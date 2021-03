Amazon obliga firmar un formulario de consentimiento para que sus conductores mantengan sus puestos. | Fuente: Amazon

No da marcha atrás. Ahora los conductores de reparto de Amazon deberán dar su consentimiento para el monitoreo biométrico, según los informes. El monitoreo será a través de las cámaras instaladas en los vehículos, que graban en tiempo real en busca de infracciones o conducción peligrosa.

En un principio, Amazon anunció que estaba planeando implementar cámaras con un sistema de Inteligencia Artificial para "mejorar sus procesos" de entrega y ayudar en la conducción a los repartidores.

Sin embargo, hace poco un trabajador de Amazon renunció a la compañía alegando que las cámaras instaladas en las camionetas son muy invasivas.

Ejemplo de lo que detecta las cámaras con IA de Amazon en sus camionetas de reparto. | Fuente: Amazon

Vigilancia biométrica

Según lo informado por Vice y varios trabajadores de Amazon, ahora tienen que firmar formularios de "consentimiento biométrico" para seguir en sus puestos. Los datos que se recopilarán incluyen fotografías utilizadas para verificar su identidad, ubicación y movimientos del vehículo, "posibles infracciones de tránsito" y "comportamiento del conductor potencialmente riesgoso, como conducir distraído o con sueño", se detalla en el formulario de Amazon.

Esta recopilación de datos se suma a las políticas que Amazon ha ido incluyendo a lo largo de varios años, incluyendo aplicaciones que rastrean rutas, según un antiguo trabajador del gigante tecnológico.

La portavoz de Amazon, Deborah Bass, dijo que las cámaras instaladas están "para ayudar a los conductores y las comunidades donde realizamos entregas seguras".

"Los accidentes disminuyeron un 48 por ciento, las infracciones de las señales de alto disminuyeron un 20 por ciento, la conducción sin cinturón de seguridad disminuyó un 60 por ciento y la conducción distraída disminuyó un 45 por ciento... no crea en los críticos egoístas que afirman que estas cámaras están destinadas a otra cosa que no sea la seguridad ", declaró Bass a The Verge.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.