Apple bajo la mira de Alemania. | Fuente: Pexels

Las políticas que Apple proclama buscan cuidar la privacidad de los usuarios de sus dispositivos en realidad atentan contra la competencia, ha concluido la Bundeskartellamt, la autoridad alemana reguladora de la competencia y derechos de los consumidores.

Se trata de un nuevo golpe a Apple desde Europa, donde recientemente se decidió establecer la conexión USB-C como la única para celulares y otros dispositivos a partir de 2024.

Desde iOS 14.5, iPad OS 14.5 y tvOS 14.5, Apple pregunta a los usuarios si desean que una app o servicio siga sus conductas y mande publicidad direccionada. Esto ha afectado a negocios que basan su modelo de negocio en la publicidad como Facebook.

Apple y su posición dominante

Esto sí cuida la privacidad de los usuarios, pero lo que cuestiona la Bundeskartellamt es que Apple solo toma estas precauciones con productos que no son suyos.

“... Una corporación como Apple que tiene una posición en la que puede establecer reglas unilateralmente para su ecosistema, en particular su tienda de apps, debería hacer reglas a favor de la competencia. Tenemos razones para dudar de que ese no es el caso con Apple, que aplica estas reglas a terceros pero no a sí misma. Esto le permitiría a Apple dar preferencia a sus propias ofertas o impedir las de otras compañías”, explicó Andreas Mundt, presidente de la Bundeskartellamt.

Según aseguró, se basa en la autoridad que el ente recibió el año pasado para evitar los abusos de las grandes compañías digitales con las que también investigan o han sancionado a Google/Alphabet, Meta/Facebook y Amazon.