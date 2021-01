Biden será el primer presidente en subirse a un Air Force de próxima generación. | Fuente: Unsplash

El avión más reconocible del mundo recibirá una actualización y surcará los cielos dentro de cuatro años. El famoso Air Force One se ha hecho popular por acompañar a varios presidentes de Estados Unidos en la mayoría de sus viajes.

Los actuales Boeing 747 modificados, conocidos por la Fuerza Aérea de Estados Unidos como VC-25A, desaparecerán luego de servir por tres décadas a solo cinco presidentes. Ahora, los futuros ocupantes de la Casa Blance, partiendo desde Biden, volarán en un avión de próxima generación: el Boeing 747-8i.

El nuevo Boeing 747-8i, designado como VC-25B, es el nuevo avión más grande y más eficiente que su predecesor. Conoce algunos detalles del programa confidencial para reemplazará al actual Air Force One.

Será un programa costoso

El programa total para cambiar el avión presidencial está costando 5,300 millones de dólares, según DefenseOne. Este precio incluye la remodelación interior, modificaciones especiales y un nuevo hangar en la Base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland.

Trump intentó reducir el precio del programa de US$ 4,4 mil millones a US$ 3,9 mil millones, pero no incluiría las modificaciones.

Boeing presentó varias opciones



El entonces CEO de Boeing, Dennis Muilenburg, se reunió con el entonces presidente Donald Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, para discutir el costo sobre el programa.

Una alternativa de US$ 4,2 mil millones era comprar dos nuevos Boeing 747-8i, pero solo instalar la cabina presidencial en uno y un interior VIP en el otro. Mientras que, la otra opción de US$ 3,88 mil millones implicaba solo comprar un nuevo 787-8i y mantener uno de los 747 actuales.

Volará sin escalas

El nuevo Air Force One podrá volar sin escalas a casi todos los continentes poblados desde Washington. Los nuevos VC-25B tendrá un alcance de 5.900 millas náuticas, pero no podrá abastecerse en el aire.

Estos aviones presidenciales tienen la impresionante capacidad para mantenerse en el aire mientras se abastece de combustible con un camión cisterna en pleno vuelo. Esta capacidad es importante para cuidar al presidente en el aire en caso no haya lugar para aterrizar, como en caso de guerra.

