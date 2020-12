Michael Sayman, programador de 21 años, conversó con NIUSGEEK sobre los nuevos retos que enfrenta en ROBLOX | Fuente: RPP

Para muchos, Silicon Valley es “La Meca” de la industria tecnológica, y los intentos por triunfar en este mercado suelen terminar en una adquisición o en una bancarrota. Para otros, como Michael Sayman, lo importante es la experiencia que uno puede acumular en el paso por empresas como Google y Facebook, compañías en las que trabajó en los últimos 4 años de su vida. Ahora, el destino lo lleva a afrontar un reto con perspectiva de futuro: Roblox.

A sus 23 años, el hijo de padre boliviano y madre peruana ingresa a una de las compañías con mayor perspectiva de crecimiento en la pandemia y que ha sabido posicionarse como un espacio de integración para niños y adolescentes en todo el mundo. “Mi pasión por el aspecto social se remonta a tiempo atrás, antes de entrar en Facebook. De niño vivía en Club Penguin, un mundo virtual multijugador que me inspiró a hacer mis propios juegos, como 4Snaps, cuando estaba todavía en secundaria. Ahí despegó este viaje tan loco que es mi vida”, comenta Sayman.

La comunidad de Roblox ha crecido de manera sostenida durante la pandemia, al punto de superar los 150 millones de usuarios activos al mes y abrirse a proyectos como el trabajado en conjunto con Ryan Kaji, el popular YouTuber de juguetes. “De niño, a veces tenía problemas para hacer amigos en la escuela o me faltaba confianza para, de verdad, mostrarme como soy. Internet consiguió que eso cambiara”, añade el programador. “En mi caso, no solo me sirvió para salir del cascarón y expresarme por mí mismo. También me ayudó a descubrir mi verdadera vocación y cambiar mi vida para siempre”.

En conversación con NIUSGEEK, Sayman comenta sus inicios como programador y el duro camino hacia las oficinas de grandes corporaciones tecnológicas al sur de San Francisco:

“Nací en Miami, pero varios inviernos de mi crianza las pasé viviendo en Lima con mi familia. Yo comencé a crear mis aplicaciones cuando tenía 12 años en el invierno del 2009 en Lima a través de mi laptop. Es esa misma etapa de mi vida en Lima de la cual nació mi carrera y emprendimiento sobre la programación. Es más, recuerdo que ese año mi tío me llevó a Oxapampa y hasta hoy en día esos recuerdos se quedan conmigo. ¡No veo las horas de poder regresar a Lima a estar con mi familia cuando superemos la pandemia!”

Respecto al rol que la comunidad latina cumple en el sector tech, Sayman considera que su presencia es clave para la inclusión, pero que siempre hay que pensar en soluciones globales: “Poco a poco estamos viendo que en Silicon Valley las empresas se están enfocado en la comunidad latina más y más, ya que ven el poder y la importancia que nuestra comunidad tiene en el mundo hoy en día. Yo pienso que aún falta más para llegar a un punto en que esta comunidad impacte directamente en las decisiones que toman estas empresas al nivel mundial que se debe tener. A la misma vez, nuestro impacto como Latinos en Silicon Valley crece a un paso exponencial”.

En este proceso de pandemia, que ha provocado un cambio radical en la manera en que negocios de todo tamaño intentan mantenerse activas o a flote, el joven programador menciona que hay un replanteamiento importante en la manera de diseñar las soluciones, y que ahora el mercado apunta a integrar experiencias mientras estamos distanciados: “Creo que esta pandemia nos ha enseñado que la tecnología puede servir para el bien, en formas que de repente no nos imaginábamos antes. Estas herramientas que se usaban de vez en cuando ahora nos ayudan a estar más cerca de uno a otro, a pesar de estar alejados físicamente. Ahora tenemos una oportunidad de aprender más sobre este nuevo mundo para crear usos nuevos en celulares y computadoras, y que nos ayuden a superar la pandemia y unirnos más de lo que pueden hacer estos productos hoy en día”.

En menos de cinco años, Sayman ha dado pasos enormes en su carrera profesional, y ahora asume un reto distinto en Roblox, pero con el beneficio de haber pasado por Google y Facebook y aprovechar el aprendizaje adquirido en esas marcas tan importantes:

“Quiero dar las gracias al increíble equipo de Roblox por el cariño y atención que han durante todo el proceso de transición. Son gente verdaderamente increíble, brillante. Soy afortunado por poder sumarme a esta misión. También quiero agradecer a los compañeros de Google y Facebook por el apoyo y orientación durante toda mi carrera. He aprendido de todos ellos. El agradecimiento es especial para aquellos colegas de Facebook que tuvieron una paciencia de santos con un adolescente sobreexcitado. Me ayudaron a crecer desde muy temprano. No tienen idea de lo mucho que significó para mi. Son los mejores, parte de la familia”.