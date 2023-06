Reseña del ThinkPhone de Motorola y Lenovo: por fin un teléfono que se lleva bien con Windows

Cuando las marcas de tecnología nos hablan de “ecosistema”, el principal beneficio radica en “lo que los equipos de la misma marca hacen funcionando juntos, y que con otras marcas no es posible”. Apple, Samsung y Huawei son grandes referentes en estos temas que integran diversos productos en características únicas e imposibles de replicar con un dispositivo distinto. Ahora, Motorola ha dado un golpe fuerte al mercado del “ecosistema” junto con Lenovo y nos trae, por fin, el teléfono que mejor funciona con Windows. ¿Vale la pena ir por el ThinkPhone de Motorola? Esta es la opinión de NIUSGEEK.





Motorola ThinkPhone: especificaciones técnicas

MOTOROLA THINKPHONE BY LENOVO DIMENSIONES 158.76 x 74.38 x 8.26 mm | 188.5 gramos | Aramida y aluminio | IP68 | MIL-STD-810H PANTALLA P-OLED 6.6" 1080 x 2400 | Gorilla Glass Victus | 144 Hz OS Android 13 | Ready4 para PC y pantallas inalámbricas CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) GPU | RAM Adreno 730 | 8 o 12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO UFS 3.1de 128, 256 o 512GB | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.8, 1/1.5", 1.0µm, PDAF multi-direccional, OIS CÁMARA UGA 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA SELFIE 32 MP, f/2.5, 0.7µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi6e | BT 5.2 | USB-C 3.1 | GPS | NFC | Integración con Windows y ThinkPad MULTIMEDIA HDR10+ | parlantes estéreo | Dolby Atmos SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla | Reconocimiento facial | ThinkShield | Moto KeySafe AUTONOMÍA 5000 mAh | Cargador de 68W | Carga inalámbrica de 15W





Motorola ThinkPhone: Un diseño que da confianza

Sí, seguramente el tener un ThinkPhone en mano te genere esa sensación a la primera. Más allá de guardar el diseño de casi todos los productos de Moto en los últimos años, este ThinkPhone se siente seguro. No por nada, el cúmulo de certificaciones – IP68, MIL-STD-810H y una resistencia frente a caídas de hasta 1,3 metros – y el acabado en aramida y aluminio refuerzan el cuidado que, por defecto, ya debemos tener con el equipo.

Más allá de la robusta presentación, el diseño clásico de Motorola se deja ver: botones de volumen y bloqueo a la derecha, parlantes estéreo, puerto USB-C debajo conviviendo con la bandeja nanoSIM y un único diferencial a la izquierda: un botón de conveniencia en la parte superior que permite habilitar Ready4 y una app adicional – linterna o cámara ya se habilitan con los clásicos “gestos” de Motorola -. Podemos añadir lo que queramos: Outlook, Zoom, Teams o – como en mi caso – la app de banco.

En términos generales, el diseño del ThinkPhone descansa sobre las líneas clásicas de ThinkPad, la emblemática línea empresarial de laptops de IBM que fue adquirida por Lenovo en 2005, y que añade este factor de confianza en entornos corporativos por su alta resistencia, el eterno trackpad en medio del teclado y acentos rojos en el chasis.

Motorola ThinkPhone: La pantalla y sus concesiones

Nada malo acá, pero si hablamos de un equipo de alta gama sí debió añadir una resolución mayor y cercana al WQHD+. En este caso, los 1080p de resolución se compensan con varios aditivos: la tasa de refresco de hasta 144 Hz, 1200 nits de brillo y una tasa de respuesta táctil de hasta 360 Hz. Estas tres condiciones balancean la ausencia de una resolución más alta.

Los colores saturados le quedan bien a esta pantalla, sobre todo porque el P-OLED se luce así. Además de los ángulos de visión bien cuidados y una calibración de color que no es exagerada en intensidad, la respuesta táctil anda un poco mejor que en el Edge 30 Ultra, ya que lo plano del borde permite un mejor reconocimiento de los gestos sobre panel.

Motorola ThinkPhone: Software listo para la PC

Agárrate, esto va a ser largo. Sabemos que Motorola no añade cambios a la experiencia “stock” de Android, y esta versión 13 tiene todo bajo el chasis porque, recordemos, es un equipo orientado al segmento corporativo. Para empezar, Motorola define bien las regiones en las que mete mano, y el entorno de seguridad es el más robustecido con “Moto Secure”.

En este apartado tenemos una suite a medida para cuidar la seguridad del equipo: carpetas seguras, control de permisos, desarrollo de entornos laborales y la posibilidad de cambiar el orden tradicional del PIN numérico de manera nativa, y poder alterar el 123 | 456 | 789 que, en estado natural, es vulnerable a miradas.

Podemos gestionar la seguridad de las apps, incluir entornos familiares para que no se produzcan accesos involuntarios a datos sensibles, y ordena de manera simple los permisos concedidos a distintas aplicaciones. Evidentemente, podemos conseguir estos recursos por separado en el Play Store, pero tener todo enraizado en el OS resuelve todo a un solo clic.

El gran valor agregado de este teléfono recae sobre en ese “ecosistema” que mencioné al inicio, y el componente “Think” impacta en la PC de Lenovo y este teléfono de Motorola. Aquí, la clave es “Ready4”, el confiable sistema de conectividad incluido desde el G100 de Motorola y que, desde entonces, ha crecido consistentemente.

Para empezar, mantenemos la conectividad inalámbrica a pantallas y a computadoras con Windows que nos deja acceder a la versión de escritorio del teléfono, una pantalla para juegos, apps y entornos de videollamadas. Todo esto, se puede controlar desde el smartphone como si fuese un trackpad de PC.

¿La novedad? Ready4 para Windows extiende los beneficios más allá de lo que ya habíamos probado con el Edge 30 Ultra, pero se asegura el tema bajo ThinkPad. Aquí hago una separación clave, porque NO TODOS LOS EQUIPOS CON WINDOWS ACCEDEN A TODO. Solo las ThinkPad de Lenovo son capaces de hacerlo y, por eso, este proceso se bautiza como “Think 2 Think”.

Si tienes una PC con Windows 11 – en mi caso tengo una IdeaPad Pro de Lenovo -, serás capaz de: abrir el modo escritorio, usar el teléfono como webcam – se incluye el seguimiento del rostro y el blur del fondo -, atender llamadas, acceder a una pantalla duplicada y acceder a las apps del teléfono. Pero ¿qué más puedes hacer si tienes un ThinkPhone con una ThinkPad, que otras combinaciones no pueden hacer?

Para empezar, puedes acceder de manera inalámbrica a tus archivos del ThinkPhone desde la PC y usando el Explorador de Windows como visualizador. Esto te permitirá “jalar” archivos entre ambos equipos, siempre que estén bajo la misma red WiFi o, de manera conveniente, “anclar” la ThinkPad al hotspot del ThinkPhone y crear tu propia zona WiFi de manera automática, cada vez que ambos equipos estén cerca.

Esto, además, habilita el portapapeles entre ambos dispositivos. Puedes copiar textos en la PC y pegarlos en el teléfono, o hacerlo al revés. Ojo que esto también sirve para las fotos: si haces una toma con cualquiera de las cámaras, solo debes pulsar “Ctrl+V” en el teclado de tu PC y pegarás ese disparo en PowerPoint, Docs, Excel, redes o donde sea.

VIDEO: Así funciona el concepto Think2Think de Motorola | Fuente: RPP

La idea de Lenovo y Motorola con esto es simple en concepto y compleja en ejecución: dinamizar la relación entre dispositivos y permitir que ambos puedan usarse en sincronía para conectividad, multimedia, videollamadas y otros servicios que podamos añadir a nuestro flujo de tareas.

Motorola ThinkPhone: unas cámaras dentro de lo esperado

Aquí sí nos encontramos con condiciones muy características de Motorola en el apartado fotográfico, aunque en una experiencia un poco más cercana al Edge 30 Fusion. Su lente principal de 50 MP anda bien, con un HDR más que decente y con buen ajuste en el balance de blancos, aunque suele presentar barridos y desenfoques cuando la luz comienza a faltar en el ambiente.

El lente gran angular está dentro del promedio en el caso de los detalles, y tiende al cálido en su balance de blanco automático. Sin embargo, de noche reduce considerablemente el detalle. El ToF desconcierta un poco, pues uno no espera que se incluyan estos sensores en un equipo de gama alta.

La cámara selfie de 32 va bien, y añade un modo de video con blur de fondo. Eso sí, en modo webcam te recomiendo usar el lente principal de 50 MP y no la cámara delantera. Para las selfies anda bien, pero la noche lo impacta también de forma negativa.

Em video, tenemos la chance de cambiar entre el UGA y el principal mientras grabemos en 30 fps, y saltar hasta los 6x de zoom o registrar en modo macro. De noche, el UGA y el lente selfie sufren un poco, mientras que el principal define mejor. Te recomiendo ver los clip de este post de Instagram.

Motorola ThinkPhone: rendimiento parejo y de sobra para la oficina

El procesador Snapdragon 8+ Gen 1 ya nos ha demostrado que es muy solvente, y el combo de “8+256” nos permite gestionar muy bien la multitarea, el modo escritorio, la operación inalámbrica, el paso de datos, el proceso en apps pesadas y hasta juegos. No es el Gen 2, pero tampoco está lejos.

En el caso de la conectividad, no he tenido problemas para tener velocidades altas en la actual 5G que tenemos en Perú, aunque esto no está desplegado con eficiencia en todo mi recorrido. Tanto en mi casa (WiFI6) como en la oficina (WiFI 5), no tuve complicaciones para el streaming y las videollamadas, ni tampoco en el caso de los periféricos con Bluetooth.

La multimedia va bien, pero la salida del equipo no es tan balanceada como la que encontramos en el Pixel 6 Pro o el S23+, aunque las notificaciones son firmes y ruidosas en el bolsillo. Tenemos Dolby Atmos y compatibilidad con HDR10+ para la reproducción de videos. Los 1200 nits del panel OLED ayudan mucho a consumir contenido con sumo placer.

Para la seguridad tenemos que considerar que el sistema de reconocimiento facial no es el más robusto en Android, por lo que deberías priorizar el uso del sensor de huellas óptico. Para tus datos, este equipo integra ThinkShield y sus múltiples capas de encriptación y autenticación de credenciales que lo hacen casi impenetrable con “ciberfuerza” bruta. Eso sí, poner 1234 en el teclado numérico reduce a nada la protección que Lenovo y Motorola añadan a esto.

La velocidad de “Think 2 Think” es sorprendente si estamos en un entorno con WiFi 6. El paso de información es escandalosamente veloz y preciso, además de que nos entrega una mayor estabilidad para el uso del teléfono como cámara web. Si la red se vuelve inestable, lo mejor es usar el cable USB-C para lograr mayor fluidez.

Motorola ThinkPhone: una autonomía dentro de lo esperado

Aquí andamos en un terreno dentro del promedio, con casi 5 horas y media de pantalla activa y un residuo del 15% si nos mantenemos lejos del cargador – en mi caso, voy de 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche -. Lo bueno es que tenemos carga de 68W e inalámbrica de 15W para la recuperación del equipo al 100% en poco menos de 40 minutos, aunque con una ducha de 10 minutos ya tendremos la mitad de la batería activa.

Lo que debes considerar para el cuidado del equipo es la activación de la carga más veloz en la noche, pues eso impacta en la autonomía y la vida útil de la batería. Valgan verdades, con pijama puesto nadie necesita cargar a 68W un teléfono.

Motorola ThinkPhone: ¿Vale la pena?

Aquí el tema es la necesidad del ecosistema. SI tu rutina implica la capacidad de usar el teléfono y la PC en simultáneo o, de plano, eliminar tu PC para usar ofimática desde un entorno simple, el ThinkPhone es una estupenda opción SIEMPRE QUE COMPRES UNA THINKPAD. Con una PC distinta, hay varias cosas que puedes hacer, pero no lo más hermoso: copiar y pegar.

Motorola ha generado una necesidad periférica que, sin dudas, resulta atractiva para los obsesionados con la interacción de dispositivos. No volveré a mirar mi PC y mi teléfono de la misma manera, por desgracia.

* Equipos cedidos a préstamo por Motorola Perú desde el 28 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 3999 soles.