Lyft quiere convertir toda su flota en autos eléctricos. | Fuente: Unsplash

Un movimiento interesante. Lyft anunció el miércoles que planea contar con autos eléctricos o de cero emiciones en su plataforma para 2030. Este objetivo podría dar como resutlado la compra de millones de automóviles eléctricos para operaciones de transporte, fomentar más estaciones de carga de autos eléctricos y motivar políticas más fuertes.



Según The Verge, Lyft dijo que su transición a utilizar energías limpias eliminaría más de 16 millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera de aquí a una década.



"Ahora más que nunca, necesitamos trabajar juntos para crear comunidades más limpias, saludables y equitativas", dijo John Zimmer, cofundador y presidente de Lyft, en un comunicado, según The Verge. "El éxito genera éxito, y si hacemos esto bien, crea un camino para otros".

El camino para realizar esta meta no es fácil. Lyft informó una pérdida del primer trimestre de US$ 85.2 millones en ingresos trimestrales de US$ 955.7 millones, y dijo que planea recortar US$ 300 millones en gastos para el cuarto trimestre.



Las distintas medidas para evitar la propagación del COVID-19 provocó que las industrias de transporte sufran grandes caídas. Pero, Lyft dice que la crisis de la pandemia obligó a la compañía a "repensar nuestras prioridades y centrarnos en inversiones rentables. COVID-19 nos presentó la opción de agacharnos o volver a crecer mejor. Al acelerar la transición a los vehículos eléctricos estamos eligiendo 'volver a crecer mejor' haciendo de la sostenibilidad una parte integral de nuestro camino hacia la rentabilidad."



Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.