenamiento interno nos dejan una bestia en toda la extensión de la palabra. Vamos bien con esto, dejando espacio más que suficiente para archivos personales y colaborativos. Por ahí que el benchmark no es tan alto como otros modelos, pero la experiencia de uso es veloz.

La conectividad estuvo en el promedio, con picos de hasta 266 mbps en mi zona habitual. Para redes inalámbricas en casa, la conectividad Bluetooth y el uso del emisor IR con otros periféricos, la estabilidad fue consistente y robusta, nada que objetar.

La multimedia es muy buena, y la calidad del audio está dentro de lo esperado en un equipo de este fuste. La compatibilidad con HDR10+ nos deja con un buen boost de color y balance lumínico cuando estamos frente a contenido en streaming o almacenado.

En temas de seguridad, tenemos un sensor de huellas lateral eficiente, aunque su ubicación puede ser un poco molesta cuando necesitamos desbloquear el equipo desplegado. Lo bueno es que tenemos un desbloqueo facial muy rápido para no tener que hacer malabares peligrosos con el Vs. Más allá de eso, es un teléfono cumplidor.

HONOR Magic Vs: una autonomía tremenda

Es el mejor plegable en temas energéticos, sin dudas. Su consumo moderado en el panel interno permite que la autonomía vaya un poco mejor en comparación a otros equipos, y nos deja con hasta 5 horas de pantalla y un residuo del 10% tras usarlo desde las 5:30 de la mañana hasta las 10pm.

Afortunadamente, contamos con un cargador de 66W para darnos hasta 85% en media hora, aunque desacelera un poco para darnos carga completa en poco más de los 48 minutos. Lo malo es que no contamos con carga inalámbrica, y en modelos tan premium eso puede ser un problema.

HONOR Magic Vs: ¿vale la pena?

Es un buen momento para Honor en 2023, pero su plegable puede quedar un poco corto frente a productos más maduros. Tiene estupendos atributos en diseño, autonomía y cámaras que pueden ponerlo en tu bolo; pero hay propuestas frescas que podrían hacerte voltear la cabeza. Te tiene que gustar mucho para ir por él, pero creo que el Magic5 Pro es el equipo que estás buscando.

* Equipo cedido a préstamo por HONOR Perú desde el 8 hasta el 22 de mayo del 2023. Precio en el mercado local: 6499 soles en preventa – Honor Pad 8 y giftbox de regalo del 7 hasta el 11 de junio -