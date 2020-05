Conoce lo más buscado en Google sobre Star Wars | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: NeONBRAND

El 4 de mayo de 1979, el diario británico 'London Evening News' publicó un artículo para felicitar a la primera ministra Margaret Thatcher con un titular que decía "May the 4th be with you, Maggie, Congratulations", un juego de palabras que hacer referencias a la icónica consigna jedi: "May the force be with you".



Desde ese momento, los fans de Star Wars han instituido este día para celebrar las historia creada por George Lucas, con cosplays, eventos o recordar los momentos del universo antiguo y extendido de la saga.

En esta ocasión, Google nos comparte algunos datos curiosos, tendencias en las búsquedas, lugares que puedes visitar virtualmente, entre más sorpresas.

Las búsquedas más populares de Star Wars

Según Google Trends, en el último año, el personaje más buscado es el icónico maestro Yoda, luego le sigue el villano más importante de Star Wars, Darth Vader. En tercer lugar está Kylo Ren seguido de Rey y Luke Skywalker.

Dentro de las películas más buscadas en Google a nivel global está como primer lugar 'Episodio IX El ascenso de Skywalker', le sigue Episodio IV Una nueva esperanza y en tercer lugar está 'Episodio VIII El último jedi'.

Las preguntas sobre Star Wars más realizadas en Google por los peruanos es: '¿En qué cine se estrenará star wars la película?' y '¿Por qué falló Star Wars?'.





Islas en Irlanda donde se grabo Star Wars | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Michael

Realiza un tour virtual a los escenarios de Star Wars

Además, YouTube ha lanzado una lista de reproducción con videos para los fanáticos. 'Que la fuerza esté #Conmigo' incluye videos con datos curiosos relacionados con Darth Vader y hasta contenidos de cocina que enseñan a preparar un pastel de chocolates inspirado en Chewbaca.