Reseña del Philips Hue Sync Box: rompe los bordes de tu TV con luces

En temas de televisores, siempre recomiendo que la gente mejore su experiencia “de caja” añadiendo elementos inteligentes que permitan disfrutar de contenido adicional. Mi recomendación siempre apuntaba a dongles como el Chromecast TV de Google o alguna barra de audio, hasta ahora. Creo que es momento de considerar añadir un sistema de luces ¿Luces para la TV? Sí, y creo que tu vida lo merece. NIUSGEEK pone a prueba el sistema Philips Hue Sync Box, el periférico que rompe los bordes de tu televisor.

PHILIPS HUE SYNC BOX: Especificaciones técnicas

PHILIPS PHILIPS HUE SYNC BOX DIMENSIONES 182 x 988 x 229 mm | Peso: 453 gramos MATERIALES Base de plástico, cubierta de metal | Doble aislamiento (Clase II) CONECTIVIDAD WiFi N 2,4GHz | BT 4.2 | IR receiver | Alexa y Google PUERTOS 5 puertos HDMI, uno de salida | 4 HDMI 2.0b HDCP 2.2 con CEC RESOLUCION 4K 60Hz | 1080p o 1440p 120Hz | HDR10+ y Dolby Vision VOLTAJE 24 V a 1W promedio y hasta 7W de potencia | micro USB para carga





PHILIPS HUE SYNC BOX: Esto es todo lo que debes saber

Advertencia. El equipo pertenece al ecosistema de Philips Hue, una gama de productos que hemos probado y que, a diferencia de otras marcas, tiene condiciones de uso. La primera es el Hue Bridge como equipo de enlace entre tu red WiFi y tus focos que debes tener al momento de configurar el Sync Box. Lo otro es que solo las luces de Philips Hue – Hue GO, Play, las tiras y los E27, entre otros – pueden interactuar con este producto, y no otros focos LED RGB.

Un TV Box a simple vista. Al sacarlo de la caja, estamos ante algo que parece un disco duro externo. Es de buen acabado, con las entradas HDMI en la espalda y el puerto micro USB en la parte trasera. Adelante, junto al receptor IR y un botón para la sincronización – que también sirve como selector de puertos HDMI -, hay un foco LED que indica el estado de sincronización del dispositivo respecto a las luces de la casa.

En la caja viene el equipo junto con un cable HDMI y el sistema de carga. Recuerda que debes tener, o comprar, un Hue Bridge y configurarlo para echar a andar este Hue Sync Box. Para efectos prácticos, nota en las fotos que es más pequeño que mi deco estándar de DirecTV.

En cada HDMI puedes conectar las salidas de tus periféricos e incluir su señal en este TV Box. En mi caso, tuve al Chromecast con Google TV, al deco de DirecTV y la salida de la Nintendo Switch.

Instalación simple. Como todos los productos Philips Hue, necesitas interactuar con el Hue Bridge para configurar este Sync Box. Eso sí, debes descargar la app de iOS o Android específica para el dispositivo, no usar la app de las luces.

Una vez que instalas y el equipo es encontrado en la red WiFi, solo debes seguir las indicaciones de pantalla – cambio de luces, actualizaciones y otras cosas simples – y ya funciona todo. En teoría, la señal de tus equipos sale limpia, sin distorsión y no hay una sola mancha de Philips en la señal. Nada de hub en pantalla o menú emergente. Nada.

Luego, lo que tienes que hacer es configurar las luces que irán en ese ambiente, tanto en ubicación respecto a la pantalla como la altura ala que están puestas. Esto permitirá que la proyección de luces sea lo más fiel posible al contenido en pantalla.

¿Qué tal funciona? Es una belleza. Todo va fluido, sin importar qué lances. Jugando con la Switch, viendo cable o usando el Chromecast para ver Disney+ - Intensamente fue lo primero que vi y vaya que me reventó la cabeza -, la iluminación cambia casi casi en tiempo real. Hay, al menos, unos mililsegundos de la tencia, pero nada grave.

El sistema tiene varios modos, que integran música y juegos además del video. Los modos incluyen intensidad de iluminación en función de lo que ves o escuchas. En mi caso, en la sala tenía 5 luces (tres E27 y 2 Hue Play detrás de la TV) y se veía hermoso, tanto al ver algo en pantalla como al escuchar música en el Google Home o el teléfono.

Más, no hay. Es para eso, y es lo único que hace. Pero, lo hace como debe: muy bien.

¿Qué no me gusta? Para empezar, que debes añadir tu control remoto para cambiar las entradas sin necesidad de pulsar el equipo. Si tienes los controles, bien. En mi caso, tengo solo el del Chromecast y no podía hacerlo andar sin sacrificar una de las limitadas funciones que ya tiene.

Lo otro es que la entrada es microUSB y no USB-C, algo que dificulta el recambio veloz de cableado en caso la extensión quede un poco lejos. Lo último, y en lo que deberías fijarte, es que el sistema aun es WiFi N y funciona solo en la red 2,4 GHz para los focos, algo que no optimiza siempre la señal. He tenido hipos y pausas, sobre todo con Disney+, aunque asumo que la salida HDMI tiene un poco que ver en esto también.

PHILIPS HUE SYNC BOX: ¿Vale la pena?

Si ya estás dentro del ecosistema Philips Hue, y te tienta la chance de optimizar tu experiencia de video, compra este equipo. Si no tienes las luces aun, comienza con las luces y mira si es lo tuyo. No es el primer equipo que debas comprar, y eso es algo que quiero dejar claro: NO ES PARA TODOS. En precio, es evidente que esto no es indispensable para el ecosistema – prefiero invertir en interruptores y sensores antes que en este hub -, pero si ya estás armados y quieres dar el siguiente paso, hazlo. No lo dudes.

* Equipo cedido a préstamo por Signify desde el 3 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 1199 soles.